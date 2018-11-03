「跑者膝」復健動作全圖解：怎麼做才能放鬆到大腿內側？

首先先有個概念，有關跑者膝的醫學治療如下：

檢查項目：Ｘ光、超音波

治療方式：生活調整、保健食品、復健治療、生物力學矯正、運動治療、增生注射、震波治療

以下細談檢查項目與治療方式。

膝蓋的正面與側面X光

X光可以看出髕骨相對於股骨的位置，以及是否有高位髕骨、骨折等其他問題，但並非絕對必要的檢查項目。

圖片來源：作者提供 跑者膝的Ｘ光檢查

膝蓋的髕骨Ｘ光檢查

Patella skyline view膝蓋的X光檢查可以幫助診斷，但並不代表X光檢查出來沒問題就表示沒有跑者膝。跑者膝症狀初期，輕度磨損時（3個月到1年間），有可能Ｘ光是完全正常的，但患者仍感到非常疼痛。超過1年以上無治療則Ｘ光看到髕骨偏移的機率越高。

圖片來源：作者提供 膝蓋的髕骨Ｘ光檢查

跑者膝的超音波檢查

圖片來源：作者提供 跑者膝的超音波檢查

中、重度的跑者膝，於超音波檢查時，可能會發現膝關節內軟骨退化發炎磨損而積水。醫師可依患者嚴重程度施作檢查。

跑者膝的預防與治療

跑者膝治療沒有仙丹，如果你期望打一針就可以好，請去龍山寺。較嚴重的跑者膝，需要將致病因子都解除。就像高血壓／糖尿病，只吃一天藥是不會好的。

圖片來源：作者提供 跑者膝的治療方式

跑者膝需要系統性、全面性的矯正各種不利膝蓋的因子，將各種成因逐一克服，跑步時才能不再感到疼痛。但我必須再強調一次，不是只有跑者會得到跑者膝喔。

生物力學方面

以下為一些建議執行的運動。如果你還不知道為什麼要做下面這些運動，可以先複習一下這一篇：跑者膝的成因。

1、矯正扁平足的生物力學，預防進一步的膝外翻、關節受力問題。

2、矯正腿型：當下肢正常排列時，髕骨所受壓力最小。以上兩者可能需要矯正鞋墊。另外運動時的鞋墊，與平時穿的鞋墊不同，需注意。

3、自我放鬆：利用滾筒等器具放鬆大腿（外＞前＞內＞後側）及小腿周邊（後＞內＞外側）肌群。括號寫的順序是有意義的，請依照排列依序做放鬆運動效果較好。如果沒有時間就做重點：大腿外、前、內、後側，及小腿後側肌群。

圖片來源：作者提供 大腿外側放鬆方式

圖片來源：作者提供 大腿前側放鬆方式

圖片來源：作者提供 大腿內側放鬆方式

圖片來源：作者提供 大腿內側放鬆方式

圖片來源：作者提供 大腿後側放鬆方式

圖片來源：作者提供 大腿後側深層放鬆。需注意此方法有一定危險性，需注意安全

圖片來源：作者提供 小腿後側放鬆

圖片來源：作者提供 小腿後側拉筋板放鬆。注意膝蓋伸直（淺層肌肉）與彎曲（深層肌肉）時，伸展到的肌肉是不一樣的

圖片來源：作者提供 小腿內側放鬆

圖片來源：作者提供 小腿外側放鬆

圖片來源：作者提供 小腿前側放鬆

4、臀肌訓練：需訓練臀大肌與臀中肌，幫助穩定膝蓋骨。橋式可訓練臀大肌及核心。注意橋式需搭配核心呼吸、骨盆訓練。蚌殼式可訓練臀中肌。

圖片來源：作者提供 跑者膝的臀大肌訓練：橋式。橋式訓練臀大肌及核心。

圖片來源：作者提供 跑者膝的臀中肌訓練：蚌殼式。蚌殼式訓練臀中肌。

圖片來源：作者提供 跑者膝的臀肌力與平衡、控制能力訓練：單腳空中芭蕾

跑者膝若狀況久未處理，會造成軟骨嚴重磨損，此時我們就稱為「髕骨軟化症」。這時候的處置相較於前期較費時費力，通常需要注射治療，如玻尿酸、PRP、增生療法等技術，幫助軟骨修復及周邊的筋膜放鬆。

醫師治療方面

1、運動治療：

2、增生療法（Prolotherapy）＋髕骨玻尿酸注射：

可用增生療法＋玻尿酸多點、多次注射至膝部周圍的支持帶（Retinaculum）以及其下的軟骨，放鬆周邊之支持帶，促進修復。注射治療效果較快。但若想要持續運動，還需搭配運動治療才不易復發。（增生治療PRP可參考本文）

3、震波治療：

放鬆膝部周邊支持帶及周圍緊繃的肌肉，讓髕骨活動正常化。（另有專文介紹震波治療）

圖片來源：作者提供 膝蓋眾多支持帶

4、服用軟骨保養品：

需服用乳油木果、第二型膠原蛋白、口服玻尿酸等保健產品，增加關節潤滑液，減少軟骨摩擦。

5、藥物治療：

通常為急性期發炎時治療，不適合長期使用。

最後來一張圖簡易整理：

圖片來源：作者提供

參考資料：

本文經堡醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航