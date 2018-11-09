手指麻可能是初期症狀：「腕隧道症候群」該如何治療？

文：好痛痛、尤稚凱復健科醫師

好痛痛曾經和醫師、物理治療師合作撰寫了一篇腕隧道症候群的簡介，該篇簡介中有提到神經解套治療（Hydrodissection）。今天我們將請尤稚凱醫師介紹這個部分，此治療方法亦可應用於其他部位類似的神經壓迫問題。

快速複習腕隧道症候群

我們手掌和手腕交接的地方有一個通道讓神經與肌腱通過，那一個通道稱為腕隧道。在正常情況下，肌腱與神經可以在裡面滑動。如果你經常過度使用手腕、手指，腕隧道裡的肌腱可能會發炎腫脹，進而壓迫到正中神經，那就可能出現腕隧道症候群的症狀。症狀包括拇指、食指、中指、無名指靠近中指的那一半感到麻痛與無力。

Photo Credit：好痛痛

廚師、電競選手、CG繪圖師、家庭主婦等等，這些大量使用手部工作的人都算是高風險族群。非過度使用手腕與手指的人當中，天生腕隧道較狹窄的人、容易四肢末梢水腫的孕婦、糖尿病患者、肥胖族群等，也是腕隧道症候群的高風險族群。

腕隧道症候群＝正中神經壓迫

正中神經主要功用是控制大姆指、食指、中指及無名指半指的感覺，同時也掌管大拇指的動作。因此腕隧道症候群初期時有的人會感到手指麻麻的、有的人則會在拿取物品時產生無力感。

如果忽略症狀沒有治療的話，正中神經長期壓迫後，除了患部的紅、腫、熱、痛之外，也可能會造成大姆指側肌肉萎縮，屆時可能須透過手術來清除沾黏。

腕隧道症候群的治療方法

常見的治療方式包括消炎止痛、蠟療、超音波治療、手腕副木、物理治療中的軟組織鬆動術等等。

這些治療主要都是為了解除腕隧道裡的發炎、腫脹問題，並且讓手腕、手指得到足夠的休息。假如這些治療3個月後仍然無法改善症狀，或是問題反覆發生，那建議可以試試看神經穩定療法（Perineural Injection Therapy）。

神經穩定療法（神經解套治療）如何改善腕隧道症候群

神經穩定療法又稱做神經解套治療，也就是文章開頭提到的，也有人翻譯成解套剝離術。

腕隧道症候群的治療都是為了要解除正中神經壓迫的問題，只是方法各有不同。神經穩定療法是把低濃度葡萄糖水，藉由軟組織超音波的導引注射到正中神經周圍，替他撐開周圍的肌腱與韌帶，解除壓迫的問題。加上低濃度葡萄糖水有助於穩定神經，兩者可以一起使麻痛的問題獲得改善。

一般而言神經穩定療法的療程是4次，視患者狀況會有所調整。

圖片來自尤稚凱醫師的超音波影片（https://youtu.be/rPEpmNnC7OU） 圖片來自尤稚凱醫師的超音波影片

關於治療更細部的解說可以看我以前拍攝的影片：

對你的手腕、手指好一點

其實說到底要預防腕隧道症候群的發生，便是不要去過度使用手腕與手指。每工作半小時、一小時能夠休息個10分鐘、20分鐘是好的，這樣同時也能改善久坐的問題。

最後這邊也提供一些手部的伸展運動給大家：

註：本部落格文章是以科普、衛教為出發點，不代表任何人的生理狀況。每個人的身體皆不相同，有任何疑問請詢問自己的醫師、物理治療師、專業教練。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航