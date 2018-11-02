日本製造商坦承所有普悠瑪都有設計疏失，但卻通過台鐵驗收

10月21日，台鐵普悠瑪號在宜蘭新馬車站附近翻車，造成18人死亡，187人受傷的慘劇。事後輿論聚焦列車自動防護系統（ATP）的「遠端監視系統」是否妥善安裝，能否讓行控中心隨時監控ATP是否關閉。1日，日本媒體報導，負責製造出產普悠瑪列車的日本車輛株式會社表示，車輛設計有疏失，造成關閉ATP後，無法自動回傳訊息給行控中心，且賣給台灣的所有列車都有這個問題。

ATP全名為Automatic Train Protection，ATP若開啟，可以監控車速，並在列車超過速限時，自動讓列車減速或停止。

《今周刊》報導，24日，台鐵最先開記者會表示，根據通聯紀錄，肇事司機關閉ATP時並沒有通報調度員，調度員完全不知道ATP已被關閉；但行政院調查結果24日卻顯示，司機確實有通知調度員ATP關閉。

24日，時代力量立法委員黃國昌質詢時也表示，列車應該有「遠端監視系統」，若ATP關閉，除了由司機口頭通報，行控中心應該也能從「遠端監視系統」發現。事後台鐵承認，所有的列車中，就只有普悠瑪號沒有裝設「遠端監視系統」。黃國昌26日再於臉書上揭露，普悠瑪列車其實有裝「遠端監視系統」，之所以無法即時回傳訊息給行控中心，是因為「沒插線」。

（中央社）日媒1日報導，台灣發生翻車事故的普悠瑪號列車，因日本車輛製造公司設計疏失，造成切斷列車自動防護系統（ATP）無法自動回傳，且賣給台灣的所有普悠瑪列車都有這個問題。

日本《每日新聞》報導，日本車輛確認當初製造車輛的設計圖發現，並沒有繪製必要的配線，造成切斷ATP電源後並不會自動回傳訊息給行控中心。

報導指出，設計圖是由負責設計的人繪製，再由其他人員進行檢查，但卻漏看了這個部分；由於車輛製造後無法在日本進行動作確認，所以沒有發現這項疏失。

包括事故車輛在內，賣給台灣的19個編成（每個編成有8節車廂）全都有一樣的問題，只要台灣要求，日本車輛就會進行維修。

日本車輛說，出事車輛的駕駛也有用口頭傳達切斷ATP電源，他們認為這並非翻車事故直接原因。

日本車輛說，他們真摯地接受設計疏失，並將徹底查明原因，努力防止類似情況再度發生。

日本《讀賣新聞》報導，日本車輛表示，ATP功能本身沒有問題，不影響安全性，但他們會徹底查明原因，努力防止再發生類似情況。

日本車輛表示，切斷ATP電源就會自動回傳訊息的裝置，在沒有跟ATP連結就製造並交貨；這個自動回傳訊息的機制是台灣鐵路公司要求導入。日本車輛說，由於設計負責人沒完成確認，他們內部檢查機制不夠完善。

時代力量立委黃國昌1日晚間在臉書貼出日本車輛製造株式會社11月1日發信函給台鐵局的信件，該信函提到，當初購入車輛時，車輛就是在「配線未連接」的狀態下出貨。

日本車輛公司認為，車輛於配線未連接狀態下出貨，是設計相關人員確認不足所致。之後，車輛於配線未連接狀態下出貨，交由台灣鐵路管理局驗收。

有關配線是否正確連接的驗收檢測，由於日本車輛公司無權使用地上設備與行控中心，無法進行相關檢測，因此檢測為台灣鐵路管理局於車輛驗收後自行實施，該檢測以及之後運用的實際情況，日本車輛公司也無法掌握。

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核稿編輯：楊之瑜