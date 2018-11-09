楊富閔：怎麼有人會怕自己的家？一個人的試膽大會

文：楊富閔

邊界

一個人的試膽大會

故事不如再從曾祖母入殮說起。

一九九九年國曆十二月二十二日，冬至，當晚促狹的騎樓插插插，大概擠了三、四十人吧。等待良辰吉時的空檔，客廳內執事的土公仔突然端出腳尾飯，接著表情詭譎，手勁輕巧地從飯中拈出一粒熟鴨蛋，像失物招領——他口氣淡定地問現場一干子孫：誰人欲食？聽說這粒蛋有壯膽功效，全場面面相覷；土公仔又說：可以給囝仔做膽喔！我的心裡有不祥預感，才打算閃到路邊躲起來，這時忙著披麻帶孝的阿嬤立刻大聲喊咻、生怕被親戚吞走一般：「阮閔仔啦！阮閔仔蓋無膽！乎伊食！」

天啊！這位太太，你怎麼把我的祕密講出來啦！

只是承認吧、我的膽子真的不算大。

怕鬼、怕看殭屍片，怕聽靈異故事，結果從小最愛看靈異節目：《玫瑰之夜》、《穿梭陰陽界》。小孩子太愛睏，撐不到十點，隔天我就追著母親重述給我聽。白天她很忙，通常是晚上，我從小沒什麼睡前讀物，也沒陪睡錄音帶，床頭故事就是鬼故事。楊媽媽的有聲書，其中一則發生在飯店，大概說半夜有人急敲門，睡夢中的主人公從門上的貓眼看出去，驚得發現門外等著一名臉上結有蜘蛛網的拍密仔。

母親有語言天分，說得生動，加上她平常做紡織，把那拍密仔形容得像披頭散髮的痟婆，還有毛線啊、珠珠啊。我後來在外租屋就不太敢看貓眼，容易被門鈴聲響嚇到。

我也是看殭屍片長大的。暑假大哥常去租林正英的《殭屍先生》、《殭屍家族》錄影帶，然後邀來鄰居小孩圍在客廳練膽，阿嬤在客廳撕四季豆也跟著看。我最愛看又最無膽，都將椅子搬到騎樓像看露天電影，這樣電視螢幕感覺比較小，殭屍也比較小隻。那時我們每天在騎樓學殭屍跳；喜歡玩暫時停止呼吸的危險遊戲；有個猜拳遊戲就叫僵屍切，對啦！就是那個「僵屍的耶耶僵屍切！」

最早念的課外讀物也是鬼故事：《屍變》、《日本鬼故事》，看完就在我家騎樓露天開講，像王祿仔賣藥，只差沒有手持小蜜蜂，也沒送聽眾洗衣粉。最常講的段落發生在停屍間，其實我根本沒去過，什麼這個時候，冰櫃全部自動打開！碰！碰！碰！（腦袋想的是冰箱吧。）一具屍體突然九十度站了起來（當時數學在上量角器），他的臉上有雪花，悽慘的臉啊，身形又高又大，穿著禦寒的棉襖，兩手直直伸向前！（是在說聖誕老人嗎？）

大白天我講到全身顛抖，快要僵成一根冰棒，有個聽眾半途就嚇跑了。

怕的事情很多：怕蛇、怕狗、怕警察、怕救護車鳴笛聲，怕搬家時膠帶封箱的聲音，怕半夜扛棺吹吹打打的嗩吶……時常被笑無膽無卵葩。

小學四年級前我都在自家門前小便，幫造景盆栽澆花，從客廳走到廚房只需五步路，這樣也不敢，好幾次尿到一半，剛好被路過的同班同學目擊。鬼月更麻煩，據說晚上會灑到好兄弟，大家又在看八點檔，就得抓住廣告時間，盧著母親陪我到廁所。一樓如此，更別說上樓，樓上根本地獄。

有次全家在客廳準備看《天眼》，我不小心在長藤椅睡著，母親先把我抱上樓，結果半路我就醒了。這下害了，一個人固定床鋪不敢妄動，兩眼金金，為什麼這麼怕？當時我家斜角有戶喪家，他家喪棚的紅色警示燈，不巧通過光與影的奧妙變化，剛好打在我家二樓陽臺，而我看著一閃一閃的紅光，通過窗簾又打入我的房間，這是不是要傳達什麼暗號給我？我怎麼可能不怕呢？

