變成一個更高明的你！春訪余光中先生談創作與人生 

文：陳幸蕙

從「愛河之心」到「左岸」

初春時節，我到高雄探親，住在「愛河之心」附近。

愛河素有「高雄塞納河」之稱，「愛河之心」則是愛河中游一個具生態整治意義的風景區，因橋下水域形如一美麗的愛心，故名。

約好去拜訪余光中先生的那個清晨，陽光寧靜。

走過「愛河之心」木棧橋，疏密有致的行道樹紫荊、綠葉山欖、洋紅仙丹和黃金風鈴，便恰如一整座水岸的詩，一路流暢鋪敘至上游余先生所住之「左岸」。

河風習習，我想起自己過往十年，撰寫《悅讀余光中》詩卷、散文卷與遊記文學卷的日子，在反覆研讀、探索余光中作品的過程中，看不見所謂金磚作家的寫作基因，卻發現了一位文學先行者啟動豐富創作能量的故事、一個效忠繆思的文學煉丹人日琢月磨而終抵「凡經我手，必為佳構」境界的歷程！

如果，充滿企圖心的衝浪手，總在尋找更高的海浪，那麼如今這仍在熱烈追尋、拒絕繳械的作家，縱一葦所如於文學汪洋，他從事藝術衝浪所憑藉的理念，究竟是什麼呢？

在開啟一個值得期待的春日訪談前，從「愛河之心」到「左岸」，一路上我不斷如是思索著。

詩人是打破局限的人

陳：余老師，早安！謝謝您接受訪談。

記得您所仰慕的美國詩人佛洛斯特曾說：「現代詩人必須是向現代人說話的人，不管他是活在哪個時代。」請問您認同這樣的觀點嗎？若請您為「現代詩人」下定義，您會怎麼說？

余：佛洛斯特是美國近代家喻戶曉的詩人，曾四度獲得普立茲獎，他生前所住佛蒙特州甚至把境內一座山獻給他，就命名為佛洛斯特；台灣早期駐美大使葉公超是佛洛斯特學生，我在愛荷華求學期間也曾聽過他演講，並在安格爾教授家裡和他談過話、合拍過照片、請他在詩集上簽名，他確實是我年輕時仰慕的一位詩人，不過佛洛斯特說「現代詩人是向現代人說話的人」這定義卻稍簡單了些。

因為現代詩人形形色色，而且不一定、也不必只和「現代人說話」，他可以和古人交談，也可以盼望未來，層次可以非常多元寬廣和自由。

我認為現代詩人不必為「現代」兩個字所局限，所謂詩人其實就是打破局限的人。

不安於做白居易！

陳：您曾說：「最好的詩應深入淺出，雅俗共賞；其次應深入深出，雅人可賞。」這是否反映了身為一名詩人，您創作潛意識裡具有相當強烈的大眾意識、讀者意識，並不認同所謂「曲高和寡」，卻較貼近白居易「老嫗能解」的觀點？

余：我是不安於做白居易的！（笑）

白居易強調「老嫗能解」，是因他的詩多半都深入淺出，不過白居易有些詩像「晚來天欲雪，能飲一杯無？」那種醇厚深涵的韻味也非一般人所能領會。另外像杜甫，你說他究竟是深入淺出還是深入深出？杜甫有些詩是深入深出的，例如〈北征〉、〈秋興八首〉，但像〈三吏〉、〈三別〉卻雅俗共賞，很普羅文學。還有，我手中有本英詩選，以披頭四的約翰藍儂代表英國當代詩，也是因為披頭音樂雖淺近而風靡全球，但歌詞卻充滿智慧深度和豐富的思想性；所以我的理念其實很簡單，就是——曲高未必和寡，深入何妨淺出！

鼓勵前瞻，不主張一味反芻鄉愁

陳：許多人讀您第一首詩都是〈鄉愁〉，常以「鄉愁詩人」稱您。但〈鄉愁〉一詩形成有其特殊時代背景，如今那時代已走入歷史，在海峽兩岸交流如此頻密、鄉愁已被解構的當前，您如何看待〈鄉愁〉這首詩？

