台鐵爆料員工被「找碴」，「吹哨者保護法」歷時6年還在「研究中」

台鐵普悠瑪號列車10月21日於宜蘭翻覆，造成205人死傷。台鐵員工黃德輝在出事後具名投書媒體並接受採訪，昨（1）日卻傳出他遭到台鐵發函「關切」，指他違反《公務員法》，影響機關形象。今日中午，台鐵表示，不會對黃德輝進行懲處。但黃德輝及時代力量立委黃國昌都呼籲，台灣應儘速通過《揭弊者保護法》，避免揭弊者被事後清算。

他具名投書、受訪說明車禍原因，卻收到台鐵來函「關切」

10月21日，台鐵普悠瑪號在宜蘭新馬車站附近翻車，造成18人死亡，187人受傷的慘劇。各界討論出事原因，其中台鐵基隆電務分駐所技術助理黃德輝23日就具名投書《蘋果日報》、26日也具名接受《三立新聞》採訪，他分析，之所以造成翻覆意外，是因為列車動力故障，並直指台鐵上級明知車輛故障，還指示司機員繼續開車，批評這是「官僚殺人」。

昨日，黃德輝在臉書貼出台鐵的函文，文中提到，黃德輝因違反《公務員法》第4條第2項，「未得長官許可，以私人或代表機關名義，任意發表有關職務之談話」，影響機關形象，因此要求黃德輝在10日內交報告，供考成委員會「參酌」。

黃德輝貼文表示，台鐵已經開始打壓具名接受媒體採訪的吹哨者、異議份子。他強調，他的評論、受訪也對找出事故真相，改善台鐵組織弊病有幫助，但台鐵卻妨害他的言論自由。

他說，「我沒打算要申辯，就讓台鐵記我過」，並表示，按照現在《公務人員考績法》第6條及第7條，他很可能被開除，但他早就打算在12月10日國際人權去立法院前抗議考試院《考績法》草案。此外，他也向台鐵企業工會喊話，「我是台鐵企業工會的會員，我要看這個一向被會員批評親資方、不作為的工會如何保護我。」

《ETtoday》報導，黃德輝今日受訪時說，他先前因為輪班制度違反《勞基法》申訴勞檢勝訴一事投書媒體，就曾被記小過，對於這次台鐵的舉動完全不意外。黃德輝表示，自己在台鐵的8年以來，年年考績都是乙，「根本被職場霸凌」，不過他認為台鐵現在不至於趕他走，因為開除自己的話事情會變得很大條。

至於外界疑惑，既然這麼討厭台鐵為何不離職？黃德輝說自己已經53歲，留下來除了討口飯吃，更重要是繼續戰鬥，社會這樣才會更加進步。

今日，黃德輝也在臉書上貼文呼籲籲盡快通過《揭弊者保護法》，拒修考試院版《考績法》草案，並修正《工會法》降低組織門檻至10人，以落實勞權、防止職場霸凌。

台鐵承諾不懲處黃德輝，交通部長：台鐵是個大家庭

多數網友批評台鐵事後清算，質疑台鐵「不想處理問題，只想處理提出問題的人」。《蘋果日報》報導，台鐵上午受訪表示，該案是基於《公務人員服務法》規定，屬於所有公家機關的通案，不是個案，對黃案暫不便回應。到了中午，台鐵發出聲明表示，台鐵局相信黃員此舉係基於維護本局之善意，後續不會對黃員此行為做任何處分。

交通部長吳宏謀上午出席運管大樓揭牌儀式時則對此表示，他會去了解，台鐵對員工處分是否適當，會請台鐵檢討。吳宏謀說，台鐵員工絕大部分都非常好，台鐵是一個大家庭，大家各有分工，不希望這件不幸的交通事故影響他們士氣。

吹哨者一再被「找碴」，《揭弊者保護法》仍在研究中

《中國時報》報導，除了這次的黃德輝，立法院前祕書長林錫山貪瀆案、永豐金違法案，都歸功於內部揭弊者吹哨揭發，但林錫山貪瀆案的吹哨者在揭弊後被調職「冷凍」，到永豐金案吹哨者被工會發函請求閉嘴，顯示出台灣缺少保護揭弊者的法令。時代力量立委黃國昌也在臉書質疑，行政院為何一直拖延《揭弊者保護法》立法。

《中國時報》報導，台灣的《揭弊者保護法》自2012年委託研擬法案，目前已歷時6年，期間行政院進行4次審查會均無法定案。2017年8月，司法改革國是會議決議要求《揭弊者保護法》不僅得納入「公部門」，也要讓私人企業得以適用，因此又重新修訂、搜集意見。

台灣人權促進會副會長周宇修曾投書《ETtoday》表示，草案主要設計了對揭弊者及與其有密切關係者的保護措施（包含禁止不當待遇、身分保密以及保護令的核發）、揭弊的程序，以及之後對揭弊內容的調查程序。

《自由時報》2017年10月報導，法務部草擬最新的《揭弊者保護法》草案，除了私人企業也適用，最大變革就是將受理檢舉單位，從原有的檢、警、廉、調、監察院等公家機關，擴大到民意代表及有營業登記的媒體。

根據草案，公部門可向單位長官或首長、監察院揭弊，私部門可向主管或負責人、事業主管機關提出，至於司法機關、民代、有法人登記的民間公益團體與有公司登記的媒體業，則可同時受理公、私部門的揭弊案件，依法揭弊者應先向單位或司法機關檢舉後，再向媒體、民代檢舉，以避免不實揭弊造成損害。

但《揭弊者保護法》2018年歷經多次研討會、小組會議討論後，今年9月才完成他國相關法案的研究。

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核稿編輯：楊之瑜