從小一個人顧家，天天都是我的試膽大會。屋內的去處只有兩個：房間或者客廳。房間是阿嬤出門下田前，先陪我上去的，接著就將房間反鎖，等到樓下鐵門拉下的聲響傳來，我就知道整棟屋子剩下我了，電話響了也不敢接；在客廳我會不停轉電視，沒裝第四臺的日子，下午時段多是重播連續劇，其中一部叫《青青河邊草》，每次我就在客廳唱完片頭曲才甘心轉臺；也有國劇節目，裡面角色都會瞬間變臉，我不太敢看；主要停在健康養生的頻道，教人如何控制胰島素啊，飯前飯後測血壓，奇怪就是從不教人練膽。

其實啊，沒人在家我怕，有人在家我也怕。我阿嬤以前常說：「家己厝內有啥好驚！」真的，怎麼有人會怕自己的家？

最怕三樓神明廳，大概它總是暗暗的，其中一盞長明燈壞了十年，只靠另一盞給出亮度，日常生活大家忙碌，只有祭祀時間才來。

主要是通往神明廳得經過小客廳，我和大哥的遊戲間，從前我們在這裡打紅白機，大哥念國中後，沒人跟我搶，而我愛玩不敢上樓，一個人時覺得音量太大吵到祖先，也覺得祂們都坐在我的旁邊。我都叫二爺陪我到三樓的樓梯間，並交代不要跑掉，等我開機就緒，一切OK才放他走。老屋子老客廳的日光燈有點秀逗了，有時五分鐘才亮，有時根本不亮，我就嚇得鬼吼鬼叫把二爺擱在旁邊衝下樓。那時我最喜歡玩《冒險島2》、《瑪莉三代》，玩得出神，靈魂都要飄走，遊戲結束，天都黑了我才知道怕，這時搖桿扔著逃離現場，全部電源都沒關。

害怕神明廳會不會跟我父親養鴿有關？我以前常在神明廳看著父親踏上陽臺欄杆，踩上去之後，他的高度逼近天棚，接著蜘蛛人似跨到隔壁棟的女兒牆，多麼驚險的特技，日日在我眼前上演，日日我提心吊膽，他會不會突然跌下去？三樓不算太高吧？身後的公仔嬤若有在看、也會保佑吧？父親在隔壁空屋養一整層的鴿子，他的遊戲間，到現在我都不喜歡鴿子。

說不定也跟母親有關。每年春節送神前夕，母親拎著一架長梯在神明廳內外刷刷洗洗，這個好媳婦也讓我神經繃超緊，拚命勸阻她不要洗！太危險了！神明廳不夠寬敞，放著小金爐的陽臺狹擠擠，這不是適合人類活動的空間。我焦慮地在一樓馬路邊徘徊，心臟無力，看著三樓陽臺的母親手持黃色水管，站在梯子上下移動，高度同樣直逼天棚。母親有暈眩症頭，如果重心不穩怎辦呢？地上全是水、水管，不注意腳底打滑就從三樓摔下來。

所以怎麼有人會怕自己的家？誰來給我一個神回覆？

前陣子回家買了燈泡、延長線，一個人摸黑在神明廳牽牽扯扯，以前小學自然課在教室接線路，我永遠分不清串聯與並聯，燈泡最後一定弄破。那個晚上燈泡終於全部亮起來，才發現到我居然不怕了，膽子大了。當年要我吞下熟鴨蛋的阿嬤是不是看在眼底？她的照片剛擺上去。

我走到陽臺吹風，視線與更多樓仔厝的神明廳平行，暗夜中亮著一對、兩對、三對紅眼睛，而我就站在這老屋子最高、視野最好的地方，在僅有的兩盞長明燈的指引下，轉過身來。初次我把神明廳看得清楚，同時看見祢們一個個笑著向我走來。