余：其實〈鄉愁〉這首詩在台灣並未引起太大的關注，但在大陸和海外華人世界卻不一樣——因為海外僑民離鄉背井，人同此心，所以引起廣大的共鳴；大陸則是因為教科書很早就收錄這首詩，中央電視台也常播出，所以媒體便稱我為「鄉愁詩人」。當然，一首小詩能行遍華人世界，也算是「異數」，不過我寫詩至今超過千首，主題很多，稱我為「鄉愁詩人」，這名義雖不壞，卻把我窄化了。尤其這二十年來我多次回鄉，也寫了不少返鄉詩，曾有媒體問我：「是否鄉愁不再？」但我覺得鄉愁不是那麼簡單，回鄉就可解的。像賀知章的詩「兒童相見不相識，笑問客從何處來？」如果你回鄉人家卻認為你是「客」，就更充滿滄桑感了。

簡單來說，鄉愁最低的層次是同鄉會式的鄉愁，回鄉就滿足了，但如果有文化歷史背景的人就不一樣。因為鄉愁只有一部分是地理的，卻有更多部分是文化歷史的。像去年我去西安，西安是幾朝故都，可看的東西太多。我請當地人帶我去樂遊原，就是李商隱詩「向晚意不適，驅車登古原」所說的「古原」，李白杜甫杜牧都寫過，但西安人很多已不知道樂遊原，那地方如今也現代建築林立，不再是登高望遠之地了，所以我從古詩得來的印象、懷念和想像，已無法在當地印證、還原，這就是歷史文化的鄉愁！

陳：那麼歷史文化的鄉愁，是否比地理鄉愁更苦澀？

余：應該說更深、更複雜！不過我覺得人不應永遠回顧，也要展望將來。像我以前寫過一首詠彗星的詩〈歡呼哈雷〉，哈雷彗星每七十六年出現一次，這首詩最後我對哈雷彗星說：「下次你路過，人間已無我 / 但我的國家，依然是五嶽向上 / 一切江河依然是滾滾向東方 / 民族的意志永遠向前 / 向著熱騰騰的太陽，跟你一樣！」所以我不主張一味反芻鄉愁，倒鼓勵前瞻。

與李安一段小因緣

陳：您曾寫過〈食花的怪客〉和〈焚鶴人〉兩篇小說，收在第四本散文集《焚鶴人》裡，並自稱是「投向小說的兩塊問路石」，但兩塊問路石後，您卻放下了小說之筆，請問為什麼？

余：這兩篇早年所寫小說中，〈食花的怪客〉受錢鍾書影響，〈焚鶴人〉則是我親身經驗，還寫到舅舅。但因發表後沒什麼迴響，後續就沒有再從事類似的創作，這就像我女兒小時候，我寫了幾首童詩想逗她們，她們讀了好像不怎麼感動，所以我也就算了。其實有些詩若鋪平、擴大來看，也頗富敘事效果，西洋文學中敘事詩就很發達，所以想敘事在詩裡也可以進行，不一定要寫小說。

不過關於〈焚鶴人〉，有件事倒是許多外人所不知道的。那就是有一次記者訪問李安，李安說，當年他從台灣到美國留學，是以〈焚鶴人〉為題材拍了部微電影，再配合其他條件提出申請而獲得入學許可的。......

陳：原來李安和您有這麼一段因緣！那麼李安電影生涯可說最初是從您〈焚鶴人〉開始的了？

余：（微笑）

言他人之志，載自己之道

陳：請問您如何看待「文以載道」這樣的創作觀？

余：「文以載道」這問題一直困擾文學家，以後可能還會爭論下去。不過孔子不是說「詩可以興，可以觀，可以群，可以怨」嗎？我曾經分析過這四個觀點——「可以興」、「可以怨」較強調個人，「可以觀」是觀社會，「可以群」就是溝通人心，所以孔子對文學功能的看法是開放多元的。到了民初，這問題又有一個有心人提出來，那就是周作人。周作人把「詩以言志，文以載道」的說法延伸成「言他人之志就是載道，載自己之道就是言志」，說得很精彩，我在香港教現代文學時就常跟學生提這個觀念，因為所謂言志、載道，大我、小我都在這當中調和了。

對生命充滿好奇、充滿熱愛

陳：說到言志載道，這裡想請教的是，您如今將屆九十高齡，仍持續發表作品，質精量豐，老而彌堅，令人感佩，請問您是怎麼維持巔峰狀態的？

余：通常一個作家寫到中年大概主題就寫光了，文體也寫光了，這就是所謂的「江郎才盡」；但如果他還對生命充滿好奇、充滿熱愛，覺得活著是好事，是件幸福的事，那麼他的主題是不會衰竭的！另外，如果他對自己的母語一直保持敏感，覺得李杜之後我還有話可講，白先勇張愛玲之後我還有小說可寫，他就可以一直寫下去！可是堅持寫到老，也並不能保證寫得好，這不是憑意志可以操縱的事，就看你後續是否還不斷閱讀、不斷體會生命。

