外甥、女婿、公婆⋯⋯這些親屬稱謂的英文怎麼說？

影片介紹了許多親屬稱謂,像是爸爸、媽媽、爺爺、奶奶的英文說法。但除了這些,其他常見的親屬稱謂,像是外甥、女婿、公公婆婆......你都叫得出來嗎?今日就跟著希平方一起,一次搞懂祖孫四五代的英文該怎麼說吧。

英文親屬稱謂

基本家庭成員

一般成員包括父母(parent)、子女(child)、配偶(spouse)、兄弟姊妹(sibling)、祖父母(grandparent)、孫子女(grandson / granddaughter)、堂表親、叔伯姨嬸、姪子姪女……等。

father / dad / daddy 父親、爸爸

mother / mom / mommy 母親、媽媽

son 兒子

daughter 女兒

husband 丈夫、先生

wife 妻子、太太

A: Why is Tony so excited?(Tony 怎麼這麼興奮?)

B: His wife is expecting a baby; he can't wait to become a new dad.(他的太太懷上孩子了;他等不及要成為新手爸爸了。)

grandfather / grandpa 祖父、外祖父、爺爺

grandmother / grandma 祖母、外祖母、奶奶

grandson 孫子、外孫

granddaughter 孫女、外孫女

brother 哥哥、弟弟

sister 姊姊、妹妹

cousin 表兄弟姊妹、堂兄弟姊妹

uncle 伯伯、叔叔、舅舅、姑丈、姨丈

aunt 伯母、嬸嬸、舅媽、姑姑、阿姨

niece 姪女、外甥女

nephew 姪子、外甥

It's been a while since I last saw my cousins. I really miss the old days when we played together. (我上次見到表哥表姊已經是好久以前的事了。我真懷念從前一起遊戲的舊時光。)

其他家庭成員

英文常利用一些字或字根,如great-、in-law、step、half…等來表示親屬關係。其中,great- 表示「遠一輩」的親屬關係,連用兩個great- 則表示「遠兩輩」,以此類推。例如:

great-grandfather 曾祖父

great-grandmother 曾祖母

great-great-grandparent 高祖父母

great-grandson 曾孫

great-granddaughter 曾孫女

great-great-grandchild 玄孫

I never met my great-grandfather. He passed away long before I was born.(我從未見過我的曾祖父。他早在我出生前就已經過世了。)

用in-law表示因婚姻(marriage)關係成為家人的親屬。例如:

father-in-law 岳父、公公

mother-in-law 岳母、婆婆

son-in-law 女婿

daughter-in-law 媳婦

brother-in-law 姊夫、妹夫、大伯子、小叔子、大舅子、小舅子

sister-in-law 兄嫂、弟妹、大姑子、小姑子、大姨子、小姨子

My brother-in-law is a humorous guy. Everyone in my family loves him.(我的姊夫非常幽默。我們全家人都很喜歡他。)

用step-表示因父親或母親再婚而成為家人的親屬。例如:

stepfather 繼父、後父

stepmother 繼母、後媽

stepson 繼子

stepdaughter 繼女

用half-表示「非同父同母」。例如:

half brother 同父異母或同母異父的兄弟

half sister 同父異母或同母異父的姊妹

A: Did you just say she's your sister? But you don't look alike.(你剛是說她是你姊姊嗎?但你們長得不像。)

B: Well, she's my half sister, actually.(嗯,她是我同父異母的姊姊,其實。)

用adopted及adoptive表示因收養(adoption)關係成為家人的親屬。例如:

adoptive father 養父

adoptive mother 養母

adopted son 養子

adopted daughter 養女

Sandy is adopted, but her adoptive parents treat her as if she were their own.(Sandy 是被收養的,但她的養父母對她視若己出。)

學完這些英文的親屬稱呼,有沒有覺得比起中文,想對簡單許多呢?不過簡單歸簡單,使用這些親屬稱謂時,還是要注意用對喔!不然妹婿叫成sister-in-law,那可就尷尬了呢!

