《我與世界格格不入》：電影《一級玩家》述說的，是「亞斯的懊悔」

文：陳豐偉

《一級玩家》電影裡創建「綠洲」的詹姆士・哈勒代（James Halliday），有強烈的亞斯特質。他對綺拉（Kira）擁有強烈濃厚、持續一輩子的愛，卻不知道如何表達。他錯過了綺拉，只好在遊戲關卡裡設定，破關者要完成他過去膽怯沒有去做、導致後悔一輩子的事情。

錯過摯愛，最痛的亞斯懊悔

《一級玩家》是大導演史蒂芬・史匹柏在2018年初上映的電影，描述2045年的世界，人類社會貧富懸殊，許多人沉迷於超大型虛擬實境遊戲「綠洲」（The OASIS）。「綠洲」創辦人哈勒代在2040年過世時，宣布留下三個「復活節彩蛋」謎題。如果有人能解開三道謎題，就可以得到價值5000億美元的財產，以及「綠洲」的管理權。

三個彩蛋裡，最複雜、占用最多時間演繹、唯一有「真人」角色出現的，是第二關，到電影《鬼店》（The Shining）場景裡，邀請綺拉跳舞。現實世界裡，哈勒代從沒這麼做。他錯過跟綺拉邀舞、牽手、親吻的機會，再也沒有機會告訴綺拉「我喜歡妳」，直到綺拉死去。這是他一輩子最大的遺憾，如夢魘般不斷在他大腦裡糾纏，至死都無法忘懷。

《一級玩家》表達的，是「亞斯的懊悔」。這是顯而易見的設定，決定電影主角能不能順利破關。我們可查到國外網站、媒體討論電影裡哈勒代的亞斯特質，更多文章提到這部電影是「中年人的後悔」。但在台灣，並沒有人在寫公開文章時提及。或許，台灣的論述者對自閉症光譜、亞斯特質的知識太過陌生。

是的，美國好萊塢商業電影，已經能設定一位特質強烈的亞斯人，作為電影裡的世界主宰，形象正面，有如神的存在。這說明美國電影圈裡的編輯、導演，對成人世界裡的自閉症／亞斯族群，已能充分瞭解，而美國社會普遍存在對亞斯人的理解與認同，足夠成為支撐電影市場的力量。

這也不奇怪，畢竟，讓美國能繼續保持世界領導力量的矽谷，以及矽谷外的各大軟體公司，就充滿亞斯特質的工程師、甚至公司領導者。所以，將《一級玩家》裡虛擬世界的創造者，設定為亞斯特質鮮明的宅男，並不會讓觀眾或影評人產生違和感。

哈勒代最要好的朋友，是後來一起創辦「綠洲」的歐格頓・莫洛（Ogden Morrow）。在「綠洲」上線前，哈勒代曾約綺拉見面。綺拉有提到想跳舞，但結果卻是哈勒代和她一起看庫柏力克的驚悚片《鬼店》。

電影裡的綺拉後來嫁給莫洛，2034年時死於癌症。哈勒代深愛綺拉，任何她的影像、聲音，都會讓哈勒代引起強烈的情緒波動，所以「綠洲」世界裡的「哈勒代日記」（重現哈勒代一生的細節），所有關於綺拉的資訊全數刪除，只留下哈勒代跟莫洛在辦公室講跟綺拉約會、卻什麼刺激的事情都沒做的場景，作為留給後人的線索。

凋零的玫瑰花蕊

電影男主角韋德說，綺拉，是哈勒代一生的「玫瑰花蕊」。在一直盤踞世界十大電影的《大國民》裡，「玫瑰花蕊」（rosebud）是貫穿劇情的重要隱喻，象徵男主角至死仍無法遺忘的傷心往事——被迫與母親分開、走向孤寂的一生。哈勒代生前設定的第二道謎題，玩家必須到「哈勒代日記館」，進入「鬼店」遊戲裡的宴會廳，跳躍到一群在空中跳雙人舞的殭屍中間，找出正在跳舞的綺拉。

當電影女主角莎曼珊驅趕走身邊的殭屍，詢問：「想要跳舞嗎？」綺拉說：「你知道我等你開口等了多久？」然後，綺拉化作一陣飛灰散去。

許多影評人說，《一級玩家》電影角色刻劃不深，這也是事實。《一級玩家》刻劃的是哈勒代的一生，他的才華、他的堅持、他的孤獨、他的憤怒，以及他壽命將盡，一切注定無法挽回時的懊悔。他無能回應綺拉跳舞的邀約，又因意見不合把好友莫洛逐出公司（背後或許也有難以言明的，不願再想起綺拉嫁給莫洛的悲傷）。他創建新世界，成為創世神，卻只有一輩子的孤寂陪伴。最後他唯一能做的，就是透過設計三道謎題，在他死後讓全世界知道他的懊悔，把畢生的財產，傳給能解開他心意的人們。

