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外甥、女婿、公婆⋯⋯這些親屬稱謂的英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
除了常見的親屬稱謂，像是外甥、女婿、公公婆婆......你都叫得出來嗎？今日就跟著希平方一起，一次搞懂祖孫四五代的英文該怎麼說吧。
影片介紹了許多親屬稱謂，像是爸爸、媽媽、爺爺、奶奶的英文說法。但除了這些，其他常見的親屬稱謂，像是外甥、女婿、公公婆婆......你都叫得出來嗎？今日就跟著希平方一起，一次搞懂祖孫四五代的英文該怎麼說吧。
英文親屬稱謂
基本家庭成員
一般成員包括父母（parent）、子女（child）、配偶（spouse）、兄弟姊妹（sibling）、祖父母（grandparent）、孫子女（grandson / granddaughter）、堂表親、叔伯姨嬸、姪子姪女……等。
- father / dad / daddy 父親、爸爸
- mother / mom / mommy 母親、媽媽
- son 兒子
- daughter 女兒
- husband 丈夫、先生
- wife 妻子、太太
A: Why is Tony so excited?（Tony 怎麼這麼興奮？）
B: His wife is expecting a baby; he can't wait to become a new dad.（他的太太懷上孩子了；他等不及要成為新手爸爸了。）
- grandfather / grandpa 祖父、外祖父、爺爺
- grandmother / grandma 祖母、外祖母、奶奶
- grandson 孫子、外孫
- granddaughter 孫女、外孫女
- brother 哥哥、弟弟
- sister 姊姊、妹妹
- cousin 表兄弟姊妹、堂兄弟姊妹
- uncle 伯伯、叔叔、舅舅、姑丈、姨丈
- aunt 伯母、嬸嬸、舅媽、姑姑、阿姨
- niece 姪女、外甥女
- nephew 姪子、外甥
It's been a while since I last saw my cousins. I really miss the old days when we played together. （我上次見到表哥表姊已經是好久以前的事了。我真懷念從前一起遊戲的舊時光。）
其他家庭成員
英文常利用一些字或字根，如great-、in-law、step、half…等來表示親屬關係。其中，great- 表示「遠一輩」的親屬關係，連用兩個great- 則表示「遠兩輩」，以此類推。例如：
- great-grandfather 曾祖父
- great-grandmother 曾祖母
- great-great-grandparent 高祖父母
- great-grandson 曾孫
- great-granddaughter 曾孫女
- great-great-grandchild 玄孫
I never met my great-grandfather. He passed away long before I was born.（我從未見過我的曾祖父。他早在我出生前就已經過世了。）
用in-law表示因婚姻（marriage）關係成為家人的親屬。例如：
- father-in-law 岳父、公公
- mother-in-law 岳母、婆婆
- son-in-law 女婿
- daughter-in-law 媳婦
- brother-in-law 姊夫、妹夫、大伯子、小叔子、大舅子、小舅子
- sister-in-law 兄嫂、弟妹、大姑子、小姑子、大姨子、小姨子
My brother-in-law is a humorous guy. Everyone in my family loves him.（我的姊夫非常幽默。我們全家人都很喜歡他。）
用step-表示因父親或母親再婚而成為家人的親屬。例如：
- stepfather 繼父、後父
- stepmother 繼母、後媽
- stepson 繼子
- stepdaughter 繼女
用half-表示「非同父同母」。例如：
- half brother 同父異母或同母異父的兄弟
- half sister 同父異母或同母異父的姊妹
A: Did you just say she's your sister? But you don't look alike.（你剛是說她是你姊姊嗎？但你們長得不像。）
B: Well, she's my half sister, actually.（嗯，她是我同父異母的姊姊，其實。）
用adopted及adoptive表示因收養（adoption）關係成為家人的親屬。例如：
- adoptive father 養父
- adoptive mother 養母
- adopted son 養子
- adopted daughter 養女
Sandy is adopted, but her adoptive parents treat her as if she were their own.（Sandy 是被收養的，但她的養父母對她視若己出。）
學完這些英文的親屬稱呼，有沒有覺得比起中文，想對簡單許多呢？不過簡單歸簡單，使用這些親屬稱謂時，還是要注意用對喔！不然妹婿叫成sister-in-law，那可就尷尬了呢！
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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈兄弟姊妹不夠看？你知道『公公婆婆』英文怎麼說嗎？〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航