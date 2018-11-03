「政治零分、經濟一百分」？韓國瑜侵犯人民基本權，而非僅是政治嘴砲

文：孫宇（東吳大學法律學士）

前言

為避免「越讀者」沒時間看先前韓國瑜先生之受訪影片及本文意見，先簡單做事實整理與意見結論。韓國瑜先生日前在節目中指出未來高雄若他當市長將「政治零分、經濟一百分，禁止政治性、意識形態之集會遊行」。於此韓國瑜先生之政見涉及人民言論自由之事前限制、內容限制，於我國司法實務以及美國實務來看，原則上應屬違憲。

言論自由所到底在保障什麼？

參考美國法律，依〈美國憲法增修條文第1條〉規定，國會不得制定法律剝奪人民言論之自由，此為憲法保障之基本人權（註1）。言論自由所以應受保障係因，言論自由為發展自我、實現自我所不可或缺之要素，人民在獲得言論自由保障時得經由相互自由討論以追求真理，探究事實的社會過程。又從主權在民之原理觀之，人民必須確保其決定政治之必要資料。而保障言論自由，社會秩序之安定性方能維持（註2）。

類同美國法律對於言論自由之見解，於我國，人民的言論自由是〈憲法11條〉所保障之基本權，屬於形成一個人自主性的核心，促進民主政治發展的關鍵。換言之，言論自由非但是人性尊嚴的核心，亦是維繫民主法治之關鍵，我國多號大法官解釋皆不斷闡明此概念。

舉例而言，依據司法院大法官解釋〈釋字509號〉解釋之意旨：

憲法第十一條規定，人民之言論自由應予保障，鑑於言論自由有實現自我、溝通意見、追求真理、滿足人民知的權利，形成公意，促進各種合理的政治及社會活動之功能，乃維持民主多元社會正常發展不可或缺之機制，國家應給予最大限度之保障。

即清楚而明確的說明了憲法保障言論自由之目的。此外，集會遊行亦與言論之表達有直接之關係，於我國大法官解釋〈釋字445號〉〈釋字718號〉解釋等多有闡釋（容後續述）。

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言論自由之限制與其合憲性？

就言論自由之限制，美國法上先後發展出「雙軌理論」與「雙階理論」。雙軌理論所在處理者，是在討論法規範或政府之措施是否針對人民的言論內容而作出限制，而分別給予不同的容許程度（言論自由的保障程度不同）。

若政府所為之措施屬對人民的言論內容做限制，則進一步進入雙階理論之範疇，討論該被限制之言論，是屬於高價值言論（例如政治性言論）或是低價值言論（例如誹謗言論），前者賦與完整的保障，後者則依情形而予以有限度之保障，甚至不保障（註3）。

倘若今天政府之舉措，係同時涉及事前、針對內容性之限制，並攸關於政治性言論之發表，此時，因此種行為將嚴重限制人民自主性以及民主政治之促成。美國實務上向來係「三重審查基準法」之「嚴格審查標準」看待之，其效果即是「原則上違憲，應由政府機關證明相關規定合憲」（註4），只有相關言論具有「明顯而立即之危險者」（Clear and Present Danger Test），始能合憲地限制之（註5）。

於我國實際案例類同，可參考大法官解釋〈釋字445號〉之原因案件及其解釋理由書。1993年10月4日，台北縣環保聯盟理事長張正修向臺北市政府警察局申請在10月9日舉行遊行，市警局以未依規定在6天前申請而「不准舉行」。

當天，警察機關對未經許可的集會遊行，舉牌警告、命令解散及制止後，張正修等3人擔任指揮的集會遊行仍然繼續進行。檢察官起訴後、法院判決張正修3人共同違反〈集會遊行法第29條〉，依照該條規定：「集會、遊行經該管主管機關命令解散而不解散，仍繼續舉行經制止而不遵從，首謀者處二年以下有期徒刑或拘役。」（註6）

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〈釋字445號〉解釋文中，再次清楚地闡明了言論自由保障之範疇、程度以及對言論限制之合憲性：

憲法第十四條規定人民有集會之自由，此與憲法第十一條規定之言論、講學、著作及出版之自由，同屬表現自由之範疇，為實施民主政治最重要的基本人權。國家為保障人民之集會自由，應提供適當集會場所，並保護集會、遊行之安全，使其得以順利進行。



以法律限制集會、遊行之權利，必須符合明確性原則與憲法第二十三條之規定。集會遊行法第八條第一項規定室外集會、遊行除同條項但書所定各款情形外，應向主管機關申請許可。同法第十一條則規定申請室外集會、遊行除有同條所列情形之一者外，應予許可。



其中有關時間、地點及方式等未涉及集會、遊行之目的或內容之事項，為維持社會秩序及增進公共利益所必要，屬立法自由形成之範圍，於表現自由之訴求不致有所侵害，與憲法保障集會自由之意旨尚無牴觸。



