從《猛毒》看東西崇拜文化：會吃人的英雄還能算英雄嗎？

近年來漫威裡的角色被搬到大螢幕上大放異彩，英雄片已經成為許多人童年的共同記憶。

這個暑假《猛毒》（Venom）是「索尼漫威宇宙」的第一部電影，改編自漫威漫畫「猛毒」角色的相關故事。這種共生體的英雄角色與一般英雄的差異性非常大。許多觀眾不禁產生質疑，這種會吃人的英雄也能算英雄嗎？事實上，觀眾有這樣的疑問，與文化不同有關係。

根據文化與歷史記載，東方祭祀與膜拜的「孔子」及「關公」和西方崇拜的「超人」與「伊底帕斯」，在意義與文化定位上有非常大的差異。我們可以從個別不同文化下崇拜的對象，來更深入了解東方與西方文化的內涵，以及本質上的差別。

西方英雄感情多層次，東方英雄要有異於常人的智慧與勇氣

西方的英雄中，正邪之分不太明顯，例如蝙蝠俠就是西方非常具代表性的人物：童年的陰影、感情的軟弱、內心的衝突，與社會格格不入的人格特質等等。內心的無力與掙扎在電影情節裡反而被放大，英雄就和一般人差不多。唯一不同的是，軟弱一定會轉化成正面能量，挺過種種難關，最後成就一位英雄。像《猛毒》這類的英雄，可以吃人、吞活體生物，這些驚人的特質，基本上在東方就不會被歸類為英雄。

東方的英雄像是關公、花木蘭和孫悟空等等，與生俱來就有異於常人的勇氣、智慧或是創造力，且東方英雄的天性常常讓他們在當時的時代不吃香，甚至遭受異樣眼光，但名聲是留給後人定義的。這也是為什麼華人的領導如此在意有沒有在歷史上留名，東方的英雄是個事後論者。花木蘭代父從軍，或許當今的社會看來沒有什麼，但我們回憶起當時的年代，她的孝心與勇氣，百善孝為先的華人民族情結，所以她也是位留名歷史的女英雄。

死了還能算英雄嗎？東方英雄死了可以神化，西方英雄死了無法稱英雄

東方膜拜的屈原、大禹和諸葛亮等歷史上的大人物，大部分都是死後或是為了某一種時代而犧牲，我們才開始膜拜他們。華人這種膜拜英雄的習慣與祭拜神明、祖先的精神差不多。華人文化本身為多神論者，我們在平凡的英雄過世後，神化放大的模式很常見，這並不會牴觸到我們對祖先或是對神的尊敬。

而西方文化洽好相反，西方宗教為一神論，英雄再怎麼樣有superpower，也無法取代神，所以大部分的西方英雄都不能死，就算死了也必須要復活。英雄就是要走過英雄之路，打敗女巫，擊敗噴火龍，戰勝內心的恐懼，甚至逃過死亡，勇敢地活下去才算英雄。

《猛毒》裡面的男主角，在與外星人共生的時候，一段時間生理不能適應，大部分實驗者的內臟被吞食後宣布死亡，唯獨男主角必須在極為痛苦的情況下，完成與外星人共生的狀態。相信這樣老掉牙的劇情走向，屬於西方的英雄光環，觀眾應該也能猜得出來。

英雄的另外一半也要是「badass」

西方英雄的伴侶講求門當戶對，東方英雄的伴侶必須要互補性強。

我們東方討論英雄，很少提及英雄的感情歷程和狀態，彷彿英雄在捍衛正義，打擊邪惡的同時，沒有時間追求感情。而在西方的英雄片裡面，女主角佔了很重要的角色，通常英雄的伴侶也一樣追求不平凡。

在《猛毒》電影中，蜜雪兒威廉絲飾演的女主角雖然離開了他，但在必要時候，她無所畏懼，讓外星人寄生在身體裡，自己變成為英雄去拯救男主角，希望與猛毒共同赴敵。簡單地說，西方英雄與伴侶通常都是一樣優秀的。

反觀東方的英雄背後通常都有一個「賢內助」，這角色的設定通常不會勇於發言或搶掉主角光芒，角色定位是默默犧牲奉獻的，東方英雄的伴侶勇氣來自於內心，性格相較內斂、包容忍耐。

除了上述分享的不同點外，東方與西方文化的英雄也有相似處，例如：兩個文化下的英雄通常比平凡人多一項超能力，這能力有可能是吞火焰，飛到宇宙；也可能是一種前衛的思想，當時的人文思想或許對英雄會有誤解，但後人看了自然明瞭。

另外，英雄的勇氣與貴族特質是兩個文化的同通性。英雄不追求財富、名聲，純粹就是捍衛正義，在這追求正義的過程當中往往會引起誤會，但英雄仍會忠於自己。

當今的好萊塢英雄電影與文化息息相關，在閱讀西方英雄角本的同時，不妨花點心思了解西方文化，在應酬時候或與西方人士交流時聊聊更有深度的話題。

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責任編輯：朱家儀

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