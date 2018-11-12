「家庭主流化」反對同性婚姻，是真有其事還是操弄民意？

下一代幸福聯盟（以下簡稱下福盟）提出「婚姻限定一男一女」（第10案）、「禁止國中小進行同志教育」（第11案）、「同志只能以專法結合而不能以民法結婚」（第12案）等三項公投案，徹底打壓同志權益和學生受教權。

下福盟有此行徑，並不令人意外。筆者覺得有趣的是：它在新聞稿中大篇幅主張這三項反同公投「能促進國人對家庭主流化的重視」：「離婚率高、單親家庭、隔代教養、老人照顧與兒少教養等問題，是台灣婚姻家庭制度之內憂…改變『一男一女婚姻定義』對社會文化、教育帶來極大的衝擊…所以國人需要的是『家庭主流化』政策，讓政府按各家庭的需求提供幫助，挹注社會資源…（下福盟）未來將持續加強『家庭主流化』（Family Mainstreaming）政策的宣傳…盼望透過關乎婚姻家庭和兒少教育的公投，喚起國人同胞對於台灣婚姻家庭議題的重視。」

離婚率高、單親家庭、隔代教養、老人照顧、兒少教養，和同性婚姻、同志教育有何關係？讓兩個同性別的人能結婚，又沒同時禁止一男一女結婚，會對傳統家庭婚姻造成什麼衝擊？下福盟的新聞稿令人看了一頭霧水。不過常看反同恐同陣營論述的人，應該早都習慣他們這種東拼西湊、不成邏輯的說詞。因為他們的主張原本就是要打壓他人的權益，這在現今文明當然說不通，若要他們以邏輯事理來說明和支持自己的主張，不露餡才怪？「缺乏道理」就是下福盟以及諸多反同恐同者論述的共同特徵啊。

究竟什麼是「家庭主流化」?

不過筆者對於下福盟所謂「家庭主流化（Family Mainstreaming）」的說法深感興趣：世界各國將同性婚姻合法化、重視學齡階段的同志教育，其中一個原因就是這都有益家庭單位的穩定和發展，下福盟是從哪裡挖出「家庭主流化」這麼個詞來打壓同性婚姻和同志教育的？

難道又是反同恐同組織常用的「移花接木」、用以抹黑同志族群的招數？為了搞清楚，於是上網作了以下分析。

中文維基百科的「家庭主流化」說明，為何怪怪的？

首先在網路上搜尋「家庭主流化」。這個詞有中文的維基百科說明，點進去看，它先簡短定義「家庭主流化（英語：Family Mainstreaming）」是指：在各個領域和層面將家庭觀點納入主流，以社會各階層家庭的需求為切入點，評估政府施政（例如立法、政策或方案）對家庭生活的衝擊及影響。

接下來分為「概念」和「各國或地區概況」兩部分。但越看越奇怪……

第一個疑點：在「概念」部分，它只簡單地寫：「依據德國柏林大學合作計畫『性別能力中心』的歸納，聯合國經濟和社會事務部將家庭問題納入主流的過程包括：（1）確認任何行動（包括立法、政策和計畫）對家庭的影響；（2）政策在設計、執行、監督和評估時，將家庭視為不可分割的面向；（3）強化以家庭為中心的政策和計畫，讓家庭成為發展計畫時，不可分割和綜合發展的一部分。」

哪有一則正式的維基百科，在介紹一個和政治、人口、社會學相關詞語的「概念」時，是那麼簡短，還引用二手資料、而非引用發展「家庭主流化」這個概念的原始文本？

合理的推論是：寫這則中文維基百科的人，可能無法找到「家庭主流化」的原始文本或無力解讀，要不嘛，就是原始資料中有他不想讓人知道的部分。

第二個疑點。在「各國或地區概況」部分，它寫了台灣、新加坡、韓國、斯洛伐克、波蘭等五個國家。台灣部分是在寫「信心希望聯盟曾獻瑩（也就是這次提出反同公投的下福盟理事長）主打家庭主流化參選」，內容篇幅是五個國家最多的一國。是否表示：這則中文維基百科的產生，和曾獻瑩陣營有關?

