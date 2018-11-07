《那時候，我們還不是孤兒》：我們像隱形人，屋子裡的小孩沒人看我們一眼

文：麗莎・溫格特（Lisa Wingate）

小雀現在抬起頭看我，一雙大眼睛骨碌碌轉著，我心生作嘔感，如同黑水漩渦無處可去，只能不停繞圈打轉。

「她們要把我們關進監獄嗎？」小女孩輕聲說。我連她叫什麼名字都不知道。

「不，當然不會，」我說，「她們不會把小孩關進監獄。」她們會嗎？

卡蜜拉的眼睛斜看前門。她在想著自己能否溜出去，然後逃之夭夭。

「不行。」我輕聲說出口。墨菲太太要我們不可以發出聲響。我想，我們越是乖乖聽話，她們帶我們去想去的地方的機率就更高。「我們得留在一起。布萊尼一知道我們不在阿卡迪亞號上，就會立刻來接我們，賽拉斯很快就會告訴他事情經過。等他來的時候，我們所有人得在一起。聽見了嗎？」我的口氣聽起來像昆妮，當時河上有碎冰，她不希望我們在欄杆旁邊晃蕩，以免浮冰可能會撞到船，把我們摔進河裡去。在那種時候她會讓我們知道，她說不行的時候就是不行。但她很少會那樣。

除了卡蜜拉以外，大家都點頭。就連另外那兩個小女生和小男生也都一起點頭。

「蜜拉？」

「嗯哼。」她退讓，蹲坐著並且雙手抱腿，把臉埋在中間，用力撞自己的頭，讓我們大家知道她對這個決定感到不高興。

我問另外兩個小孩叫什麼名字，他們都不說話。大顆的淚珠自小男生的臉頰上滾落，他的姊姊緊緊摟著他。

一隻鳥撞上前門，發出了聲響，我們所有人都嚇了一跳。我伸直身體去看小鳥有沒有爬起來，沒事地飛走。那是一隻美麗的小紅雀。也許我們在河邊聽到的鳥叫聲，就是牠發出的啼叫，而牠跟著我們一路飛到此地。牠現在搖搖晃晃的，在慵懶漫長的午後陽光照射下，羽毛閃閃發亮。我真希望在野貓抓到牠之前，能去把牠抱起來——我們在進屋前，至少看到三隻貓躲在草叢裡——但我不敢隨便亂動。譚恩小姐會認為我想要逃跑。

小雀跪著要站起來看，她的嘴脣顫抖。

「牠會沒事的。」我輕聲說。「坐下來。乖乖聽話。」

她聽話照做。

小鳥搖搖晃晃往階梯走來，我得稍微離開牆邊才能看到牠。「飛啊。」我心想。「快一點。趕快在別人抓到你之前飛走吧。」

但牠就留在那裡，鳥喙張開，全身顫抖。

「飛走吧。回家去吧。」

我一直看著。假如有貓過來，或許我可以從窗戶那裡嚇跑牠。

我聽見說話聲從門底下傳出，穿過門廳。我非常小心翼翼地站起來，踮著腳靠近。

我聽見譚恩小姐和墨菲太太所說的話，但沒有一句說得通。「……五姊弟的監護權移轉文件在醫院裡。簡單又直接了當。這是斷絕關係最簡單的方法。其實啊，最困難的是找到他們船屋的確切位置，警察告訴我就停在泥島對面。那個雀斑臉小鬼還想從廁所游泳溜走，那條河的味道可不好聞啊。」

一陣咯咯笑聲傳來，聽來卻像烏鴉啼叫般尖銳。

「另外兩個呢？」

「在靠近一窩船屋害蟲的地方發現他們在摘花，我們很快就發出他們的文件，果然沒有任何麻煩事發生。他們個性似乎很溫和，嗯……就叫雪麗和史蒂維好了，取這種名字不錯，最好立刻開始重新訓練他們。真是可愛的小東西，對吧？而且年紀又小。他們可能待不久，已經安排好下個月的鑑賞會，希望到時可以看到他們都準備好了。」