集會遊行法第十一條第一款規定違反同法第四條規定者，為不予許可之要件，乃對「主張共產主義或分裂國土」之言論，使主管機關於許可集會、遊行以前，得就人民政治上之言論而為審查，與憲法保障表現自由之意旨有違；同條第二款規定：「有事實足認為有危害國家安全、社會秩序或公共利益之虞者」，第三款規定：「有危害生命、身體、自由或對財物造成重大損壞之虞者」，有欠具體明確，對於在舉行集會、遊行以前，尚無明顯而立即危險之事實狀態，僅憑將來有發生之可能，即由主管機關以此作為集會、遊行准否之依據部分，與憲法保障集會自由之意旨不符，均應自本解釋公布之日起失其效力。

就審查標的上來看，該號釋字主要針對當時〈集會遊行法第11條〉之相關規定涉及言論內容之事前限制者，做出違憲之宣告。理由書表示該法第1款「主張共產主義或分裂國土」即是一種事前審查政治性言論；第2款「有事實足認為有危害國家安全、社會秩序或公共利益之虞者」，未臻明確；第3款「有危害生命、身體、自由或對財物造成重大損壞之虞者」限制範圍亦不明確。

於此，對於言論自由之限制甚劇而宣告相關規定違憲。

綜觀來看，美國實務、我國〈釋字445號〉解釋，針對政府對人民進行事前、內容性言論審查、限制的態度，咸以嚴格審查標準看待之，推定其原則上違憲，並認以言論之表達具有「明顯而立即之危險」始能做出限制，已如前述。

而先前早已被宣告違憲的〈集會遊行法11條1款〉所涉及的情形，不正是日前韓國瑜先生所表達的「政治、意識形態意見、集會皆應禁止」之政見？韓國瑜先生的政見既然是對人民之言論進行事前限制、針對內容限制，即有違憲之虞，表達政見之時不得不慎思。

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其後，近期我國〈釋字744號〉解釋之意旨，針對事前言論限制並未改其「原則違憲」的立場，且更是跳過了「雙階理論」之內容價值判斷，直接以化妝品廣告受到事前限制，而採嚴格審查標準推定相關規定違憲。並更明確地指出相關規範必須：

係為防免人民生命、身體、健康遭受直接、立即及難以回復危害之特別重要之公共利益目的，其與目的之達成間具直接及絕對必要關聯，且賦予人民獲立即司法救濟之機會，始符合憲法比例原則及保障言論自由之意旨。

換言之，我國大法官之態度，為貫徹憲法保障人民言論自由之精神，有逐步在壓縮言論之事前限制的容許性之意味，實值贊同。 則本文想請問各位高雄市民，即便你們真的認為有一位政治人物的經濟政策良好，但是經濟是否能成為限制言論自由的理由？

韓國瑜的發言，到底是不是僅屬於政治口水戰的一環？

筆者日前曾和網友討論到此問題時，在簡單釐清言論自由的保護範疇之後，得到以下回應：「這問題很有趣，剛剛有看原來的影片，其實統獨的集會他都會禁，不單只有民進黨，只是我覺得這跟川普的風格感覺差不多，選前嘴砲幾句，選後未必會這樣，連柯P都會失言了，更何況是韓。」

然而我認為這並不是一種失不失言、是不是政治口水的問題，而是涉及人民基本權進退之嚴肅問題，故有澄清之必要。

首先，本文所討論的根本不是針對特定意識形態的言論限制的問題，而是「憑什麼政府可以限制人民的政治性言論？」換言之，即便韓國瑜先生於當選後將同政黨的政治活動一併禁止，依舊是嚴重侵害人民基本權，且是推定違憲的，這才是問題的本質，而不是「只禁台獨、只禁民進黨抗議」的問題。

如果用此種邏輯思考，將會使基本權侵害之問題導向兩黨對立、意識形態對立的問題，失去其討論的意義。故這個問題一點都不有趣，是嚴肅的基本權問題，而非政治嘴砲。

其次，政治人物選前選後言行不一致，並不應該是人民投票時有義務承擔的風險，我們要檢討的是為什麼能容許選前嘴砲、後選後胡鬧，而不是接受他「未必會言行一致」。如果選民從一開始就認定了政見有大量地不需兌現之空間，那真的也莫怪乎上台執政者會背離人民預先的期待了。

最後，本文在討論的是韓國瑜先生針對言論自由的法治理解的不全，而非討論柯文哲先生的失言，即便本文認為柯文哲先生在某些議題上根本並非僅只失言，而仍有缺少憲法思維的問題，但仍不在本文的討論範疇之內，而應另闢平台討論。

絕非將兩者擰在一起，喊著因為某A還沒變好所以B也不應該變好的雞生蛋蛋生雞邏輯困境裡。難道違停被開單的駕駛，可以主張警察應該先開前一台違停駕駛的單，才能開自己單嗎？

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言論自由之保護與經濟效益之追求，到底可否權衡、可否併行？