我幾乎沒有什麼太大的瓶頸，是因為我的文學世界有詩、文、評、譯四度空間，詩不寫就寫散文，散文不寫就翻譯評論，譯、評一陣後，詩靈感就來了，總之有四樣東西來來去去，可以靈活調劑運用，相互影響支援。另外所謂創作，直接寫生命固是一種創作，但間接從不同藝術型態吸收靈感，比如說欣賞繪畫、聽音樂、看電影電視，打動了你，也可以變成文學。所以對我來說，看電影電視不只是休閒，更是另類閱讀，從中常可以找到創作新元素。總之，熱愛生命，保持敏銳感受和觀察，題材和靈感就源源不絕。

要變成一個更高明的你！

陳：請問您常修改作品嗎？您對修改這事看法如何？

余：散文、評論初稿完成，通常我每頁只改兩三個字.....

陳：所以您幾乎一下筆就定稿了？

余：散文、評論是這樣。其實我當初寫這兩種文體也是寫寫改改，總想反正初稿嘛，文字粗一點、思想不那麼圓融也沒關係，先寫再說，後來發現這種想法不對，我就督促自己，初稿就要把它當定稿來寫！所以通常我會先想好完整的大綱，邊寫邊想更好的點子，到後來大綱豐富成熟了，要改的就不是那麼多。

但寫詩就不一樣了。長詩固不必說，短詩也是改來改去。因為人寫詩時常有一種創造傑作的幻覺、興奮，寫出來卻可能不怎麼樣。可是無論怎麼困難，我初稿總是把它先寫完，擺在那裡，看不順眼就不看，過一個禮拜、一個月再拿出來，ㄟ，原來毛病在這裡，把它改一改，這一改就活過來了！有時候要改好幾次，總之，詩我是一定要改的，改來改去，會把一首爛詩救好。

現在我對修改有一個看法，就是什麼叫修改呢？你寫了一篇作品第二天要改，可是第二天的你還是第一天的你，你憑什麼能改呢？所以這時候你就要聚精會神，高度集中，把自己提升得比昨天更高明，要變成一個更高明的你，才能回過頭來改比較不高明的你。如果只注意文從字順的問題是不夠的。也就是說，我改，並不是意思不對或有錯，而是我這句話要講得更有力量，是改感性不是改知性的部分，因為知性都對了都已經在那裡了。

身為中文作家的一個意義

陳：那麼不論從知性還是感性角度出發，請問您覺得什麼使得作家和一般人不一樣？年輕作家若想在藝術上有所長進，您有無特別建議？

余：作家和一般人不同的地方，簡單說就是專業，就是奉獻，奉獻他的專業。同樣，醫生也是一樣，政治家也一樣。像孫中山奔走革命，母親過世時，他無法在床邊送終，這就是一種奉獻。我覺得詩人若要對自己這行負責、要在藝術上長進，就應儘可能把要寫的題材寫活、把自己母語鍛鍊到最成熟！如果一個作家把母語寫得超越了前輩，這點子是李白沒想過的，那句話韓愈寫不出來，你能寫出來，那就是身為中文作家的一個意義，也是年輕作家可以努力的一個方向。

搶劫自己的母親？

陳：談到藝術長進，這裡略微延伸上一個課題，記得美國小說家福克納曾說：「作家唯一該做的就是對藝術負責。若藝術上需要，就算必須搶劫自己的母親，他也毫不猶豫。一篇經典之作抵得上千千萬萬個老婦人！」您認同這樣的觀點嗎？

余：福克納這話說得非常激烈，但就算為了藝術的理由，最多也只能想像去搶劫母親，若真去搶，在倫理上就過份了，那每一行豈不都可以搶自己的母親？如果政治上有需要，像劉邦還會犧牲自己的父親，對項羽說什麼分一杯羹給我，這當然是匪夷所思的！畢竟，藝術不是一切，不能為藝術犧牲其他更可貴的東西。

想當科學家、鋼琴家，甚至賽車選手

陳：那就先撇開藝術，請問一個有趣的假設性課題——如果不寫作，您覺得自己這一生最有可能傾全力投注的工作是什麼？

余：我以前高中時喜歡天文、地質，喜歡到曾經把借來的天文書抄了大半本。如果說是胡思亂想的話，那麼我確實曾經幻想過自己將來會做一個天文學家、地質學家；還有，有時在音樂廳聽鋼琴家彈協奏曲也非常羨慕，另外開車開快的時候，覺得賽車也很不錯！......