「喔，他們會準備好的。」

「我想，另外那五個就叫梅伊、愛瑞絲、邦妮……貝絲……和羅比。他們的姓氏就用韋瑟斯吧。梅伊・韋瑟斯、愛瑞絲・韋瑟斯、邦妮・韋瑟斯……唸起來很順。」又是一陣笑聲。聲音又尖銳又大聲，把我從門邊逼退。

我最後聽到的是墨菲太太說的話。「我會打點好的。到時他們都會充分準備好，你大可放心。」

等到她們出來時，我已經回到我的位子上坐好，檢查每個人是否沿著牆邊整齊坐著。就連卡蜜拉也抬起頭來，盤腿而坐，我們在學校就這樣坐。

我們等待著，如雕像般靜止不動，墨菲太太陪著譚恩小姐走到門邊。當下只有我們的眼睛轉換方向，看著她們站在前廊上說話。

小紅雀跳到樓梯上，無助地坐在那裡。她們兩人都沒注意到。

快飛走吧。

我想到昆妮的紅帽子。一路飛到昆妮那裡去吧，告訴她要去哪裡找我們。

飛吧。

譚恩小姐踉蹌幾步，差一點就要撞到小鳥。我停止呼吸，小雀倒抽口氣。然後譚恩小姐又停下來繼續說話。

當她再次前行，紅雀終於飛走。

牠會告訴布萊尼我們在哪裡。

墨菲太太回到屋裡，但她臉上沒有笑容。她走進走廊對門的房間裡，把門關上。

我們坐著等待。卡蜜拉又把臉埋起來。芬恩靠在我的肩上。小女生——那個譚恩小姐叫她雪麗的小女生——緊緊握著她弟弟的手。「我餓了。」他輕聲說。

「餓餓。」蓋比跟著說，聲音非常大。

「噓。」我摸著他的頭，手下摸到的頭髮很柔軟。「我們得安靜一點。像在玩捉迷藏，在玩一場遊戲。」

他蓋住嘴巴，盡力而為。他才兩歲，我們在阿卡迪亞號上玩「我們來假裝」的遊戲時，常常沒算他一份，所以他很高興能加入這個遊戲。

我真希望這是個很棒的遊戲，真希望我知道規則，知道如果我們贏了會得到什麼獎品。

此刻我們所能做的，就是坐著等待接下來要發生的事。

我們坐著，一直坐著。

在墨菲太太出來之前，感覺像永遠不會結束一樣。我也很餓，但我從她臉上表情看得出來，我們最好別多問問題。

她高高站在我們面前，雙手握拳扠在腰間，她的臀骨從她的印花黑洋裝突出來。「多了七個……」她說，皺眉並往上看著樓梯，然後吐出一口氣，那口氣像霧一樣往下沉，有股臭味緊接著傳來。「唉，也沒得選，因為你們的父母沒辦法好好照顧你們。」

「布萊尼在哪裡？昆妮在哪裡？」卡蜜拉脫口而出。

「你給我安靜！」墨菲太太沿著我們這排行走，搖搖晃晃地。我現在知道她從那扇門走出來時，我聞到的是什麼味道。是威士忌。我去過很多撞球間，所以認得出那個味道。

墨菲太太伸出一隻手指指向卡蜜拉。「就是因為你，大家才得要坐在這裡，而不是到外面去玩。」她氣呼呼地走進大廳，腳步越走越歪。

我們坐著。小傢伙們終於睡著了，蓋比在地上癱平。幾個小孩經過——有年紀比我們大，也有年紀比我們小的男生和女生。大多數人穿的衣服不是太大就是太小。沒有一個往我們的方向看，他們彷彿沒注意到我們在這裡似地走過。穿著白色連衣裙的女人圍著白色圍裙，匆忙在走廊間來來回回。她們也沒看我們一眼。

我的手指握住雙腳腳踝，用力捏緊，確定自己還在這裡。我幾乎覺得自己要變成H・G・威爾斯先生筆下所寫的「隱形人」。布萊尼很愛這個故事，他常常唸這個故事給我們聽，卡蜜拉和我以及在河邊營地的小孩也會玩這個遊戲。沒有人看得見「隱形人」。

