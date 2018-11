「台灣四大族群」論述的族群界定：「文化特質」與「社會位置」

文:王甫昌

「文化特性」與/或「社會位置」:台灣四大族群的族群定義

(一)「台灣四大族群」論述的族群界定

戰後以來有關台灣住民可以根據語言或文化特性,區分為屬於南島語系的「原住民」、屬於漢藏語系、具有台灣省籍的「福佬人」與「客家人」、以及戰後由大陸各省陸續遷台的「外省人」(及其後代)四種群體的說法早已出現。例如,台大社會系陳紹馨教授與美國哥倫比亞大學的傅瑞德教授(Morton H. Fried)在1960年代末期出版的《臺灣人口之姓氏分佈,第二冊:社會基圖》一書中,就根據1956年戶口普查資料,將台灣人口按「籍別」區分為「祖籍福建之本省籍民(閩南人)」、「祖籍廣東之本省籍民(客家人)」、「山胞」及「外省籍」(陳紹馨、傅瑞德1970: 19-25)。傅瑞德在該書導言中對於這四個群體的介紹,主要是由祖籍來源地、使用語言、或血緣作為主要特徵(陳紹馨、傅瑞德1970: 18)。這樣以文化特性為主的群體界定方式,在過去相當普遍,這四個文化群體也經常因其語言的共同特性而被稱為「語系」。蕭新煌在1982年《中國論壇》討論「正視地域觀念」問題時,曾經接受專訪提到台灣的四個「語系」或「地域團體」:

台灣光復迄今,……三十多年來,定居在台的有四個語系:閩南、客家、山地、內地(暫時視之為一個單位)…在經濟成長之後,基本需求已經滿足了,每個地域團體覺得需要培養新的精英,於是,各自在找尋其「次文化」的認同。…這已經不是「誰控制誰」的問題,而是一種文化上分庭抗禮的情形。…我們在先認同中國之餘,還可以有權力使每個地域團體的成長認同它們的羣體,這基本上是樂觀的,也是無可厚非的。(蕭新煌1982: 28,底線強調為本文作者所加)

不過,這四種文化群體的名稱,過去一般在使用上都有其特殊的情境與對應的群體類屬。例如,一個「福佬人」只有在面對「客家人」時,才會意識到或強調其「福佬人」的身份,但是在面對「外省人」時,則是強調「本省人」(或「台灣人」)的身份(林本元1958);面對「原住民」時,則成為「漢人」(或「平地人」)。換言之,四種文化群體牽涉到三組不同層次與社會意義迥異的對偶性人群分類:「原/漢」、「本省/外省」、「閩/客」;而個人在不同情境下通常會強調不同的身份與認同。要到1990年代初期「台灣四大族群」的說法出現後,才出現將這四種文化群體放置在同一平面,並認為每個人都有一個固定名稱、而且是單一的「族群」身份之現象。

更重要的是,在1980年代以前,台灣社會中一般而言比較熟悉或重要的群體分類是「原/漢」之分及「本省/外省」的省籍之分;相對而言,在省籍區分的優勢主導下,同被歸類為本省籍的「閩/客」區分,儘管語言差異仍然明顯,卻逐漸被忽視。一個明顯的變化事件,是原本在官方戶口普查中,可以被用於區分「閩客」的台灣省籍者之漢人「祖籍」(也就是前述陳紹馨及傅瑞德使用的「籍別」統計類屬),1956年首次在戶口普查中出現、1966年最後一次調查統計公佈後,就被取消不再出現於後來的戶口普查中。

與此類似的發展是,「客家人」似乎成為台灣都會地區的「隱形」人群,刻意隱藏客語與客家身份(鍾肇政1991;徐正光1991;楊長鎮1997)。也因此,1987年象徵客家文化運動的《客家風雲》雜誌中,客家文化菁英倡議「客家意識」就是希望打破原先兩組人群分類的兩元論中,客家人被歸入「平地」(漢人)及「本省」之中,導致閩客差異被刻意淡化或模糊之狀況(蕭新煌1988)。客家意識的重新浮現與公共化,因此是「四大族群」分類浮現的重要促因。

