魅力台東，劉櫂豪要用國際級南島文化園區南島首都

台東縣長候選人劉櫂豪在10月16日舉行「南島首都 魅力台東」影片發布記者會，會中並公布南島首都願景及政策作為其四大政見之最後壓軸。

劉櫂豪的原住民族好朋友拉勞蘭獵人學校戴明雄牧師、達魯瑪克部落主席胡進德、杵音文化藝術團團長高淑娟及部落族人、高山舞集執行長羅瑞華、林天福牧師、文史工作者姜祝山、自然與人文學會理事長林娜鈴等，各族群部落的朋友到場表達對劉櫂豪的肯定，並在林天福牧師帶領禱告，祝福每一位好朋友平安順利。

劉櫂豪表示，他們這一代人有責任將原住民這個珍貴的文化寶藏一代一代傳承下去，因此提出南島首都政見，要讓原住民族文化成為台東最具魅力的特色。

劉櫂豪提及自己上小學的第一個好朋友就是卑南族人。他認為，在台東這塊土地上，原住民不只是文獻，而是每個人生活日常的經驗與情感，共同在這裡組成一個大家庭，尊重彼此差異、互相欣賞，把這些珍貴的事情當成寶藏一代一代傳承。政府也有責任，把這些當成生命中重要的事情，一起來推動。

劉櫂豪對於南島首都政見，有三個規劃面向：第一個面向，要傳承南島文化培力，透過部落裡的族語傳承、工藝學習、及社區營造，讓部落族人的智慧能夠保存與傳承。

第二個面向，是向中央政府爭取成立國際級南島文化園區。劉櫂豪表示，當其他城市都在成立科學園區之際，台東要發揮獨特的優勢，園區成立包含著培育人才、創作展演空間等功能及最終形成南島學術研究的文化重鎮。

第三個面向，則是要加強南島語系國際交流，這也是台灣外交的軟實力，主辦與在地文化相連的南島文化節，並由政府帶頭積極參與國際交流太平洋藝術節，規劃辦理國際性南島國際博覽會。劉櫂豪強調，在17日的民進黨行動中常會上，劉櫂豪將向總統提出在台東成立南島文化園區，打造台東成為原住民族學術、慶典、文化傳承的中心。

致力於阿美族馬蘭部落歌謠傳承的杵音文化藝術團高淑娟團長表示，台東對西部而言是後山，卻是面對太平洋的前哨，全世界很難找出面積這麼小卻有這麼多元族群的地方，大家在這塊土地茁壯耕耘，文化綿延。這裡蘊藏南島文化非常悠遠深厚的人文，在這裡互相欣賞。高淑娟也感謝肯定，劉櫂豪透過愛台東夢想資助計畫，推動在地青年朋友在台東不同的角落為這塊努力加油。

Photo Credit: 劉櫂豪競選辦公室提供提供。

達魯瑪克部落主席，亦任教於達魯瑪克民族實驗小學族語與文化課程的胡進德主席表示，這些年部落也正在積極推動語言、文化的保留，還有農業、發電的自給自足，展現屬於魯凱族的部落價值與精神。胡進德表示，劉櫂豪推動南島首都的精神讓人感動，希望能夠在劉櫂豪的幫助下，大家能夠把原住民的精神推向全世界。

拉勞蘭戴明雄牧師表示他深深被劉櫂豪的堅持所打動，願意挺身而出繼續為台東奮鬥。不因失敗而怪罪任何人，反而努力讓原住民認同、設身處地在部落學習求教，跟大家一起規劃藍圖。他也強調，只有原住民自己改變，才能真正脫離被殖民的現象，重新認識自己。戴明雄牧師希望這次在劉櫂豪的競選活動裡，原住民朋友展現自信氣魄，從台東開始讓劉櫂豪把原住民帶向國際。

會中劉櫂豪與妻子林子煊身著卑南族初鹿部落圖紋的背心，並表示每次記者會都會舉辦在別具意義的地方，〈南島首都、魅力台東〉影片暨政見發佈就是選擇在料理、裝潢、音樂各方面都極具南島特色的MATA台東縣原住民文化會館。「MATA」這個詞在台灣許多原住民族、及南島語族中都有共同的「眼睛、看見」之意，更能顯現台東與南島語族的緊密相連，劉櫂豪強調會致力把台東打造成為南島首都，讓南島文化成為台東最美麗的印記。





以上新聞稿由民主進步黨中央黨部提供，非關鍵評論網編輯部製作採訪。