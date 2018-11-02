《AKIRA阿基拉》：慾望與科技的寓言，睽違25年漫畫經典重現！

文：紀柏舟

在絕版多年之後，終於等到了再版的消息，身為資深漫畫迷，我的激動難以言喻。不僅因為資歷漸長，對於它的崇敬更甚以往；更重要的，是新世代的讀者終於也有機會一睹這部巨作的驚人風采。隨著書中設定的2019年即將到來，也是經典再版的這個時刻，讓我們一起來解析與回味《AKIRA阿基拉》的神秘魅力。

震古鑠今的科幻巨作

Photo Credit: MASH ROOM Co., Ltd. /Kodansha Ltd.，東立出版提供 經典再版的《阿基拉 1》封面

「AKIRA」，意思是光明與希望。這個神秘的字彙至今在漫畫史、動畫史、甚至科幻電影史上都有著重量級的地位。1982年，正值日本經濟起飛、創作百花齊放的年代，年輕的創作者大友克洋帶著他的新作《AKIRA阿基拉》橫空出世。以鬼斧神工的視覺魄力與饒富電影感的分鏡故事，開創了寫實科幻漫畫的新格局，迅速震撼整個業界。

1988年，以漫畫為原著出發，《AKIRA阿基拉》動畫電影問世。這部由大友克洋親自操刀繪製700頁分鏡，動畫手稿超過15萬張，總預算達到10億日圓的超大型科幻巨作一舉震驚了世界，也將他推向了國際巔峰。至今，它不僅是世界影史20大科幻電影中唯一的動畫片，奠定了日本Cyberpunk的發展風格；它更是第一部真正傳播到好萊塢的日本動畫——甚至早於日本大師宮崎駿之前，深深影響了後世許多作品。

慾望與科技的寓言，跨越時間維度的故事原型

所謂經典，其故事必定具有時代性。年輕時經歷的學運抗爭、日本經濟動盪的失落、戰後陰影與對科技發展的恐懼等，大友克洋將這些過去經歷的體悟融成一體，放進虛構的2019年新東京都。

這看似先進，實則墮落腐敗的未來都市，出現了光與影的兩個主要人物——金田與鐵雄。一位是充滿領袖魅力的不良少年老大，一位是長期活在其陰影之下的扭曲小嘍囉。故事從他們的一場飆車，遇到具有超能力的神祕小孩開始出現了分岐；金田被捲進政府的陰謀中，開始跟著革命人士尋找傳說中深埋的力量—阿基拉。而鐵雄得到了巨大卻恐怖的超能力，一步步走向毀滅之路。光明與黑暗、毀滅與重生、熱血與超能力，這些經典的元素顯示了《AKIRA阿基拉》作為標準少年漫畫的基底。然而在「敘事方法」上，它卻展現出前所未有的野心。

想真正體驗阿基拉的故事，必須從個別角色抽離出來，改以宏觀的整體沉浸其中。大友克洋並沒有選擇從人物的角度出發，反而採用宏觀、電影式的多線敘事，嚴肅、甚至睥睨人類如螻蟻的角度，從上俯瞰而下述說整個故事。因此，書中暴力血腥的畫面雖不側重，但也信手拈來，人命在巨大的體制之下更加渺小無常。我們有時陪著金田以局外人的身份，努力對抗政府體制；有時跟著鐵雄經歷未知力量的狂暴、扭曲與恐懼，也同時隨著軍方慢慢揭開當年核爆的真實面紗。

Photo Credit: MASH ROOM Co., Ltd. /Kodansha Ltd.，東立出版提供 《阿基拉 2》封面主角正是與金田對立的鐵雄

但這些交錯的故事線路中，總會固定出現一個神秘名詞──阿基拉。彷彿如交響樂節奏般不斷重複，像沉睡在神秘培養皿中的軀體片語，像從黑暗深處而來的深沉呼喚，像鐵雄腦中恐怖夢魘的驚悚呢喃。如影隨形，揮之不去。

我們隨著作者拆成了許多絲線，慢慢拼湊樣貌、漸漸收束起來找到答案。這種電影式敘事開創了漫畫新的深度和廣度，將「角色」與「故事」全部拉到「世界」背後，進而讓讀者產生共感式的「體驗」。我們扮演的彷彿不是任何一個角色，而是「全人類」。

金田是人性面中的光明、吊兒啷噹，鐵雄懦弱與忌妒，其餘角色則代表著貪婪、犧牲等各種面向。因此在劇中高潮──阿基拉終於現身，同時也帶來毀滅的那一刻，其實我們是以「全人類」的角度來感受面臨末日的絕望。不斷掙扎，結局卻依然毀滅；不斷追尋，世界卻依然陷落。其中引發的複雜深沉情感：恐懼、悲傷、覺悟、甚至到期待與坦然，讓這部作品的威力突破了平面漫畫的格局，進而達到經典巨作的立體與深度。

超越表層而深達核心，只留下震撼無語。這就是阿基拉「重劍無鋒」的故事原型，也成就了經典不朽的神奇魅力。但真正讓《AKIRA阿基拉》被後世歌頌的原因，卻不止是頗具深意的故事，而是此巨作另一項重要成就──那令人驚嘆的視覺表現。

（下篇待續）

大友克洋

日本知名漫畫家兼電影導演，1954年出生，1973年於双葉社漫畫雜誌《MANGA ACTION》出道，代表作為《童夢》、《AKIRA阿基拉》等作品。細緻寫實的畫風、絕不妥協的背景架構及獨特的世界觀，深深影響80年代後的漫畫創作，被認為是「大友之前，大友之後」，足見其所帶來的跨時代轉變。

紀柏舟

知名導演與藝術總監，活躍於國際影展、動畫業、視覺設計等領域。紀導演曾擔任第53屆金馬獎視覺藝術總監與各大影展評審；也曾於好萊塢擔任分鏡藝術師和美術指導，和漫威等知名公司合作。其動畫作品《光之塔》、《回憶抽屜》、《急救時刻》等，已獲得超過40項國際獎項與100多項國際影展肯定。

本文經東立出版社授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：劉怡廷

核稿編輯：楊之瑜