已經有不少學者在1990年代中期以後,提出他們對於「四大族群」政治論述的解釋。其中,張茂桂由建構論對於四大族群意涵進行定位之說法,影響深遠(張茂桂1997)。他當時即已指出:「將『台灣人』(或者『本省人』)、『外省人』(或者『大陸各省人』)當成『族群』,只能從它們被建構為『族群』的過程來理解,而不是從它們的『族群特質』、『族群來源』來理解」(張茂桂1997: 41)。他的研究也早已說明這個論述出現的脈絡,主要是民進黨在新的台灣民族想像之下,為了回應下列兩種族群運動訴求而提出的說法:(1)1980年代中期出現的台灣原住民運動,(2)1987年以後客家運動菁英除了抗議國民黨的獨尊國語政策外,也反對民進黨在語言使用上,因人口比例優勢而流露的「福佬沙文主義」傾向(參見張茂桂1997;施正鋒1997)。因此,張茂桂認為四大族群的主張是「國家認同」的演繹論述,必須由政治「族群化」過程去探討。

這個觀點與詮釋說明了「四大族群」政治論述出現的時機、以及它和台灣國家認同議題複雜的糾結關係。不過,這個論述中對於「族群」界定所採取的立場,固然是由不對等「社會位置」關係作為主要界定標準,例如前面提到的「本省人」、「外省人」、或「原住民」與「漢人」,但是對於部分的「族群類屬」,特別是「福佬人」(「閩南人」)或「客家人」,似乎仍然偏向「文化特性」的界定。「本省人」內部有「閩客」區分與語言文化差異,會被建構為「族群」明顯是因為相對於「大陸各省籍」在戰後以來在經濟、社會與政治各個面向上不對等關係,與試圖改變這些關係結構的政治反對運動之建構,而逐漸成為一個新「族群」身份類屬(張茂桂1997)。

「外省人」內部也有各省的語言與文化習俗差異,第一代遷台移民之間尚有鮮明的原鄉省份意識,要到在台灣成長第二代在1970年代以後,因為蔣經國為了安撫台灣人而刻意拔擢台籍菁英,才逐漸發展出「本省籍成為優秀籍貫」的「外省人弱勢群體意識」之原型,並在1980年代討論「國會全面改選」的浪潮中,因為擔心外省籍青年未來在中央民意代表選舉中,無法產生符合人口比例的代表,而逐漸發展出「外省人弱勢論」的政治運動論述(王甫昌2016)。同樣的,跨越原住民各族、各部落的泛台灣「原住民」作為一個「族群」,顯然也不是因為成員有共同語言或文化的相似特質,而是在面臨被納入漢人社會主導的經濟體制後,相對於所有「漢人」所處的集體不利位置,而界定出來的族群。以上這三種「族群」明顯地都是由共同的不利「社會位置」所界定,而非基於成員之間的共同「文化特質」、或「祖先來源」;事實上三個「族群」內部都有鮮明的語言或次文化群體。

相對來說,當時「原住民」類屬之中的九族、或是「本省人」之內的「福佬人」、或「客家人」,卻經常被認為主要是由「文化特質」與/或「祖先來源」的標準界定出來的「族群」。更重要的是,由2000年以後的發展來看,「文化特質」似乎有凌駕「社會位置」而成為重要(甚至是「更重要」)的族群界定標準之跡象。2001年「行政院客家委員會」成立,致力於「客家」語言與文化的保存,以及近年來原住民各族在新一波正名運新風潮中,原先九族的區分,現在已經被政府正式認可的16族取代,語言、文化或血緣更成為這些原住民爭取新的獨立類屬時,主張族群獨特性的重要標準與基礎;這些都說明了這種新發展的趨勢。本文一開始引述客委會近十餘年的族群認同調查結果,顯示「四大族群」族群分類架構所面臨的挑戰與困難,也似乎與「族群認定」的主要標準逐漸在轉移有關。