相關書摘 ►楊富閔：繁星五號像是一則隱喻，車上靜靜坐著來不及長大的花詢

書籍介紹

本文摘錄自《故事書：福地福人居》，九歌出版

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作者：楊富閔

千禧年的第一場葬禮多麼福氣，於我性命而言亦是全新的世紀。——〈地號：花窯頂〉

深冬午後我們披麻戴孝站在花窯頂，幾乎以為視野如果可以夠好，便得以看到曾文溪畔的菅芒草原。千禧年後我就開始走在送葬行伍同時也走在離鄉道途。新墳剛到據說花窯頂立刻枯死兩株酪梨樹。許多事物都從根本開始產生體質變化，我也漸漸發育成人。——〈地號：花窯頂〉

我看到月臺對岸有一對老夫妻大包小包，後來還跟著兩個小的，小的衝得很快，老夫妻卻走三步停兩步，絕對是累了，我突然有跳下火車的衝動，此時鈴聲大作，列車要準備落南了。——〈農暇：落南〉

《故事書》是國民作家楊富閔繼《花甲男孩》、《解嚴後臺灣囝仔心靈小史》以來，再度探討鄉村與家庭，媒體和書寫，自我及世界的全新作品集。兩書得以合而觀之，亦可視作獨立作品，體例特殊，層次井然。

《故事書》亦是楊富閔對於創作的自我定錨，篇篇都是生命的註解。全書系一方面嘗試以「地號系列」貫穿兩書；另一方面，號召「大內楊先生十二位」等人物圖像為索引。整合、延伸而出對於山川草木、市鎮興衰、當代人文，乃至於新世紀的複雜思考。

《故事書》打破習慣的分輯或者編年手法，讓人事物走出一時一地的制式藩籬，讓文字符號於其自身脈絡舒展流變，讓敘述自行串聯與修復，讓是非因果隨聚隨散，渡入世情的曖昧地帶，讓聽故事和說故事的人彼此接駁、相互應答——全書無不流露楊富閔致力於發出語言新枝、形式新葉的實驗精神。

全書系其一：《故事書：福地福人居》從二十一世紀的第一場葬禮說起，曾祖母在世紀交替之際歸葬福地花窯頂，這場葬禮多麼福氣，也開啟了楊富閔的新世紀、新生命。全書行文風格極具辨識，無不瀰漫楊式講古的特殊「饋口」。

〈收成：青菓市的故事〉栩栩重現青菓市的氣味、聲音、影像，紙箱上的「大內柳丁」、「關廟鳳梨」、「玉井芒果」，是一鄉鎮一物產的水果地理課；〈邊界：一個人的試膽大會〉寫曾祖母入殮那日，執事的土公仔從腳尾飯中拈出熟鴨蛋，阿嬤要給作者食來做膽，讓他面對神明廳的幢幢暗影攏免驚。〈上下文：二十一世紀的動態時報〉以短篇連綴形式，布置嶄新時空架構，緩緩道來南國少年的地上歲月。

《故事書：福地福人居》狀寫南臺灣鄉村的地勢水文，莊稼農暇，個人與果物的世代交替，紀實中有抒情，風景裡見百態。全書布滿出入故事的閘口，處處暗藏隱喻：百葉箱的天啟、榕樹下的俗諺課、窯口的餘燼，無主有主的墳塋，敘事一路爬高落低，終於到達生命紀念園區。讀來盡是作者獨特的敘事風采與語言魅力。

編輯熱情推薦：〈花窯頂〉、〈落南〉、〈河床本事〉、〈歲次庚午的鬧熱〉

本書特色

文字作品屢獲改編，金鐘優質戲劇《花甲男孩轉大人》、強檔賀歲國片《花甲大人轉男孩》原著作者楊富閔2018最新概念創作。

《故事書》以地號書寫和人物群像連鎖鄉村少年的日常生活，體例特殊，層次井然，呈現活跳跳的庶民文化。全書故事接地氣而富有生命力，一篇一篇引領你我光臨臺灣文學的二十一世紀。

國民作家楊富閔在《故事書》中提問，置身當代新媒體的虛擬語境中，一個「寫作者」如何定錨文字的功用、文學的角色？一個「有土地的人」怎樣才能重新腳踏「實」地？

二十一世紀的文學還可以是什麼——「故事書」熱切邀請讀者進入楊富閔的文學鄉村，一起行動，一起再狂想。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