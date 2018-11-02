【觀戰指南】50場公投電視發表會11/3登場，你不能錯過哪幾場？

文：黃筱歡｜圖表：游承穎、林奕甫

年底公民投票正式倒數計時！就在這個月，10個攸關台灣未來的公投即將跟著九合一選舉一同登場。投票在即，從這個周六（11月3日）開始，將有50（10*5）場的意見發表會，會在全國無線電視台直播。平常總是各自搭台高喊訴求的挺同、反同、挺核、反核陣營，終於有機會站在一起，也格外讓人期待究竟會擦出什麼樣的火花？

根據《公民投票法》，每個公投案至少會有5場電視意見發表會，供正反方發表意見。

不過，日前卻傳出有反同人士成立反對意見辦事處，還被中選會抽中在發表會中擔任反同「愛家公投」的反方代表，被外界批評根本是「假反方」。到底這些「反對意見」是怎麼產生的？

不過，行政院與立法院不一定只能派出在院內工作的人，也可以委派專家學者上場擔任反對意見，或是放棄推薦權利，讓民間成立的辦事處，依照報名先後次序替補上場。引發矚目的「愛家公投」，就是因為行政院與立法院放棄派員，中選會才轉而邀請民間反對辦事處的人來推薦反方人選。

不過，為什麼公投有4個反方名額是由政府機關推派？

而未來的19天內，一共有50場意見發表會登場。各方陣營將會派出什麼樣的代表、各場次又分別有什麼爆點呢？《關鍵評論網》整理了一份「觀戰指南」，根據參與正反方代表過去發言表現作為挑選原則，替還不知道該從何看起的你，標示出幾場預計會有精彩交鋒、不看可能會扼腕的「經典賽事」：

「愛家公投」場次：

「平權公投」場次：

「以核養綠」公投：

另外，這次也有不少公投案的意見發表會都沒有派出反方代表。

像是「東奧正名」公投，行政院、立法院、民間都未推派反方代表，將成為唯一「沒有反對意見」的發表會。

另外，國民黨所提的3公投案，不只立法院沒有派代表，民間也沒有反對辦事處推薦反方代表，以至反空汙、反深澳2案的第3、4、5場反方代表都從缺；而反核食公因為涉及核能議題，由「以核養綠」公投的發起人黃士修辦公室推薦反方代表。

國民黨3公投場次：

中選會表示，如果無反方，或是反方代表未到場，屆時將讓正方一次講滿24分鐘，然後直接「進廣告」，反方空出來的時間，中選會將用來播放宣導投票相關事宜的廣告，因為買了電視時段，一定要用完。

2018年公投意見發表會將自11月3日（本周六）起至11月21日於5家全國性無線電視台舉辦，也會同步於中選會網站直播，民眾也能透過手機觀看。

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核稿編輯：楊之瑜