(二)「族群」界定:「文化特質」與「社會位置」

「族群」基本上是由西方社會引介而來的新概念,因此在概念的內涵上相當受到西方社會近代轉變之影響。1970年代以後,以美國為主的西方學界在面臨「族群復甦」現象衝擊下,開始檢討過去主要由族群成員之間共同「文化特質」去理解族群的定位與理論。1975年美國社會學者及人類學者不約而同出版了探究當代社會「新族群性」(new ethnicity)現象的編輯專書(Bennett 1975;Glazer and Moynihan 1975)。John W. Bennett 特別指出民族學家或人類學家所觀察到的當代新族群性有兩個新的層面:其一是「在現實世界中,人們有透過傳統文化象徵的掌握來建立自身認同的新傾向,不論是向非個人性的國家宣稱自我的認同,或是藉以擷取生存或是消費所需要的資源」;其二是在人類學的領域中,出現由「『文化-人口-群體』的參考架構轉向『認知、行為-策略』的參考架構,而將族群性視為社會參與元素」之轉變(Bennett 1975: 3-4)。

而這個新研究取向,主要受到挪威籍社會人類學者Fredrik Barth在1969年出版的Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Cultural Difference之影響。這也和不少社會學者試圖去探討族群在現代社會中所具有的新象徵性意義與新社會功能,或是以「族群動員」作為核心分析概念的研究取向與課題有異曲同工之妙(Parsons 1975;Gans 1979;Nielsen 1985;Olzak 1983)。這些概念化與理論化「新族群性」的作品,也成為台灣學者在1980年代以後引用族群概念的重要參考。

在這樣知識背景下,台灣學者及政治行動者在1980年代討論台灣族群現象時,不免同時受到「文化特性」為主、以及「社會位置」為主兩種界定方式之影響。其中,以「文化特性」來界定族群,似乎是1960年代以前西方社會主流的界定方式。過去人類學者對族群團體的界定,通常認為是包括下列四項特色的人口群體:(1)在生物上能自我繁衍;(2)共享基本的文化價值,表現在外在統一的文化形式;(3)構成一個溝通與互動場域;(4)其成員自認為、也被認為構成一個與其他單位有所區別的社會類屬(Narroll 1964;這也是Barth 1969年書中引用的「傳統性」族群定義)。美國族群研究學者R. A. Schermerhorn 也採用類似的定義:

族群團體…被界定為:大社會中的一個集體,他們擁有真實或宣稱的共同祖先、關於共享歷史過去的記憶,而且在文化上強調一種或一種以上的象徵性元素,來做為界定其羣體屬性的縮影(epitome)。這些象徵性的元素包括:親屬模式、外表相似性、宗教信仰、語言、方言腔調、部落連結、民族性、體質特徵、及這些元素的組合。另外,成員之間有共同羣體的感覺。(Schermerhorn 1970: 12)

這個定義中,最重要的元素是族群成員所共享的「文化特質」,他們也往往因為這些文化特質而自認為與他人有所區別,或他人因此承認其獨特性。然而,Barth認為這些傳統的「族群」定義方式讓我們過度注意族群成員內部「靜態的文化內容」,而忽略族群邊界或族群差異維持是「動態社會過程」的結果。

在新視角下,族群的定義或族群現象的研究主題,也開始強調「社會互動」的面向或課題。美國「社會科學研究委員會」(Social Science Research Council)在1973年舉辦「族群認同」研討會,為「族群團體」或「族群性」提出的操作性定義,頗能代表此一新觀點。根據他們的歸納,當代族群定義中,最常包含下列六項主要特徵:

一種導向過去、強調「來源」的團體認同; 涉及某些文化或社會特殊性的概念; 在一個較大的社會系統下,一個族群團體和其他單位的關係; 族群團體比親屬團體或地方團體更大、而且超越面對面互動; 族群類屬在不同社會情境下,以及對於不同個人,都有不同意義; 假設族群類屬具有象徵性,其名稱對於成員及分析者來說,都有意義。(引自Royce 1982: 24)。

在這些定義元素中,雖然前兩項特性與傳統「族群」團體定義相仿,都提到「文化特質」、或是「祖先來源」的重要性,但是後四項特質則說明了與其他(文化相異)團體的互動過程中,個人或團體選擇強調這些文化特質或共同祖源作為自我認同之象徵、或群體社會行動之凝聚基礎,可能是當代社會中更重要的族群現象。