其他四個國家，新加坡、韓國完全因為出生率低、家庭型態改變而推出因應政策，尤其提到新加坡「積極投入推動平衡性別和工作的活動」，所以這兩個國家的「家庭主流化」內容，和「反對同性婚姻和同志教育」無關！

有趣的是，斯洛伐克和波蘭這兩個國家的「概況」，倒是寫到「同性戀、雙性戀和跨性別權利浮現對於家庭制度的影響」，可是說這話的，都是基督教領導人物或成立的「非營利組織」，不是國家政策啊？

由以上合理推論：這則關於「家庭主流化」的中文維基百科，並非學術單位或有心傳播知識的人所寫，恐怕是基於特殊目的所創造出來的「偽知識」，真實性令人懷疑。

但真實狀況為何？

德文維基百科裡「家庭主流化」並未反對同性婚姻和同志教育

接下來，筆者以「家庭主流化」的英文”Family Mainstreaming”進行第二階段的網路搜尋。有”Family Mainstreaming”的外文維基百科介紹！可惜是德文。筆者不懂德文，只能以網頁翻譯方式看初步中譯，主文介紹裡完全沒有提到「因為家庭主流化，所以反對同性婚姻和同志教育」這樣的描述，只有在最後一句話：「有時，家庭主流化的概念也被視為加強異性戀伴侶的地位或作為限制墮胎的論據。」誰會這麼使用「家庭主流化」來打擊同志族群、限制女性墮胎呢？這個奧地利組織Das Institut für Ehe und Familie，又是個教會相關機構。

所以，這個德文維基百科內容顯示：「家庭主流化」的原始概念，根本就不是拿來打擊同性婚姻和同志教育的，只有宗教組織為了鞏固傳統守舊的反同志、反墮胎觀念，才移花接木使用「家庭主流化」這個名詞。

柏林洪堡大學合作研究單位說，「家庭主流化」的意思是這樣

但沒有能直接閱讀且完整理解的英文介紹，總是有些擔心誤解了「家庭主流化」的原意。突然想到：「家庭主流化」的中文維基百科的概念部分，不是有提到「德國柏林大學合作計畫『性別能力中心』對於家庭主流化的歸納」嗎？不管是不是曾獻瑩陣營所製造，說不定有參考價值。就這樣，很幸運地找到柏林洪堡大學的「性別能力中心」網頁，裡面有關於「家庭主流化」概念的英文介紹！

閱讀下去，覺得閱讀越難過……原來下福盟拿「家庭主流化」來打壓同性婚姻和同志教育，完全是扭曲其原意！這英文介紹是這說的：

「家庭主流化意思，是從『家庭』為核心角度，來衡量政治和行政決策中哪些做得好、那些做得不好。聯合國經濟社會事務處（the United Nations Department of Economic and Social Affairs）認為，家庭議題的主流化包括以下過程：（1）立法、政策必須考量對於家庭可能帶來的影響；（2）家庭必須在政策的設計、執行、監督和評估中成為不可或缺的面向；（3）加強以家庭為中心的政策和方案。

家庭主流化，除了應將焦點放在家庭整體上，也應關注單一家庭成員受到的影響。家庭主流化與性別主流化的目標相似：選擇自由、公平參與、零歧視。在此，家庭是政策能接觸到家庭成員的主要管道。因此，如果沒有將家庭脈絡納入考量，則不可能為具有HIV陽性反應或罹患愛滋病的孩子提供支持。

聯合國呼籲的核心面向並非『加強家庭』，而是『加強家庭的功能』，而這些功能包括家庭成員所提供的照顧、支持和聯繫功能。因此，家庭主流化意味著為這些功能提供國家支持。不過，應避免認定家庭的模樣應該具有標準性定義。家庭被視為人們對彼此負責的地方。因此，家庭在此的定義包括認同、責任、歸屬，而不只是以婚姻為中心的組成。」

看到此就可以知道，聯合國對於「家庭主流化」的描述，完全沒有打擊同志婚姻或同志教育的意涵，反而強調「選擇自由、公平參與、零歧視」、「應避免認定家庭的模樣應該具有標準性定義」。

這豈不就是打臉下福盟？

結語：背離原始意義的家庭主流化，淪為宗教團體操弄民意的工具

距離11月24日投票時間已近。或許刊出本文之時，很多人已經厭倦反同恐同陣營顛倒是非、抹黑造謠的宣傳方式，不想再對同性婚姻、同志教育公投投予關心。然而這正是反同恐同陣營之用意，讓秉善懷慈者受不了烏賊式宣傳而逃避，留下心懷惡念者和受宣傳蒙蔽者去投票所投下傷害同性婚姻和同志教育公投的贊成票。然而就像上面描述的，如果下福盟用以反對同性婚姻和同志教育的主要理由「家庭主流化」，都悖離了原始意義，淪為反同恐同宗教團體操弄民意的工具，我們又豈能讓他們如意？

過去對於「與主流價值不同族群」如中輟學生、與群體社會格格不入的繭居族等研究，屢屢提出以下觀點，筆者認為非常適合作為本文的結語：

主流的價值，不在於排斥非主流，而在協助非主流發展成自己的主流。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航