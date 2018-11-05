美國恢復伊朗石油制裁，將強化人民幣與美元的抗衡實力？

今（2018）年11月4日為美國對伊朗制裁生效之日。美國的制裁行動使法國、西班牙與中國暫止對伊朗原油的購入，進而向美國妥協；而印度則是在10月8日放話，11月還要再度向伊朗購買約900萬桶原油，如今也獲得美國的石油購買豁免權。

伊朗是伊斯蘭地區四大國（土耳其、沙地阿拉伯、埃及、伊朗）之一，現今人口總數約為8100萬人。國民生產總值因長期經濟制裁，造成落後土耳其及沙國，約有4300億美元。在伊斯蘭宗教政治上，伊朗與沙地阿拉伯為中東地區的兩大軸心，伊朗伊斯蘭以什葉派為主，而沙國以遜尼派為主，此二大伊斯蘭教派宿長期成為世仇，再加上二國皆為產油大國，經濟上並不互補。

伊朗恩仇錄：與美國水火不容

一戰之後，奧圖曼帝國進行改制，土耳其不再以伊斯蘭教作為政治主軸，某種程度上脫離了伊斯蘭的政治體系，而加入了西方陣營。恰恰相反的，伊朗於1979年發生革命，推翻了親美的皇室，並導致震驚全球的美國大使館人質事件，在此時伊朗正式成立了伊斯蘭宗教政治體制。70年代石油危機之後，伊斯蘭地區便劃分為沙國與伊朗的兩大競爭勢力。目前，伊朗的勢力擴張至敘利亞、黎巴嫩及葉門，造成伊朗在中東地區與沙國及以色列的疑慮與衝突。

美國在1979年伊朗大使館人質危機後，與伊朗政權幾乎是水火不容。伊朗在伊斯蘭宗教勢力主導下，在中東扶助反以色列及西方的武裝組織，同時也於90年代後期，積極發展核武的研發，引發美國及歐盟的極度關切。美國自1979年開始便對伊朗實施海外資產凍結及一系列禁運措施，1996年美國通過《伊朗與利比亞制裁法案》（Iran and Libya Sanctions Act of 1996），以及之後通過的相關法案擴大禁運程度，並且擴及第三國公司與伊朗的商業及投資活動。

2006年，聯合國安理會通過對伊朗的制裁後，2010年歐盟也與美國同步擴大對伊朗的進口與金融相關制裁。至2012年歐巴馬（Barack Obama）簽署的《伊朗降低威脅與敘利亞人權法案》（Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012，ITRSHRA）產生更大的相關影響，使得美國對伊朗的禁運法案，由外銷商品全面擴張至相關金融機構及金流方向。但在利用這些方式來抑制伊朗勢力擴張的同時，歐巴馬的中東地區政策卻也在轉向中立化，不再偏向以色列的猶太政權及沙國的王室專制政權。

在伊朗改革派魯哈尼（Hassan Rouhani）上台後，便在中東與伊朗友好的阿曼國王安排下，展開限核秘密談判。2014年，美國與中、俄、英、德、法共同與伊朗簽署《聯合全面行動計畫》（Join Comprehensive Plan of Action ，JCPOA）達成伊朗停止核彈計畫且美國停止禁運的協定。

此法案在美國遭到親以色列及保守派的強烈質疑，雖然在歐巴馬任內，以行政命令強行通過，但川普於2018年5月藉口此法案未經國會通過，單方面宣布退出JCPOA並且恢復制裁。如今對伊朗的制裁恢復期分為二期：8月6日（90天後）開始，禁止伊朗政府購買美鈔，禁止貴金屬及鋁鐵煤交易，禁止伊朗貨幣及國債交易，制裁第二期（180天後）於11月4日開始，對伊朗石油相關貿易及投資，並禁止伊朗相關金融機構使用國際金融相關設施。

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石油制裁兩面刃，中美貿易更添不確定性

有關石油制裁，針對原來的伊朗石油進口國，必須證明該國在禁運開始前有顯著減少自伊朗石油進口數量，方可向美國申請成為伊朗石油制裁豁免國（significant reduction exceptions），這些主要受到影響的國家為中國、印度、土耳其。

以中國為例，在前次禁運期間，2012年美國對伊朗禁運的ITRSHRA法案通過後，美國當時和中國處於金融危機後的相互依賴關係，美國國務院（當時國務卿為希拉蕊〔Hillary Clinton〕）特別批准中國為豁免國家，雖然中國後來仍有金融機構被處罰，但在石油進口相關考慮，美國給了中國相當大的寬容度。此次美國單方面退出協議後，再度執行制裁措施，此時正處中美貿易戰的高峰，對於11月4日後伊朗的石油及金融制裁，中國是否能再度獲得美國的豁免特許，政治上有高度不確定性。