不過,這種族群界定方式似乎強調「族群」定義中,仍然必須有某種已經存在的共享文化特質、社會特殊性或是祖先來源,作為界定「我群」與區分「他群」的基礎。然而,上述定義也提到「族群團體比親屬團體或地方團體更大、而且超越面對面互動」的特性,這使得族群特質中所謂「共享文化特質」、「社會特殊性」、或是「與來源有關」的具體內涵或因此界定出來的群體範疇有相當大彈性。

不過,更值得討論的是:為何現代人要透過強調「共同來源」或某些文化與社會特殊性,去凝聚群體、作為共同社會行動的基礎呢?這些「過去」為何如此重要呢?一個可能原因是,這些由共同來源、相關文化特質界定的群體,現在已經有內部的文化分化(發展出不同語言腔調或習俗)或社會分歧(地域分歧),缺乏社會凝聚力,無法成為共同行動的主體。行動者為了界定出範圍較大的「潛在團體」,必須訴諸時代較為久遠的共同淵源或文化特質,以克服眼前的文化或社會分歧對集體行動造成的障礙。尤其是在現代民主政治制度中,潛在群體大小和政治權力的高度關聯,更提供了行動者在界定潛在的行動團體時,選擇範疇較大的群體,以增加其政治實力的誘因。

這項社會行動的考量,也使得「文化共同性」因素,在現代族群界定中,有了不同的意義或角色。在漫長歷史過程中所發展出來、不斷在變化的眾多文化特質或共同來源的可能性中,當代的行動者到底要選擇哪一個時間點作為界定我族群範圍的「共同起源」、共同文化特質,其實主要是根據現在行動之需要。也因此,在現實中可能已經不復存在的「共同文化特質」、或原本已經不太具有實質社會意義與功能的「共同來源」範疇,其實可能反過來是由眼前「共享的不利社會位置」去界定。更進一步說,「共享的社會不利位置」有可能取代「共享的文化特質」而成為現代社會中(尤其是已有民主制度者)界定族群的重要(甚至是主要)標準。

(三)台灣現代族群分類的歷史淵源?

前述先前研究對台灣族群概念發展之討論,可以發現「本省人」、「外省人」、或「原住民」成為「族群」,明顯是由「(共同)社會位置」為主要標準界定出來的。然而,由於一般人、甚至某些族群行動者對「族群」的概念或界定標準,仍然停留在「文化特性」界定的典範思考模式,因此認為這些類屬是否構成「族群」有爭議。另一方面,台灣四大族群中的「客家人」與「福佬人」,則被普遍被認為主要是由「文化特性」界定出來的「族群」。他們都被認為有明顯的共同語言,也因此過去經常被稱為「語羣」、「語系」、或「方言群」(例如尹章義1988: 89;蕭新煌1988;林正慧2004)。

Photo Credit: 群學出版

更重要的,「閩/客」文化群體區分甚至群體意識,更被認為早在清代台灣社會中就已存在,也持續到戰後政府的官方統計中。例如,歷史學者尹章義就認為台灣開發過程中主要參與互動的社會類屬與不同性質關係包括:漢番的「民族關係」、福佬、客家的「語羣關係」、以及同屬福建省的泉州人與漳州人之間的「府屬」或甚至「縣屬」的「籍貫關係」,其關係型態如圖一所示(尹章義1988: 89)。

由圖一來看,除了1945年以後才到台灣的大陸各省市移民外,台灣「四大族群」的基本類屬,似乎早在清朝就已出現。不過,必須注意,尹章義1988年這項台灣歷史上的「族群」與「語羣」關係分類與說法,其實已經受到1980年代以來當代人對於「族群分類」的影響。如果回到清代各種方志中的記載,則可以發現,當時對官方來說,更重要的分類是漢人閩、粵的省屬「籍貫分類」,以及番人之間的「生番、熟番」之分。台灣於清領期間,1885年(清光緒11年)建省前,在行政歸屬上是福建省的一個府(台灣府),來自廣東省移民,在當時清朝律令與習慣下被視為「隔省流寓」。粵人在行政、科舉名額及開發土地上,都分佔閩省人的權益(尹章義1986)。尤其是科舉名額的規定,「早在1740年台灣的科舉考試已是閩粵分籍,又經過約九十年後,粵籍便正式取得一位舉人名額」(羅烈師2006: 149)。羅烈師指出:

