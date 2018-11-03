喝醉了只會說「I’m drunk」？酒吧必備社交懶人包

文：Diana Tai

來到酒吧想點酒，卻不知怎麼開口嗎？好想跟隔壁那個帥哥聊天！但不知道找什麼話題⋯⋯從今天起別再自己喝悶酒！快來update自己的酒會社交用語！

該怎麼點酒？

一進到酒吧，最關鍵的事情就是要跟酒保點酒，那有什麼要注意的呢？

Can I get a beer？／I’ll take a beer.／I’ll have a beer.＋please 請給我啤酒

bottle／draft 瓶裝／啤酒頭

bottle就是直接給你一瓶酒。draft的意思是從啤酒頭（beer tap）直接倒出來。beer tap就是在酒吧都會有一個像是水龍頭的東西，一拉就可以倒酒出來。

cocktail／shot 混酒／一口喝下的烈酒

cocktail是雞尾酒，也就是基酒再加了其他果汁等的混酒。至於shot可是烈酒，沒練過不要一次喝太多喔！

※延伸閱讀：雞尾酒的種類？

on the rocks／neat 加冰塊／不加冰塊

點雞尾酒時，酒保會問你要不要加冰塊。on the rocks就是加冰塊，neat就是不要冰塊。

如何開啟一段對話？

I’m new here. Do you mind if I join？我是新來的。介意我加入你們嗎？

如果你認識的人不多，別害怕直接加入一群人，大方自我介紹吧！在一開始可以說這樣的一句話，基本上不太會有人拒絕！

The food／drink here is great！ 這裡的食物／飲料真的很讚！ Have you tried their burger／Martini？你嚐過他們的漢堡／馬丁尼了嗎？

在談話時，找共通點很重要。因為還不認識，可以從你們現在都在的那間酒吧的食物飲料下手。問這個問題後，也可藉機聊聊喜歡的酒或食物。

What’s good on the menu？這裡點什麼最好？

讓被問的人感覺你視他為專家，相信他會樂意跟你分享。就算他也不知道這裡什麼最有名，至少你可以問他點了什麼，或討論別人都說哪個好喝／好吃。

What’s your favorite drink here？你在這裡最喜歡的飲料是什麼？

每個人都喜歡被問到關於自己的事情，因此問這類問題，能拉近彼此的距離。

I love your shoes！ 你的鞋真好看！ Do you know the host of the party？你認識派對主辦人嗎？ How did you know each other？你們怎麼認識的啊？ What’s your plan for Christmas？你聖誕節打算做什麼？

節慶是大家都期待的，你們可以彼此分享假期要做什麼事。

What do you do for a living？你從事哪方面工作？

這個問題要看場合／對方接受度。如果是商業酒會，那麼是恰當的。但如果是一般隨性的聚會，要從對話中感受一下對方是不是願意談這個話題。

Cheers／Bottoms up！ 乾杯！

喝醉的不同說法

tipsy 微醺

Sarah got tipsy after she had two pints of beer.

莎拉喝下兩杯啤酒後就微醺了。

drunk 喝醉了

He claims that he never gets drunk; but his stumbling betrays him.

他總說他從來不會喝醉；但他踉蹌的步伐證明了不是這麼回事。

drunk這個常見的詞是一般形容喝醉的說法。

如果要形容醉倒、不省人事：

wasted／hammered／pissed／wrecked／smashed 爛醉

Hail a taxi for him. He’s smashed.

幫他攔一輛計程車吧。他喝到爛醉了。 Can you send me home if I get wasted later？

如果我待會喝到爛醉如泥，你可以送我回家嗎？

intoxicated 酒醉

The police: “I have to give him a ticket. He’s apparently intoxicated.”

警察：「我得開他一張罰單。他很明顯喝多了。」

intoxicated這個字特別強調「醉到無法好好言語、正常行動」。這個字很常在警察臨檢的時候出現，算是比較嚴肅的酒醉說法。

to have a hangover 宿醉

I regret staying at the pub all night because I’m having a bad hangover now.

我後悔一整晚待在酒吧，我現在宿醉不舒服的要命。

※記得hangover前面要加冠詞a句子才完整喔！

如果你還不知道 HERO ，我也是醉了！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航