看完這本書的讀者，再回頭想想《一級玩家》的情節，對亞斯人會有更多理解。哈勒代缺乏跟女生交往的經驗，不擅長跟女孩聊天，或許也不敢相信自己會那麼好運，贏得漂亮女孩的青睞。當綺拉邀約跳舞時，他不敢確定女生的意思，或許也怕自己笨拙的舞步反而丟臉，有些亞斯人這時還會擔心女生是不是有意戲弄、故意讓他出醜。哈勒代想必也不具備調情的技巧，甚至連網路調情也不會，沒辦法一步一步套出綺拉心裡的想法。

最後，哈勒代選擇最安全的方式，跟綺拉一起看他著迷的《鬼店》，一部描寫夫妻失和、親子關係破碎的電影，一點也不浪漫。我們可以想像，在電影播映完後他跟綺拉喝飲料，哈勒代鉅細靡遺地講述庫柏力克的所有電影，分析《鬼店》所有細節隱藏的意義，也說不定那時他已經看過好幾遍《鬼店》。

這是一種常見的「亞斯的懊悔」。無法從細微表情、語氣、聲調、肢體動作瞭解女孩心意的亞斯男，只能從字面上的意義跟女孩溝通感情。女生已經釋出許多訊號，其實你可以靠近一點，其實你可以嘗試牽我的手，其實我想留晚一點，其實我有準備好你想去哪裡都可以。但男孩還是專注地聊他的特殊興趣、他的事業、最近看到好看的書，一次又一次讓好不容易燃起的熱情消卻。終於，女孩受不了男孩的固執，或某一次無法抑制的暴怒，女孩決定放棄。

綺拉那天會想跟哈勒代熱舞嗎？燈光微暗、氣氛正好時，綺拉會跟哈勒代擁吻嗎？往事已矣，人心浮變，過了那個時間點，我們永遠無法確定自己錯過了什麼。哈勒代也只能在遊戲世界裡設定，讓收到跳舞邀約的綺拉說出：「你知道我等你開口等了多久？」補完他人生中最大的缺憾。

當哈勒代在程式裡寫入這句話時，我想他雙眼會沾滿淚水。就如同我在電影院看到這情節時，我也無法忍住不讓淚水湧出。在能充分理解亞斯人的國度，我們可以想像，當播映到這畫面時，電影院裡傳來一陣陣啜泣的聲音。

電影首映是2018年3月29日。4月，是美國自閉症覺醒月（Autism Awareness Month）活動。哈勒代一生一世的缺憾，在此時終於得到世人理解。在電影《鬼店》場景裡眾人奔跑的走廊，有一個裱框起來的照片，是宴會廳裡跳舞的人合影。這張照片跟《鬼店》電影裡一模一樣，但最前面的兩人，被哈勒代換成他跟綺拉，這是他已經無法實現的夢想。就像電影《忠犬小八》裡等候主人多年的秋田犬，死前最後一刻見到已經過世的主人回來車站。哈勒代最後終於能跟綺拉共舞吧，在他死前似夢非夢的瞬間，最後一個甜蜜的笑容。

電影剛上映時，就有亞斯人在社群網站上詢問，哈勒代看起來就是個亞斯，這對亞斯人有很大的激勵效果。他是嗎？《一級玩家》電影對原著小說做了很大改寫，在小說裡，有明白說哈勒代在自閉症光譜上，具有亞斯伯格症的特質。他從小就是被忽略的小孩，朋友很少，除了網路遊戲裡認識的綺拉外，沒有其他親近的女性朋友。

為什麼《一級玩家》電影不明講哈勒代是亞斯伯格症患者？我猜想，畢竟這是全世界會有上百億臺幣票房的超級商業電影，影響力很大。若明講哈勒代是亞斯人，難免會造成刻板印象。商業電影不像我們這本書，除了全面陳述亞斯人的優點與弱點，還可以不斷提醒「每一位亞斯都不一樣，不要對亞斯人有刻板印象。」

在「神經多樣性運動」裡，會強調自閉／亞斯特質不是疾病，而是跟多數人略有不同的「腦神經狀況」，有些人會歌頌亞斯人的優點與強項，這些說法都對。既然只是人類特質之一，還有那麼多美妙的優點，那我們就不需要特別注意這群人，在教育、醫療、心理諮商、就業輔導等各方面，都不用給亞斯人特別的資源與關注囉？嗯，我想任何有實務經驗的專業人員、教育工作者、助人工作者，都不太會這麼想吧。

《一級玩家》電影裡，戲劇性地藉由哈勒代呈現出亞斯人的兩種面貌：超強的系統性、邏輯性思考與創造力，以及有強烈感受能力、卻無法合理認知與表達的社交大腦。這造成亞斯人的兩極化發展，高智商或興趣能與社會脈動結合的亞斯人，憑藉專業能力贏得高收入與人們的尊重；但能力一般或運氣不好的亞斯人，失業與陷入憂鬱、寂寞的比例，遠高於所有人的平均值。