根據《華爾街日報》報導，中國在近日也通知伊朗將於11月停止相關油品進口及金融相關商業活動，這表示中國不得不在美國壓力下，遵守對伊朗的制裁規定。順帶一提，台灣在2012年也申請並獲得豁免資格，有限度的繼續進口伊朗石油。

美國單方面退協議，影響歐盟利益布局

對於歐洲而言，此次美國單方面退出協議的舉動，嚴重違反了歐洲的政治及國家安全利益，因此，歐洲反而力勸伊朗不要退出協議，保持和其他五國的禁核協議。當然，雖然美國此次是單方面制裁伊朗，但美國在制裁法案中的次級制裁（secondary sanction），對違反美國制裁法案的公司或機構，其在美國的相關商務及金融活動皆可以進行制裁。

此類次級制裁對第三國的大型跨國金融機構最為有影響，主因是在全球化的經濟體，歐盟大型機構及公司多在美國有高比例的業務量及金融活動，更重要的是跨國金流多以美元為交易貨幣，美國的次級制裁對跨國公司的金流可能的負面影響不言而喻。正因為如此，歐盟及其他第三國（尤其中國）對美國的伊朗制裁，多是敢怒而不敢言。歐盟的大型能源公司及金融機構此次多表示要遵守美國的制裁，但可以預見地域型的中小企業將繼續於伊朗進行相關以物換物貿易。

有關於跨國金流的制裁，由於此次制裁為美國單方面制裁，有關於是否允許伊朗金融機構繼續使用國際跨行金融通報系統（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication，SWIFT）也引起極大的爭議。SWIFT是全球銀行間金融交易的通報標準，會員銀行皆使用此系統通報外匯交易，雖然此機構註冊於比利時，但大部分交易皆和美元及美國金融機構相關。美國財政部一旦宣布禁止伊朗金融機構使用SWIFT，則等於切斷了所有伊朗金融機構的跨國交易。

但歐盟對此極為反對，歐盟認為美國設施次級制裁便可切斷主要金融機構的金流，保留伊朗的使用資格，反而可以對其金流監控。其實美國財政部也對國安系統的強硬作法並不支持，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）對此也持保留態度，認為對全球金融的合作機構，不宜以過度政治干預。

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伊朗制裁將使中國金融系統「大躍進」？

另外值得注意的是，美國對伊朗石油相關制裁，在全球政治經濟上將產生短期及長期的影響。短期的影響將符合美國利益，伊朗制裁對能源價格及供需產生極大的影響，美國需要沙國在政治及能源市場的配合，以降低對能源市場的衝擊。伊朗今年以來自身經濟表現不佳，伊朗貨幣里亞爾2018年至7月，與年初相比已暴跌三分之二，未來石油出口的下降更將加大政府財政赤字問題。

除此之外，沙國殺害《華盛頓郵報》專欄作者哈紹吉（Jamal Khashoggi）政治事件，已為沙國政壇投下極大的變數。美國在中東最重要的二大盟友，無論是沙國還是以色列領導人，皆有高度不確定性；另一方面，以長期影響來看未必符合美國的利益。地緣政治上，未來川普高壓對抗型的新外交政策及經濟制裁，對伊斯蘭地區的政治、經濟影響，將是重大的不穩定因素。這種美國第一的霸權主義，將提高非西方陣營的警覺，敵人的敵人（中國、俄羅斯、伊朗）將會以敵人（美國）為最優先戰略目標，暫時拋棄前嫌，與此形成同盟。伊朗如今身為上海合作組織觀察員國的身分，是否會加快腳步依循印度、巴基斯坦成為會員國，再度擴大上合組織，值得密切關注。

而在全球金融市場上，美國不斷利用以美元為基礎的銀行間金流，以單方國內法律進行強迫全球金融機構支持制裁，這將對全球金融規範及標準產生不利的影響。以中國為例，中國在全球金流基礎建設上，長期政策是建立一套獨立於美元之外的人民幣金流系統，舉例而言，中國銀聯卡系統是獨立於Visa、Mastercard的西方金流控制之外。在人民幣國際化上，離岸人民幣的制度，也使得人民幣為跨國交易的基礎貨幣，不需要經過美元的清算系統。

在石油交易上，中國在2017年在上海正式成立上海國際能源交易所，自行成立以人民幣為交易基礎的石油期貨交易，並且開放外國期貨商進行國內交易。這是中國體認在美國掌控石油商品交易及美元金流的全球系統內，對中國的地緣政治及經濟將有重大的影響，只有自行成立獨立於美國之外的交易架構，才能免於美國霸權的威脅。

雖然目前中國的經濟實力，尚需要屈服於美國的單方面制裁政策；但我們可以預期，中美貿易戰爭及伊朗制裁，將會加速中國推動另一個獨立於美元系統外的跨國系統。倘若這天到來，這將成為全球金融的一大倒退。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航