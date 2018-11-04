外甥、女婿、公婆⋯⋯這些親屬稱謂的英文怎麼說？

影片介紹了許多親屬稱謂，像是爸爸、媽媽、爺爺、奶奶的英文說法。但除了這些，其他常見的親屬稱謂，像是外甥、女婿、公公婆婆......你都叫得出來嗎？今日就跟著希平方一起，一次搞懂祖孫四五代的英文該怎麼說吧。

英文親屬稱謂

基本家庭成員

一般成員包括父母（parent）、子女（child）、配偶（spouse）、兄弟姊妹（sibling）、祖父母（grandparent）、孫子女（grandson / granddaughter）、堂表親、叔伯姨嬸、姪子姪女……等。

father / dad / daddy 父親、爸爸

mother / mom / mommy 母親、媽媽

son 兒子

daughter 女兒

husband 丈夫、先生

wife 妻子、太太

A: Why is Tony so excited?（Tony 怎麼這麼興奮？）

B: His wife is expecting a baby; he can't wait to become a new dad.（他的太太懷上孩子了；他等不及要成為新手爸爸了。）

grandfather / grandpa 祖父、外祖父、爺爺

grandmother / grandma 祖母、外祖母、奶奶

grandson 孫子、外孫

granddaughter 孫女、外孫女

brother 哥哥、弟弟

sister 姊姊、妹妹

cousin 表兄弟姊妹、堂兄弟姊妹

uncle 伯伯、叔叔、舅舅、姑丈、姨丈

aunt 伯母、嬸嬸、舅媽、姑姑、阿姨

niece 姪女、外甥女

nephew 姪子、外甥

It's been a while since I last saw my cousins. I really miss the old days when we played together. （我上次見到表哥表姊已經是好久以前的事了。我真懷念從前一起遊戲的舊時光。）

其他家庭成員

英文常利用一些字或字根，如great-、in-law、step、half…等來表示親屬關係。其中，great- 表示「遠一輩」的親屬關係，連用兩個great- 則表示「遠兩輩」，以此類推。例如：

great-grandfather 曾祖父

great-grandmother 曾祖母

great-great-grandparent 高祖父母

great-grandson 曾孫

great-granddaughter 曾孫女

great-great-grandchild 玄孫

I never met my great-grandfather. He passed away long before I was born.（我從未見過我的曾祖父。他早在我出生前就已經過世了。）

用in-law表示因婚姻（marriage）關係成為家人的親屬。例如：

father-in-law 岳父、公公

mother-in-law 岳母、婆婆

son-in-law 女婿

daughter-in-law 媳婦

brother-in-law 姊夫、妹夫、大伯子、小叔子、大舅子、小舅子

sister-in-law 兄嫂、弟妹、大姑子、小姑子、大姨子、小姨子

My brother-in-law is a humorous guy. Everyone in my family loves him.（我的姊夫非常幽默。我們全家人都很喜歡他。）

用step-表示因父親或母親再婚而成為家人的親屬。例如：

stepfather 繼父、後父

stepmother 繼母、後媽

stepson 繼子

stepdaughter 繼女

用half-表示「非同父同母」。例如：

half brother 同父異母或同母異父的兄弟

half sister 同父異母或同母異父的姊妹

A: Did you just say she's your sister? But you don't look alike.（你剛是說她是你姊姊嗎？但你們長得不像。）

B: Well, she's my half sister, actually.（嗯，她是我同父異母的姊姊，其實。）

用adopted及adoptive表示因收養（adoption）關係成為家人的親屬。例如：

adoptive father 養父

adoptive mother 養母

adopted son 養子

adopted daughter 養女

Sandy is adopted, but her adoptive parents treat her as if she were their own.（Sandy 是被收養的，但她的養父母對她視若己出。）

學完這些英文的親屬稱呼，有沒有覺得比起中文，想對簡單許多呢？不過簡單歸簡單，使用這些親屬稱謂時，還是要注意用對喔！不然妹婿叫成sister-in-law，那可就尷尬了呢！

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈兄弟姊妹不夠看？你知道『公公婆婆』英文怎麼說嗎？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航