有亞斯特質的人，只有一部分擁有類似哈勒代的高超技術能力，或能像電影裡的「彩蛋學者」，靠著一項特殊的興趣得到亮麗的工作與優渥的待遇。多數亞斯人有類似哈勒代、但比他輕微的人際障礙。這些人所處的家庭與教育系統，會需要更多資源來協助亞斯人適應社會、發揮長才。

哈勒代最後對韋德說：

「那時我領悟到，現實雖然很可怕又痛苦，但也是唯一可以好好地吃一餐的地方。因為現實，是真真切切的。」

是的，現實是真真切切的，我們都希望每天能好好吃一餐。我們欣賞、正面對待亞斯人的各種特質，找出亞斯人做得比大部分人更好的事情。但，我們更應該把一些社會資源運用於協助亞斯人在生命邁向結束時，不要有太多懊悔與遺憾，包括工作、感情、家庭。

怎麼做？我不知道。不要問我「如何治療」、「如何改善」，我沒有想法。我只知道，在歐美先進國家已經邁開好幾大步時，台灣距離辦個某都市的「亞斯覺醒月」都還很遙遠，更別說全國性的活動。

唯有讓更多人認知到「亞斯」是人類重要特質，認知到自己或家人也可能是廣義的亞斯／自閉光譜的一分子，我們才有可能一步一步，找出適合台灣社會文化的捷徑，追上歐美先進國家對亞斯人的理解與重視。

書籍介紹

本文摘錄自《我與世界格格不入：成人的亞斯覺醒》，小貓流文化出版

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作者：陳豐偉

百分之十的人具備亞斯特質，卻不自知；

與世界格格不入，也從來不被瞭解，卻不知道為什麼。

根據BAP研究，台灣至少有兩百萬個亞斯人。亞斯人看待世界，一如迷霧。他們不懂人類主流「社交大腦」的詭譎、曖昧、浮動、壓抑；而他們黑白分明的特質，也不被理解，總是被貼上諸如「白目」、「不長眼」、「自以為是」的標籤。

唯有喚醒所有人對亞斯特質的理解，才能減輕亞斯人的痛苦，讓所有人不再彼此錯待，也讓他們的天賦才華不被虛耗。

我是誰？我為什麼存在於這個世界？我為什麼會成為這樣一個人？——這是我們對人生最大的探問。

透過閱讀這本書，你也許會發現，自己原來是個大亞斯。別急，別怕，這是個好的開始，至少，你往前邁了一大步。

自閉症光譜，如河道漫長，如星團散布。在光譜相對遙遠一端的人，不是自閉／亞斯伯格症，卻具備了「亞斯特質」，這特質與生俱來，深深地影響他們的人生。

《我與世界格格不入——成人的亞斯覺醒》，是台灣第一本本土談論成人亞斯特質的書，作者陳豐偉本身即具備亞斯特質，亞斯人經歷的被誤解、懊悔，他都經歷過。為了解決自己的困頓，他大量閱讀，最終，不只理解自己，更寫出這本書。

書裡的第一個故事，從希臘神話的女神卡珊德拉談起。在拒絕阿波羅的追求後，卡珊德拉被詛咒：「妳的預言，將無人相信。」亞斯人的伴侶就如同卡珊德拉，她們婚姻中的痛苦，無人相信。

至於難以理解的「亞斯人」，陳豐偉則用電腦系統來比喻。一般人的大腦，就像Android作業系統，開放性強、相容性高，但較無效率；亞斯人則像iOS作業系統，封閉、講究規則與秩序、有點強迫性格。這兩個系統沒有對錯，我們僅需理解、學習不同的使用方法，就已足夠。但人們總是硬要將iOS塞進Windows裡，兩敗俱傷。

《我與世界格格不入——成人的亞斯覺醒》，從「遺傳學」研究，到「女人擇」，談亞斯基因的重要性；從「生物多樣性」，到「神經多樣性」，談人們應如何看待亞斯特質；從亞斯男性的困境，到被忽略的亞斯女孩，喚醒人們對亞斯女孩的忽略；從亞斯的特質、痛苦、懊悔，講亞斯人錯失的戀情。

寫到最終篇，陳豐偉說：「就算無法改變自己，我也想瞭解自己。」

發現自己的亞斯特質，是一條「和解之路」，讓生命中錯失的、被傷害的一切，有了解釋，也有機會和解。

亞斯人在迷惘中尋找生存之道，在一定年紀後，漸漸雲淡風輕，不再放在心上。然而，每個亞斯人心中總有許多悔恨，也許是離去的妻子，也許是背棄的友情。這一切的追悔，是否可以因為理解自己是亞斯，而避免，而確實得到幸福？或至少，原諒自己。

本書特色

台灣第一本本土亞斯特質專書。

由具備亞斯特質的醫生撰寫。

台灣亞斯覺醒日的起點。

Photo Credit: 小貓流文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