我閉上眼睛，假裝了一下。

芬恩想要尿尿，在我來得及想出對策前，她就尿褲子了。一個穿白色制服的黑髮女人走過，發現那灘尿流到地板上，於是馬上抓住芬恩的手臂。「我們這裡不允許這種事發生。你要好好學會使用廁所。」她從圍裙裡抽出一條抹布，扔到那灘尿上。「擦乾淨，」她告我，「要不然墨菲太太會氣炸。」

她把芬恩帶走，我照她說的做。當芬恩回來時，她的內褲和洋裝已經清洗過，而且她就穿著還溼答答的內褲和洋裝。那位小姐告訴我們，其他人也可以去上廁所，但動作要快，然後再回到樓梯旁坐著。

我們才坐回去不久，就有人在外面吹口哨。我聽見小孩跑來跑去的聲音。有很多小孩。他們沒說話，但他們的腳步聲迴盪在大廳底端的門後。他們在裡面好一會了，一行人吵吵鬧鬧，很快就上樓去，但不是走我們旁邊的這道樓梯。

頭頂上，木板發出嘎吱聲響，就像阿卡迪亞號的舷緣和鋪板。那是家裡的聲音，我閉上眼睛聆聽，假裝我們回到自己安全的小船上。

我的願望很快就被澆熄。一個穿白色連衣裙的女人停下來說：「往這邊走。」

我們七手八腳趕快站起來跟著她走。卡蜜拉先，我們之間夾著小傢伙們，連雪麗和史蒂維也一起。

這位小姐帶我們到大廳盡頭的門後，那裡的一切很不一樣，看起來普通又老舊，一條條紙張和粗棉布掛在牆上，一側有廚房，裡面有兩個黑人女性正忙著弄爐子上的水壺。我希望我們能趕快吃東西，我的胃感覺已經萎縮到像花生那麼小了。

光是這樣想，都讓我餓到想吃花生。

廚房另一邊有一道大樓梯通往樓上。油漆大多已經剝落，像是常常有人走來走去，欄杆上有半數的杆子已經不見，還有幾根鬆脫的掛在那裡，就像老齊德笑起來時，露出剩下的牙齒那樣。

身穿白色制服的女人帶我們上樓，要我們沿著走廊牆邊一字排開。附近有其他小孩在排隊，我聽到有水流進浴缸的聲音。「不准說話。」女人說。「你們在這裡安靜等著，等輪到你們洗澡。現在把衣服脫掉，摺好放在你們腳邊。全部衣服都要脫掉。」

我體內的血液刺痛著我，又燙又黏。我環顧四周，看到全部的小孩，不論年紀大小，已經照著命令開始動作了。

相關書摘 ▶《那時候，我們還不是孤兒》：我的家族史，是個連當事人都想忘記的故事

書籍介紹

本文摘錄自《那時候，我們還不是孤兒》，馬可孛羅出版

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作者：麗莎・溫格特（Lisa Wingate）

譯者：沈曉鈺

「看到最後，不能不為他們的故事流下激動熱淚！」

改編自美國史上令人心痛的真實事件，Goodreads網站2017讀者票選年度冠軍

原本幸福美滿的七口之家，一夕之間遭硬生生拆散，

該為孤兒找到歸宿的育幼院，背後隱藏了什麼陰暗祕密？

1939年，12歲的瑞兒和她的四個弟妹，與年輕的父母一同住在密西西比河的船屋上。那晚風雨交加，父親必須將難產的母親送往醫院，臨行前叮囑瑞兒要照顧好自己的手足，怎料這一離就是永別。隔天，五個孩子遭警察強行帶走，送往「田納西兒童之家」，雖然大人們保證他們很快就能與父母團聚，但未知的黑暗仍逐漸朝他們襲來，瑞兒拚了命要保住所有弟妹，不讓一家人再次被拆散。

2017年，在南卡羅來納州艾肯市，即將舉行豪華婚禮、很可能會接下父親參議員棒子的聯邦檢察官艾芙芮，在老人安養院的一次意外遭遇，驅使她好奇地探索那段模糊隱匿的家族史，沒想到竟就此踏上一條最終走向崩壞或救贖的道路——端看她如何抉擇。

這部令人動容的小說，靈感源自美國史上一樁真實事件。兩個家庭、相隔數個世代，因為叫人心碎的不公不義而發生永難癒合的改變。

Photo Credit:馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航