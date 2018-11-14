一改再改沒有盡頭：如何終結輪迴般的論文修改？

面對無法跳脫無止盡的修改論文，是個窘境！每當我開始修改文章中的英文，反而引發更多的問題，然後又不斷質疑自己的答案。可以告訴我您們是如何修改寫作的嗎？

修改的過程分為2階段：

在進行其他修改之前，我們必須先處理某個層面的問題。 在按順序完成這些修改階段之前，我們要先確定對自己所寫的內容。

這個最初步的階段對我來說是困難的。第二階段則較有趣，因為在此階段中自己已經知道想要分享什麼訊息，只是要針對這些東西去做修改。其中比較困難的是要決定某樣訊息是否值得分享，以及該訊息是否能夠被修改為可發表的形式。因為這樣的決定無關寫作技巧，而是關係到自我懷疑。

我的許多自我懷疑的問題應該都與您們的差不多：這是不是有趣的？我說的是不是正確的？其他人是不是有寫過更好的版本？我是否會在無意間冒犯到誰？會不會在沒必要的情況下將問題複雜化了？是否自我矛盾？因此，接下來希望談的是回答這些早期問題的過程，這樣的回答讓我能對自己的寫作做出初步的貢獻。

為了達到可以直接進行必要修改的程度，在草稿方面，需要進行3方面的評估：相關性（relevance）、連貫性（coherence）以及可管理性（manageability）。

相關性的評估

第一個要做的決定是，我是不是有想要分享某件事情。雖然草稿檔案夾裡放了許多需要被寫多於需要被閱讀的東西，但要決定是否要將某些東西發表在電子報上，必須考慮這個主題與預期讀者之間的相關是否夠高。

比如現在這個狀況，因為電子報的重點是要回答關於文章修改的問題，因此我認為我的個人經驗是有關的，且值得被寫出來，也確定這些反省是重要並與主題有關的。及早做出這個決定，就能避免因為對自己的寫作不確定，而導致低效率。

連貫性的評估

一旦我確定了想要針對某個主題繼續寫下去，我需要評估的是連貫性。而要達到此目的，我會使用條列式大綱來檢視我的文章架構。雖然這樣的方法與長篇文章相比，在短篇文章的效用較不高，但仍不失為一種方法。確認每個段落的基本重點能讓我確定是否仍與主題保持一致性，並檢視每個段落是否都有各自的貢獻。

可管理性的評估

最後，我認為建立可操作的路徑來完成文章是很有價值的。當然，要決定必須進行多少修正是困難的，因為所謂的「完成」並非客觀的狀態。修改工作非常有可能變成自己不斷持續的活動，因此要先訂定清楚的計畫。這樣的計畫不一定會影響後期的編修（通常在後期編修中反而可能會做比一些預料外的修改），但至少預先的計畫是可以減少落入永無止盡的修改。越多的修改反而會導致越少的效益，因此建議根據修改的優先順序，與有限的時間制定清楚的計畫。

總的來說，這3種評估提供了管理自己不滿情緒的有意義方法。初期的寫作工作經常讓人感到沮喪，這並不稀奇。因此，有一個具體方法來擺脫這種感覺是很重要的。知道其他人也同樣在掙扎可能會有所幫助，但僅僅是這樣並不會增進您的文章品質。要改善寫作，需要先疏通這些負面的方法。藉由問自己這些問題，我試著刻意對自己嚴格，但卻不屈服於因為自己的盲目努力所造成的消極情緒。這裡需要一些原則：當面對別人對我文章的評論時，我對於所出現的想法會較具批判性（嚴謹看待別人的評論）。換句話說，不能只是不停的找出新的問題。

一旦完成了上述這些評估，接著便需要進行實際上的修改，這也是我喜歡的部分。弄清楚一個句子（或段落）的功能是什麼，以及透過這個句子（或段落）可以獲得什麼是有很趣的。雖然我經常對自己想要寫的東西缺乏自信，但有時也會對於自己有能力讓句子和段落表達出想說的東西而感到快樂。未來有機會再透過電子報中更詳細說明句子和段落的修改。而本篇文章中所述的過程對我是有幫助的，也希望對您們有所幫助。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航