陳：所以您曾想過當科學家、鋼琴家，甚至賽車選手？

余：對！不過這都是幻想，有趣的胡思亂想罷了（笑）。

活著，是為了......

陳：最後請教一個非文學性問題。《百年孤寂》作者馬奎斯說他「活著是為了說故事」，已故蘋果公司創辦人賈伯斯說他「活著是為了改變世界」，請問您活著為了什麼？請您總結您到目前為止的生命經驗和智慧告訴我們，人活著，到底，或應該，為了什麼？

余：說到活著的意義，中國人有現成的選擇，就是立德立功立言，我活著是為了立言。我沒有辦法影響選民，也沒有辦法成仁成聖，可是我至少可以控制兩樣東西，一個是我的母語，一個就是我那輛可憐的汽車，我要它怎樣，它就怎樣，它永遠在門口等我......（笑）。

當然，人生有遇有不遇，像諸葛亮如果沒碰到劉備就不遇，但不遇也沒關係，你就在隆中每天哼哼〈梁父吟〉也很好，省得去輔佐一個阿斗，而蜀亡之時諸葛亮一門全部犧牲，兒子、後人全都戰死，真的是肝腦塗地！如果就在隆中做個隱士，寫幾首田園詩，應該也很快樂。但這是從小我來說，如果從大我從歷史貢獻看，那還是做後來的諸葛亮好，你看〈出師表〉多動人，真是不朽的傳世之作！

所以人活著為了什麼？

我想這其實該去問宗教家、哲學家，但或許其實最該問的是自己！

那也就是說，在這只活一次的人生中，你要思考，自己能夠做什麼？應該做什麼？願意做什麼？你對自己要做的事，究竟想做到什麼程度？什麼信念值得堅持？還有，這事對你、對這世界是否有意義？

陳：俄國作家高爾基曾說：「人生來是要追求幸福的，如同鳥生來是要飛」，您同意這看法嗎？

余：為自己、為別人創造幸福，當做是活著的目的！這意見很好，哦，我當然同意啦！......

陳：真高興今天和您有這樣一場雋永美好的對話，收穫很多，希望沒佔用您太多時間，由衷感謝您接受訪談外，也祝您諸事圓滿愉快！

相關書摘 ►測繪地景：余光中旅遊記事中的人文地圖

書籍介紹

本文摘錄自《望鄉牧神之歌：余光中作品評論與研究》，九歌出版

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作者：蘇其康、王儀君、張錦忠

持續筆耕超過一甲子的余光中，作品眾多影響華文世界不同的世代。他的詩傳頌四方，是眾多後學的啟蒙之作，更帶動臺灣的民歌運動，他的散文，自傳性類型從早年「心裏有猛虎在細嗅薔薇」，到晚年冶抒情、敘事、小品、雜文於一爐。評論方面，詩評是建立現代詩的典律，藝評則是引領當代讀者進入西方藝術的堂奧。至於翻譯，不但示範了「信、雅、達」的高標，更展現「精譯求精」的譯功。

不同時代的讀者對余光中都有不同的文學印象。

這是一本向余光中致意的論文集，也是余學研究的專編，收入港臺中外文學學門專家學者十篇評論與研究余光中作品的文章，另收訪談錄一篇。書分三輯：首輯討論余光中的詩作，尤其是詩人的晚期風格；第二輯聚焦於余光中的散文，既有論述其專欄隨筆的長文，也有探討其山水紀遊之作，讀後當可一窺余光中的散文變貌。輯三的譯評娓娓分析余光中的中詩英譯，頗能彰顯其象寄妙功。訪問錄為詩人夫子自道，談創作也談人生，頗有助於我們讀其文而知其人。

本書特色

紀念余光中先生逝世周年，主編蘇其康、王儀君、張錦忠廣邀各方學者以余光中先生作品為題，從不同角度賞析，進入余光中先生的文學世界。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