科舉名額史實的最大意義,在於它揭示了『閩』與『粵』兩籍分立的觀念淵遠流長。在清代執政者的認知體系裡,台灣的人群就是分成閩粵兩籍,後來,這也成為全台普遍的人群認知架構。(p. 150)

以省份為單位的「籍貫區分」是清代台灣政治與文化菁英思考與記錄台灣民情時的重要分類架構。雖然當時府志、縣志中,也往往會在「漢俗篇」中使用「客」、「客庄」、以及漳、泉的字眼與描述(包括《鳳山縣志》、《諸羅縣志》等,見李文良2003),但是在最重要的行政體系與文官制度設計上,省份的籍貫區分仍是最重要的分類。

這種人群分類在日本統治時期被殖民政府大體沿用,並被用於進行台灣歷史上首度詳盡的人口普查。由1905年(明治38年)第一次臨時戶口調查開始,日本殖民政府對台灣「本島人」,即清楚地區分「漢人」(福建人、廣東人、其他)、「熟番」、「生番」五類;1935年(昭和10年)第四次國勢調查中,將「熟番」改稱「平埔族」、「生番」改稱「高砂族」(見王甫昌2005: 73)。

比較顯著的官方統計類屬變化,則是在1945年國民政府統治台灣後。1956年,台灣舉辦了第一次「中華民國戶口普查」。由於當時國民黨政府統治地區只有台灣全省以及福建省部分地區,因此,二者被分冊統計。其中,台灣省統計中,台灣省籍部分,除了取消「平埔族」,基本上是沿用日本統治時期的分類類屬,只是名稱改變了:漢人以「祖籍福建」或「祖籍廣東」區分,原住民(「高山族」)則以「族系」區分為九族(王甫昌2005);至於外省籍的部分,則以台灣省之外的大陸四十五個省及(院轄)市為主要的籍貫別統計類屬。

不過,正如前面提到的,由於許多台灣省民當時已經不知道自己的祖籍為何,因此主事單位當時即要求訪員以受訪者家中使用語言做為判準:使用客語者為「祖籍廣東」、使用閩南話者「祖籍福建」(行政院戶口普查處1956: 73)。

儘管上述本省籍的祖籍統計分類方式,在1966年戶口普查中再實施了一次以後,就不再調查與統計,但是1956及1966年兩次統計數字,因為有「祖籍廣東」的全台人口數字,後來在客家意識逐漸抬頭之際,經常被研究者做為討論本省客家人口數量與分佈的依據(例如陳運棟1978: 124-126)。1980年及1990年兩次的戶口普查中,官方統計中最重要的「籍別」分類即是台灣省籍、與大陸各省市籍的分類。雖然如此,台灣省籍中的原住民各族、福佬人、及客家人之區分,因為有前述歷史淵源,以及語言、文化差異,仍是不少人認為有意義的群體分類。

由以上台灣社會群體分類類屬演變過程來看,則在1990年代初期出現的「台灣四大族群」之族群分類,似乎都有長期歷史發展淵源。除了大陸各省籍人士之外,其他三個主要人群分類類屬,似乎由清朝統治時期開始,即已出現在官方文件或統計資料中。如果說「族群團體」是過去一般所定義的「一群人因為自認為、也被其他人認為有共同祖先、來源、與文化,而構成一個獨特的社會群體」,那麼,四大族群之區分,似乎只是將台灣過去歷史上早已存在的人群分類,給予正式的政治論述而已。

本文認為,這樣的看法有待商榷,如果由台灣族群概念發展歷程來看,「四大族群」論述中所界定的四個族群類屬,在現代事實上主要都是由共同「社會位置」作為界定標準。由「語系」到「族群」的詞彙或概念變化,涉及由「文化特性」為主的傳統性族群界定轉變為現代以「社會位置」為主的族群界定方式。以下本文將透過「群體範圍」、「社會範圍」及「理想群體關係」三個面向,分析台灣的人群分類發展經驗來論證這項轉變。

