- 熱門議題：
- 「選舉倒數：議員到底在幹啥？」 、
- 「刺紋畫：用針與墨說的紋身故事」 、
- 「大人投資學」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
「跑者膝」復健動作全圖解：怎麼做才能放鬆到大腿內側？
我們想讓你知道的是
跑者膝需要系統性、全面性的矯正各種不利膝蓋的因子，將各種成因逐一克服，跑步時才能不再感到疼痛。但我必須再強調一次，不是只有跑者會得到跑者膝喔。
首先先有個概念，有關跑者膝的醫學治療如下：
- 檢查項目：Ｘ光、超音波
- 治療方式：生活調整、保健食品、復健治療、生物力學矯正、運動治療、增生注射、震波治療
以下細談檢查項目與治療方式。
膝蓋的正面與側面X光
X光可以看出髕骨相對於股骨的位置，以及是否有高位髕骨、骨折等其他問題，但並非絕對必要的檢查項目。
膝蓋的髕骨Ｘ光檢查
Patella skyline view膝蓋的X光檢查可以幫助診斷，但並不代表X光檢查出來沒問題就表示沒有跑者膝。跑者膝症狀初期，輕度磨損時（3個月到1年間），有可能Ｘ光是完全正常的，但患者仍感到非常疼痛。超過1年以上無治療則Ｘ光看到髕骨偏移的機率越高。
跑者膝的超音波檢查
中、重度的跑者膝，於超音波檢查時，可能會發現膝關節內軟骨退化發炎磨損而積水。醫師可依患者嚴重程度施作檢查。
跑者膝的預防與治療
跑者膝治療沒有仙丹，如果你期望打一針就可以好，請去龍山寺。較嚴重的跑者膝，需要將致病因子都解除。就像高血壓／糖尿病，只吃一天藥是不會好的。
跑者膝需要系統性、全面性的矯正各種不利膝蓋的因子，將各種成因逐一克服，跑步時才能不再感到疼痛。但我必須再強調一次，不是只有跑者會得到跑者膝喔。
生物力學方面
以下為一些建議執行的運動。如果你還不知道為什麼要做下面這些運動，可以先複習一下這一篇：跑者膝的成因。
1、矯正扁平足的生物力學，預防進一步的膝外翻、關節受力問題。
2、矯正腿型：當下肢正常排列時，髕骨所受壓力最小。以上兩者可能需要矯正鞋墊。另外運動時的鞋墊，與平時穿的鞋墊不同，需注意。
3、自我放鬆：利用滾筒等器具放鬆大腿（外＞前＞內＞後側）及小腿周邊（後＞內＞外側）肌群。括號寫的順序是有意義的，請依照排列依序做放鬆運動效果較好。如果沒有時間就做重點：大腿外、前、內、後側，及小腿後側肌群。
4、臀肌訓練：需訓練臀大肌與臀中肌，幫助穩定膝蓋骨。橋式可訓練臀大肌及核心。注意橋式需搭配核心呼吸、骨盆訓練。蚌殼式可訓練臀中肌。
跑者膝若狀況久未處理，會造成軟骨嚴重磨損，此時我們就稱為「髕骨軟化症」。這時候的處置相較於前期較費時費力，通常需要注射治療，如玻尿酸、PRP、增生療法等技術，幫助軟骨修復及周邊的筋膜放鬆。
醫師治療方面
1、運動治療：
- 徒手運動治療：包含筋膜放鬆、運動指導、肌力強化等。上述治療性運動，若無經由專人指導，幾乎無法正確動作。需在專業人員指導下進行，否則不易改善。
- Redcord運動治療：強調筋膜的連結與發力正確。讓肌肉在正確的時間做對的事。效果長遠但較慢，須慢慢調整筋膜。（另有專文介紹Redcord運動治療）
- Pilates運動治療：流傳已久的物理治療技術。專長是傷者復健。強調肌肉控制、核心發力等。有分墊上皮拉提斯與器械皮拉提斯。
2、增生療法（Prolotherapy）＋髕骨玻尿酸注射：
可用增生療法＋玻尿酸多點、多次注射至膝部周圍的支持帶（Retinaculum）以及其下的軟骨，放鬆周邊之支持帶，促進修復。注射治療效果較快。但若想要持續運動，還需搭配運動治療才不易復發。（增生治療PRP可參考本文）
3、震波治療：
放鬆膝部周邊支持帶及周圍緊繃的肌肉，讓髕骨活動正常化。（另有專文介紹震波治療）
4、服用軟骨保養品：
需服用乳油木果、第二型膠原蛋白、口服玻尿酸等保健產品，增加關節潤滑液，減少軟骨摩擦。
5、藥物治療：
通常為急性期發炎時治療，不適合長期使用。
最後來一張圖簡易整理：
參考資料：
- Patellofemoral pain in athletes: clinical perspectives.
- The ‘Best Practice Guide to Conservative Management of Patellofemoral Pain’: incorporating level 1 evidence with expert clinical reasoning.
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航