韓國瑜大錯特錯，來看看中國「拚經濟、不講政治」的後果

文：戴興盛

韓國瑜於10月29日接受專訪時公開表示，將秉持「經濟一百分、政治零分」的理念施政，並說：「最重要一件事情，如果當上高雄市長，所有高雄街頭，政治的抗議、意識型態的請願，通通不准！零！」

筆者認為，台灣社會應該要對這個言論表達最嚴肅的抗議。這是嚴重抵觸民主社會基本原則的言論，它已經違反集會遊行法、違反憲法，它也無視於公開自由表達意見的人類基本權利。

我們很難想像這個時代還有這種主張。什麼是「政治抗議」？社會科學的基本常識是，天下事無事不政治，而韓國瑜卻主張，以後任何抗議都要禁止。即使他主張的是狹義的「政治抗議」，但誰有權力界定何謂「政治抗議」？為何他有權力禁止「政治抗議」？看到這些反智、反民主社會基本常識的言論，台灣社會若還置之不理，那就是犯了1930年代德國多數人對納粹思想所持的錯誤態度：輕忽這種大錯、不予理會，甚至還有部分人在其背後拍手鼓掌叫好！

除了以上的嚴重錯誤之外，韓國瑜的這段話和他經常強調的「我們談經濟、發大財就好，不要講政治」，其實是一脈相傳的想法。這個想法其來有自，就是台灣社會中相當流行的「民主自由不能當飯吃」理論。很多人相信這個說法，而且會拿中國當例子說，「你看，中國就是不談政治，全力拚經濟，難怪經濟那麼好」。

中國的經濟和所謂的「中國模式」，真的那麼好嗎？我們先暫且不提人權、民主、環境生態等層面，就來談很多台灣人關注的「拚經濟」。我以下節錄中國知名經濟學家朱嘉明的看法，他是八零年代中國改革開放過程中的「改革四君子」之一，對中國經濟政治社會間的複雜互動有第一手的理解，他對中國經濟的分析，絕對比很多台灣人的歌功頌德要來得精闢：

以上朱嘉明的分析，若用白話來說，就是：中國經濟的確有巨大成長，但是因為沒有民主政治監督，所以讓少數政治權貴攫取了多數的經濟發展果實，從而造成嚴重的社會危機。更甚者，這個扭曲的政治經濟體制，正在引起社會與經濟的雙重重大危機。

這就是很多世人欣羨的「拚經濟、不講政治」的結果！

Photo Credit: Reuters/達志影像 2017年，一位被北京政府清出家門的北漂「低端人口」。

即使如此，台灣還是有人會說，中國雖然貧富差距巨大，但畢竟經濟還是高速成長，老百姓就算吃不到肉，能吃到權貴階級吃剩的帶肉骨頭也不錯啊。

對此，核心的問題是，中國的經濟成長是否是一種健康的、可以持續的模式？根據另一位中國著名經濟學家何清漣在《中國：潰而不崩》（八旗文化）書中的分析，答案是否定的。

何清漣分析指出，中國近年快速的經濟成長，相當部分是建築在基礎建設、房地產、財務借貸等高速投入之上形成的，並形成泡沫化的危機；這個不正常的、超越經濟理性的現象，是她所稱「共產黨資本主義（專制政權下的權貴資本主義＋國家資本主義）」下，扭曲的政治經濟決策（以快速經濟成長維繫統治正當性、維穩）所產生的直接結果。

在人類歷史上，大型經濟泡沫並非第一次發生，所以財經學術界對其發生機制並不陌生，只是由於中共極權用盡全力壓抑危機爆發，包括近年在政治社會與言論層面的極度緊縮，所以目前沒有全面爆發，但一旦危機因某些外在內在因素無法繼續壓抑下去，那麼其經濟泡沫之大，經濟與社會的潰敗將不可避免。而且不單僅是她在擔憂，事實上世界上很多經濟專家都在提出類似的預測，只是不知道這泡沫假象何時會被戳破而已。

所以，「拚經濟、不講政治」真的就會有好經濟嗎？很多人推崇的「中國模式」已經告訴我們不是如此，只是世人多未認清真相，而這原因主要有二。第一，這代價目前是由中國中下階層百姓承擔，所以台灣（全世界亦然）多數人沒有直接感受到；第二，中國經濟的大危機還沒爆發，當它真正來臨時，不僅中國人將受害最深，全世界、尤其是台灣也將備受衝擊。

更進一步講，「拚經濟、不講政治」真的不講政治嗎？政治是人類社會的基本特徵，當有人說「不講政治」時，通常是指老百姓不要談不要關心。然後，弔詭的是，有權勢的人就會偷偷或堂而皇之地用政治去獲取他們的利益，然後倒過來壓迫老百姓。這就是俗諺說的「你不理政治，政治就會來管你」，這也就是中國模式的真相。所以，這根本是愚民、民粹的說法。

再者，台灣的整體經濟與政治體制有那麼差嗎？需要被罵成一文不值嗎？其實很多人不知道台灣達成的成就。的確，台灣不完美，甚至有人貶抑為鬼島，但台灣人自己不太知道的是，台灣是全世界很少數能跨越「中等所得陷阱」的國家之一。因為很多國家在歷經經濟發展初期快速的成長之後，由於社會、經濟與政治體制沒有進行相對應的改革，因而接下來停滯不前。但台灣成功脫離了這個陷阱，即使近年經濟成長速度緩慢，但這其實是成熟經濟體很正常的現象。

反過來說，當中國內部學界還在擔心中國可能無法跨過中等所得陷阱之際，台灣竟然還有很多人認不清自己政治經濟社會體制的優點，還大力主張要回頭去學中國模式來發大財，這若非智識上的反智，便是在政治上充當極權政權的馬前卒。若台灣真的走回頭路向「拚經濟、不講政治」，那麼最後的結果將會是「人（人權與政治社會）財（經濟）兩失」。

更深遠而言，民主自由真的不能當飯吃嗎？前述的分析，主要聚焦在民主自由的工具性用途，亦即，它比較能確保經濟生活的繁榮、合理分配與穩定。但我們不能忘了諾貝爾經濟學獎得主Amartya Sen提出的洞見，他說（我用更淺顯的話解釋），民主自由不僅能協助我們有穩定的飯吃，自由本身就是飯，是人類之所以擁有美好生活的最根本基礎。

我自認很少用嚴厲的語氣去指出某種想法的缺失之處，或去直接批評某個人，但韓國瑜所代表的主張太過錯誤，若任其在台灣不受挑戰地傳播，將會是台灣的重大危機。哈佛大學校長Drew Faust在2017年8月的歡迎新生典禮上，引用已故的前藝術與科學學院院長Jeremy Knowles的話說：「高等教育最重要目標就是，確保畢業的學生能分辨有人在胡說八道。」我很樂意學習這精神，用前五十年學到的知識和思辯能力去和胡說八道奮戰到底。

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核稿編輯：翁世航