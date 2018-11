conserve、preserve、reserve，「保護」環境的英文該用哪個？

該不該復育絕種動物,至今還沒有肯定答案。但能肯定的是:如果不加緊腳步保護環境,會有更多動物滅絕。但另一個問題來了,「保護」環境的英文到底該用conserve、preserve還是reserve呢?這幾個字的意思和用法,你還傻傻分不清嗎?別擔心,今天就跟著希平方好好認識這幾個字,了解它們之間的區別吧!

conserve / preserve / reserve(動詞)的意思及用法

conserve、preserve都有「保護」的意思,但程度和方法不太一樣。作為「保護」時,conserve跟preserve經常被當作同義詞,例如:

Action to conserve / preserve the environment must be taken immediately if we want to live in harmony with nature.(如果我們想跟自然和平共處,就必須立刻採取保護環境的行動。)

但嚴格來說,conserve跟preserve的保護程度及方式有一點不一樣。

conserve:善加利用,避免破壞及浪費。

preserve:保持現狀,不去接觸以避免破壞。

因此,conserve the environment偏向透過「善用自然資源」的方式達到保護環境的目的,經常與「自然資源」搭配使用,像是野生生物、空氣、水......等等。舉個例子:

It’s important to conserve natural resources by cutting down on water and electricity waste.(藉由減少水和電的浪費來保護自然資源非常重要。)

至於preserve the environment則偏向通過「不接觸、不干擾」的方式保護環境。這個詞也經常與歷史建築物、藝術品等搭配。例如:

To better preserve historic sites, our government should come up with a more comprehensive policy.(要更妥善地保護歷史遺跡,我們政府應該要提出一個更全面的政策。)

reserve是「保留、預訂」的意思

Reserve沒有「保護」的意思,而是指「保留某物,留待日後某個時間點使用」,或「為了某些人或目的而保留某物」。例如:

You can’t park here. This parking space is reserved for people with disabilities.(你不能在這裡停車。這個車位是要保留給身心障礙者使用的。)

這個詞也有「預約」的意思。例如:

This restaurant is always full of people, so make sure you reserve a table in advance. (這間餐廳人潮總是很多,所以你要確保你事先訂位。)

conserve / preserve / reserve (名詞)的意思及用法

Conserve、preserve和reserve也可以當作「名詞」,但意思不是「保護」或「保留、預訂」。

preserve、reserve「野生動物保護區」

Five people were arrested for hunting in the forest preserve / reserve this morning.(今天早上有五個人因為在森林保護區打獵而被逮捕。)

preserve、conserve「蜜餞、果醬」

A: My mom sent me a jar of cherry preserve. Do you wanna come over and try it?(我媽寄了一罐櫻桃醬給我。你想過來嚐嚐嗎?)

B: Sure. I’ll be right there.(當然。我馬上就過去。)

如果要用名詞表示「保護」或「保留、預訂」,則要使用conservation、preservation和reservation這幾個詞。

conservation / preservation / reservation(名詞)的意思及用法

「保護」的名詞是conservation或preservation

這兩個詞之間的區別跟動詞是一樣的。例如:

This nonprofit organization is committed to wildlife conservation and habitat preservation.(這家非營利組織致力於野生動物保護和棲息地保護。)

「保留、預訂」的名詞則是reservation

要表示「預訂」,除了可以用動詞reserve,也可以用make a reservation這個表達法。例如:

A: Hi, I’d like to make a room reservation for a standard room.(嗨,我想要預訂一個標準房。)

B: When are you arriving?(您什麼時候來呢?)

A: This Friday.(這星期五。)

知道如何區分這幾個字之後,也別忘了找機會實際將這些字用在對話或文章中喔!

