勞動部長：支持保護派遣勞工，但不會新增「派遣專法」

在勞工團體中備受好評的台北市勞動局長賴香伶10月31日遭勞運激進份子李明彥持鋼筋攻擊，由於兇手李明彥長期抗議「派遣」制度的問題，派遣工作及研擬超過5年的「派遣專法」再度引發討論。而勞動部長銘春昨（1）日表示，他反對「派遣專法」，但會將派遣工作加入《勞基法》等，保障派遣勞工。

《報導者》報導，派遣最早是因應企業短期人力需求而生，由「派遣公司」長期雇用派遣員工，再派到「要派公司」做短期工作，短期工作結束後，派遣員工會再被派遣公司派往新的要派公司，做下一份短期工作。

儘管「派遣」提供了一種新型態的工作，但在現實生活中，派遣卻遭到企業濫用，由要派公司率先選定人，再將員工轉給派遣公司簽約，一旦要派公司與派遣工的合約終止，派遣工就可能被解僱，不會被轉往下一份工作，這種派遣型態被稱為「登錄式派遣」，會造成同工不同酬、缺乏保障等問題。

此外，由於派遣工「名義上」的雇主是派遣公司，領的也是派遣公司發的薪水，但實際上卻受要派公司指揮監督，一旦碰到積欠薪資或工作傷害等問題，可能發生派遣公司及要派公司互踢皮球，求助無門的情況。

派遣工分散難組工會，違規的派遣公司卻能一再得標

賴香伶遭李明彥持攻擊後，多名勞工運動領袖出面討論派遣工作的問題。包括賴香伶的論文指導教授、台北市大安文山區議員候選人黃德北、台灣勞動派遣產業工會秘書長施士青、台灣高等教育產業工會研究員陳柏謙、桃園市產業總工會顧問林佳瑋等人都以投書媒體、開記者會等方式，說明派遣制度的不合理。

《自由時報》報導，黃德北說，李明彥最憤恨不平的地方在於，一間派遣公司今年有種種違規案件，隔年卻能繼續得標。台灣勞動派遣產業工會秘書長施士青也說，李明彥希望的是政府正面回應問題，希望政府修改《採購法》，希望能有審查機制，當派遣公司屢屢侵害勞工權益，就該在招標時將違法、違規的廠商革除在外。而要派公司也應該有契約優勢能夠改善派遣公司的勞務制度。

林佳瑋則表示，在一家公司、一間工廠裡，要組工會都難如登天，而李明彥面對的，還是零碎化、分散各處的「派遣工」，更難組工會。李明彥變成一個人人眼中的「肖仔」，完全就是當今勞動體制、派遣制度下所製造出來的悲哀。

勞動部長：我反對派遣專法

其實為了改善派遣員工的勞動權益，勞動部（當時還叫做「勞委會」）早在2014年2月提出《派遣勞工保護法》草案（派遣專法），送行政院審查，但當時「進用上限」的規定引起資方不滿，草案被退回勞動部。2016年，總統蔡英文競選時提出6大勞動政見，其中就包括訂定《派遣勞工保護法》。

《聯合報》報導，但勞動部長許銘春昨日出席「亞洲職業安全衛生研究機構會議」會後表示，現階段她反對「派遣專法」，主因是不希望派遣繼續存在。

勞動部昨進一步說明，前年及去年為此邀勞資團體召開38場座談會，並進行意見調查，其中6成贊成立專法或入法、24%的人認為不要法制化、16%的人沒有意見。

勞動關係司長王厚偉說，勞團內部看法分歧，有的認為派遣工要保護，但擔心一旦立專法可能會鼓勵大家使用派遣，有些則建議設落日條款，未有共識。

《中國時報》報導，資方團體主要在意「公司雇用的派遣員工不得超過3%」的進用上限規定，以及進用行業到底該正面表列還是負面表列。

勞動部官員透露，因此進用上限、進用行業不是現階段會處理的內容，期望先透過增加派遣的不方便性跟成本，持續降低派遣比例。勞動部正規畫在《勞基法》、《職業安全衛生法》、《職災勞工保護法》等增訂條文，加入派遣相關的4項保護：

派遣人員與正職人員勞動條件相同，同工同酬

工資補償

職災補償

派遣公司與派遣人員不可簽訂定期契約

王厚偉更表示，現在對派遣勞工的保護，包括行政院2年內派遣歸零的行政指導、《勞動部勞動派遣權益指導原則》、《派遣勞動契約應約定及不得約定事項》，且勞動部也會持續針對派遣勞工進行勞檢。例如2014年檢查發現，派遣積欠工資比例為27％，到了2017年比例只剩下3％，代表近幾年來對於保護派遣勞工已經有成效。

《聯合報》報導，對於勞動部反對派遣專法，台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯說，蔡總統政見要立專法，但勞動部長卻反對，部長須說明為何轉變；另立專法跟入法兩者不同，派遣是三方關係，態樣很多種，勞動部要在現行法裡「入法」新增條文，至少也應是「專章」。

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核稿編輯：楊之瑜