成大女研究生命案：校園治安漏洞，無法只靠「良民證」把關

文：潘品如（現為警職人員，國立成功大學政治經濟研究所碩士）

久違的成大校園，熟悉的角落，新聞裡寫的陰森，是課堂休息時間，在6樓眺望府城夜景的配色。我們是那一群打卡下班後，出現在黑暗裡的專班學生，重溫求知的在職生涯，看著閃耀著青春光芒的一般生，總覺得他們的人生充滿了無限的希望與可能。

才在上禮拜跟同學約好返校聽演講，順道拜訪剛返國的老師，沒想到才隔幾天，就在10月28日晚間發生遺憾又震驚社會的「女研究生遭清潔工勒斃」不幸事件。

演講開始前，老師臨時起了個頭，也讓我有機會跟成大學生分享一些想法，時間很短，題目很大。

事件發生後，新聞報導的風向球引領著大眾朝著性侵犯進入校園、派遣公司沒有要求臨時工檢附良民證這些「治安漏洞」。相較於國中小學，校園空間是屬於較為封閉，較能技術上管制人員進出的環境，而大學校園則是開放式的空間，除了教職員工、學生，也有很多校外人士，合法在校園來去自如。校園安全的工作也基於校園自主自治的精神，警察不能任意進入校園，只能仰賴學校保全或是駐衛警來維護。至於加裝監視器與否，又是另一個安全與人權隱私之間的兩難辯論。

良民證（正式名稱為「警察刑事紀錄證明」）不是萬靈丹，無法百分百證明這個人是不是良民，其記載內容在「警察刑事紀錄證明核發條例」有明確的規定，是指警察機關依司法或軍法機關判決確定、執行之「刑事案件」資料所作成之紀錄證明，在第6條也有規定「受緩刑之宣告，未經撤銷者」、「受拘役、罰金之宣告者」等等7種不予記載的情形。

此外，也有一些屬於「行政調查」而非「刑事案件」，或是被害人不願、無法做筆錄導致案件未進入刑事訴訟等特殊情形，在系統上就查詢不到相關「刑事紀錄」。2016年台南關廟發生育幼院院長7年前性侵猥褻學生，因被害人已年滿16歲，加上被害時間是在2011年1月1日刑法「違反意願性行為」改成公訴罪的生效時間之前，整體事件只在學校性平會、校評會等做行政調查，當事人並在人民團體抗議下遭校方解聘。7年後這名狼師改名轉任育幼院院長，因當年的「不良紀錄」只能在教育部「全國不適任教育人員通報查詢系統」查詢，與隸屬衛福部的育幼院產生資訊聯繫上的漏洞，警政單位的良民證也無相關紀錄。所以，曾經做過壞事的人，良民證不一定會有紀錄；良民證沒紀錄的人，也不能保證他以後都不會做壞事。

如同醫學界，醫生無法打造一個無菌無病的環境，除了精進醫療技術和設備，更要宣導民眾要維持健康飲食和運動，才能有效預防疾病，這就是預防醫學的概念，老生常談的「預防勝於治療」。

筆者也深深認為在警察治安工作的第一線，絕對不只是抓壞人，還有更重要的預防犯罪宣導，特別是在人身安全、新興毒品、詐騙、防搶這些議題中非常重要。降低被害的可能性，才能減少犯罪發生後生命、身體、財產的傷害和龐大社會成本。

Photo Credit: 本文作者提供

以筆者在婦幼工作領域的經驗，可以將人身安全宣導分為「健康觀念建立」及「風險預防管理」二大主軸，前者「健康觀念建立」包含：

協助大眾建立正確的價值觀：尊重他人身體隱私，不侵犯也不開玩笑。 灌輸法治觀念：隨意開黃腔、取笑他人男人婆、娘娘腔等言語歧視，就可能構成性騷擾。

後者「風險預防管理」則可分為：

檢視風險因子：男（女）朋友的行為舉止是否出現「恐怖情人」的特徵？ 期前處理：有辦法協助改善對方嗎？可以和平協議分手嗎？ 緊急求救：如果對方揚言分手就要自殺或是出現暴力行為，你該如何自保？你知道可以聲請保護令保護自己及家人嗎？

在案發後的這兩天，我不斷回想起前陣子到某國中宣導，老師很緊張提醒我，學生剛考完期中考，心情可能比較浮動，會比較吵。為了要引起學生的注意力，我一開場就說，接下來要講的，考試不會考，但會是你生命中很重要的考題，那就是「人身安全」。

「人身安全」這個考題很大，小至幼兒園、國小學生要認識的身體隱私處，國、高中生的性自主權、兒少隱私不雅照，乃至成年後大學生與社會大眾更要關注的恐怖情人、家暴、性騷擾、性侵害、兒少性剝削及網路安全等等議題。

Photo Credit: 本文作者提供 本文作者至台南市某幼兒園教導幼童認識身體隱私處。

不同的年齡層面臨的問題不盡相同，但這些議題都圍繞著「保護自己，也要尊重他人」的核心概念，知道怎麼保護自己，避免成為被害人，知道法律的底線，就能減少一名誤觸法網的加害人。

性侵害或性騷擾的案件有高達8成加害者都是熟人所為，也有很多是在熟悉的場域發生。但是你所認識的熟人，特別是網友，你對他熟悉程度有多少？對方個性如何？有過施暴或犯罪的紀錄嗎？彼此相處的過程合理嗎？特意要求你單獨赴約或獨處？邀請你去摩鐵或隱密的空間？向還是學生沒有收入的你借錢？

再進一步設想，如果相處過程中，遇到你無法控制的場面，你是否有危機意識？如何應付對方？如何求救？如何拖延？如何不激怒對方？以保護自己的人身安全。

Photo Credit: 本文作者提供 筆者至台南市某國中宣導青少年認識性騷擾防治。

這些題目永遠不會出現在考題中，也不會出現在成績單上，但如果不即早提醒孩子要有危機意識，等真的遇到時，再高分的學科成績，都彌補不了一輩子的傷害，甚至是生命的殞落。

4年前畢業離開這個美麗校園，我沒想過我會以一個校友，一個母親，一個婦幼工作者的警職身分，去思考這些議題，寫下這些文字。時至今日我才知道，我可以。

哀悼陳同學的白玫瑰，被校方善意地收走了，但我想至少對母校，還有這個社會表達了一些關懷。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航