文末，本文想分享幾個觀點，供各位閱讀者重新思考言論自由保障之必要性：

什麼是政治言論？誰有權界定？誰有權限制？

韓國瑜先生說「政治零分、經濟一百分」，所有政治集會一律禁止。但本文想試問，其於訪談中所列舉之教育、環保、治安，哪一個不涉及政治與政策形成甚至是帶有意識形態的問題？而市政府是否能夠基於其行政機關的地位，決定政治言論的範疇為何，並加以限制之？

韓國瑜先生之後澄清表示先前的言論是為了減少高雄市政的意識形態鬥爭，或許立意良善，但本文仍想請韓國瑜先生例示何種與政治相關的言論不帶有意識形態？並反思，身為一位市長候選人或假設身為一為市長，有無權限做出如此的範圍劃定與限制？

拚經濟的政治正確到底正不正確？

拚經濟一詞，自筆者有記憶以來，長年出現在各大報章雜誌選舉期間之標題中，在現今社會，毋寧豪不猶豫的肯認拚經濟的重要性，然而我們總是在討論「如何拚經濟」的手段問題，卻沒有思考「拚經濟的目的」，逕略過正面證述拚經濟的正當性，其下場即是，讓經濟得以代換許多現今法治國底下所應恪守的國家義務，或犧牲人民基本權。

依照韓國瑜先生先前的設想，高雄市民未來就政治、意識形態相關議題上不能集會遊行。換言之，高雄市民只能期待所有的行政行為不涉及政治力之形成及意識形態，否則一律不能以集會遊行之方式發表意見，因為那是抵觸「拚經濟」的大原則的。然而，拚經濟與如此的言論發表是否能如此代換？拚經濟的目的如果不是使人更自由（無論是物理上或是精神上），則喪失人性尊嚴基礎保障之經濟又有何意義？

經濟與言論自由有無優先、排擠之問題？

試問各縣市的選民，拚經濟跟憲法基本權保障，孰重孰輕？如果為了經濟，可以交換形成人民人格自主以及民主政治之言論自由，則接下來還能交換什麼？

其次，言論自由之保障與拚經濟之間，實際上並無資源排擠的問題，則何來意識形態爭執耗鬥即產生高雄經濟成長緩慢之虞？

如果照這個邏輯合理的話，那實證上，典型的已開發國家應該都要是言論自由被強力限制者，才屬合理。然而無論在美國、德國、日本、韓國等值得借鏡之國家，都未有言論自由與經濟此消彼漲的問題，則這種「不要搞意識形態鬥爭，拖累經濟」的言論會不會只是一種假設，或說是假議題？不得不慎思。

「政治歸政治，苓膏龜苓膏」，是網友用來嘲諷政治人物硬將行政、立法行為所涉入之事務與政治撇清的不切實際幻想所用的詞句，但在高喊拚經濟之餘，切莫讓龜苓膏真的有一天解為高雄言論自由的「歸零高」。

註1：Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof； or abridging the freedom of speech, or of the press； or the right of the people peaceably to assemble, and to petition.

註2：林世宗，《美國憲法言論自由之理論與闡釋》，師大出版社，頁4～15。

註3：湯德宗，《對話憲法下冊・修訂三版》，天鴻出版，頁316~317；林子儀，言論自由導論。

註4：此為美國實務穩定之見解，可參考案件有Near v. Minnesota, 283 U. S. 697, 716（1931）（“[T]he limitation has been recognized only in exceptional cases”）；BantamBooks v. Sullivan, 372 U. S. 58, 70 （1963）（“Any system of prior restraints of expression comes to this Court bearing a heavy presumption against its constitutional validity. [Citing Near and other cases]”）； Freedman v. Maryland, 380 U. S. 51, 57 （1965）（Citing Bantam Books）； Carroll v. Princess Anne, 393 U. S. 175, 181 （1968） （Citing Bantam Books）； Organization for a better Austin v. Keefe, 402 U.S. 415, 419 （1971）（Citing Carroll and Bantam Books）； Nebraska Press Association v. Stuart, 427 U.S. 539, 558 （1976） （Citing Carroll and Bantam Books），整理自〈釋字744號〉解釋黃昭元大法官協同意見書。

註5：可參考Schenck v. United States；249 U.S. 47 （1919），該案中，多數意見指出「…在於所提出之言論出版內容，是否已足以引起明顯而立即之危險之狀況，而使議會有權阻止實質危害…」。林子儀大法官於言論自由與新聞自由一書中，亦指出「明顯而立即之危險源則是以言論思想自由市場及更多的言論為基礎，所以只有言論對其所引起的實質弊害的發生劇有立即性、急迫性即可能性，以至於我們無法用更多的言論，用理性討論的方式避免弊害發生，而該弊害又具有相當的實質嚴重性的情況下，才能對言論加以限制。」

註6：原因案件事實，引用〈一起讀判決〉網站所整理之事實。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航