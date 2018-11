喝醉了只會說「I’m drunk」？酒吧必備社交懶人包

文:Diana Tai

來到酒吧想點酒,卻不知怎麼開口嗎?好想跟隔壁那個帥哥聊天!但不知道找什麼話題⋯⋯從今天起別再自己喝悶酒!快來update自己的酒會社交用語!

一進到酒吧,最關鍵的事情就是要跟酒保點酒,那有什麼要注意的呢?

Can I get a beer?/I’ll take a beer./I’ll have a beer.+please 請給我啤酒

bottle就是直接給你一瓶酒。draft的意思是從啤酒頭(beer tap)直接倒出來。beer tap就是在酒吧都會有一個像是水龍頭的東西,一拉就可以倒酒出來。

cocktail是雞尾酒,也就是基酒再加了其他果汁等的混酒。至於shot可是烈酒,沒練過不要一次喝太多喔!

※延伸閱讀:雞尾酒的種類?

點雞尾酒時,酒保會問你要不要加冰塊。on the rocks就是加冰塊,neat就是不要冰塊。

I’m new here. Do you mind if I join?我是新來的。介意我加入你們嗎?

如果你認識的人不多,別害怕直接加入一群人,大方自我介紹吧!在一開始可以說這樣的一句話,基本上不太會有人拒絕!

Have you tried their burger/Martini?你嚐過他們的漢堡/馬丁尼了嗎?

The food/drink here is great! 這裡的食物/飲料真的很讚!

在談話時,找共通點很重要。因為還不認識,可以從你們現在都在的那間酒吧的食物飲料下手。問這個問題後,也可藉機聊聊喜歡的酒或食物。

What’s good on the menu?這裡點什麼最好?

讓被問的人感覺你視他為專家,相信他會樂意跟你分享。就算他也不知道這裡什麼最有名,至少你可以問他點了什麼,或討論別人都說哪個好喝/好吃。

每個人都喜歡被問到關於自己的事情,因此問這類問題,能拉近彼此的距離。

I love your shoes! 你的鞋真好看!

Do you know the host of the party?你認識派對主辦人嗎?

How did you know each other?你們怎麼認識的啊?

What’s your plan for Christmas?你聖誕節打算做什麼?