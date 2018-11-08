《李家同談教育》：我完全不能瞭解目前的「免試升學」有什麼好處

文：李家同

一、免試升學可行嗎？

我們有太多的同學因為升學而用功到了極點，因此政府老是在想一些方法來減輕升學的壓力，雖然政府沒有確切地說他們要實行免試升學，但他們卻不斷地提起這種機制。

現在的免試升學只是局部的，但我們仍可以從目前的免試升學看出它是否有意義。免試升學的辦法是指定A國中可以有幾個名額免試進入附近的B高中，B高中樂於接受這種學生，但他們當然要收功課非常好的學生，通常只有全班前三名以內的學生可以經由這種管道升學。

問題是，如此的升學方法，能減輕學生升學的壓力嗎？當然不會的，因為那所鄰近的高中要收前三名以內的同學，同學們恐怕會更用功。最糟糕的是：這種方法還會引起同學之間的互相惡性競爭，會對每一次考試的分數非常的在意，老師們當然變成了家長埋怨的對象，只要能爭到較好的分數，家長一定會爭取，對老師形成了很大的困擾。

我因此完全不能瞭解目前的免試升學有什麼好處，在我看來，這種辦法，只有使孩子要更加用功。

政府也談到了最終的免試升學辦法，到了那個時候，可以以考試招生的明星高中少之又少，台北市也許只有一所建中，也就是說，將來的高中全部都是社區高中，國中生就在附近的高中就讀，你如住在板橋，就去念板橋高中，如果在師大附中附近，就去念師大附中，如此一來，學生幾乎沒有升學壓力了。在過去，你要想念師大附中，一定要用功念書，現在只要你住在師大附中附近，就可以進師大附中了。

問題來了。

問題（1）：有些偏遠地區根本沒有高中，只有一所高職，是否這些地區的孩子一定要進這所高職呢？

我曾問過很多人，沒有人能回答我的問題，他們都承認他們根本沒有想到這種偏遠地區的問題，他們腦子裡只有都會地區孩子所面臨的問題。

問題（2）：明星高中並未完全消失，他們仍可以招生了，因此可想而知的是，眾多的國中生一定仍然要拚老命補習。

問題（3）：即使高中入學可以實施免試入學，大學絕對不可能免試的，因此你如進入了師大附中，你心中知道你的學業程度不一定是非常好的，如果你想進台大電機系，你能在師大附中成天打籃球嗎？絕無可能，你一定會又去上補習班了，因為你知道，即使你現在在師大附中名列前茅，你可能仍然是很差的學生，所以你會更想進補習班。

問題（4）：畢竟大家仍想進入像師大附中這種高中，所以你必須將戶籍遷到師大附中附近，這只有高收入的家庭可以做到，對低收入的孩子來說，這是非常不公平的。

問題（5）：這種消滅明星高中的做法，只能消滅公立的高中，台中的曉明女中和衛道高中，仍然會存在的，他們可以以考試來招生，因此他們可以招收到程度好的學生，但是這些私立高中收費很高，這又是一件對窮人家庭不公平的事。看來，將來只有有錢的孩子才可以念明星高中了。

問題（6）：學生程度的大幅滑落。如果實施徹底的免試升學，我國學生的程度一定會大幅度的下降。雖然我們痛恨我們的入學考試制度，但我們的這種制度，卻使得大多數的學生有一定的學業上程度，如果入高中不要考試，國中生自然會懶得念書，雖然進入高中，其實可能無法應付高中課程的。

雖然大家將免試升學當作一個了不起的辦法，事實上，很多後段班的高中早就免試升學了。這些高中因為少子化的原因而發生嚴重的招生不足現象。招生不足，有些高中只好什麼學生都收，基測分數極低的也收，根本沒有參加基測的國中生，他們也要收，所以我們可以說，這些學校早已實施免試升學了。

總而言之，免試入學實在是一件沒有什麼意思的事，不切實際，弊多於利，政府最好放棄這種想法。

二、甄試和申請入學對弱勢學生不利

為了減輕升學壓力，政府開放了甄試和申請入學的管道，當初的想法是為了幫助弱勢的孩子，因為弱勢孩子往往考試成績不太好，甄試和申請，加入了才藝的項目，很多學者以為偏遠地區的孩子雖然考不好，但往往在唱歌、跳舞、運動方面有特殊的才能，因此這種多元入學的機制，可以幫助這一類的孩子。

這完全是一廂情願，首先，以電機系為例，電機系的課程的確是很難的，如果你的數學、物理和英文都不夠程度，即使勉強進入了電機系，也讀不下去的。所以電機系教授無法考慮到你的鋼琴技巧的，他們仍注意你的學業程度的。

至於音樂系和體育系，本來就有術科這一項，甄試和申請事實上也幫不上什麼忙。

可是，最糟糕的是，即使比才藝，也是富有家庭的孩子占了優勢，家庭好的孩子可以有能力學各種樂器，就以鋼琴為例，窮孩子家裡根本沒有鋼琴，也沒有錢請人教鋼琴，所以在這方面，他們又吃虧了。

無論甄試或者申請，都要很多費用的，首先是報名費用，這種費用至少一千元，如果你申請五所大學，就至少要五千元，這種入學，都要經過口試，學生必須前一天就要住在大學附近的旅館裡，通常至少父母之一會陪同，旅館費加上來回火車票以及吃飯的費用，一次口試又要花上幾千元。這還不夠，他們還要準備各種文件，我常看到那些精美無比的自傳，都是彩色的，這些文件的製作，又要費用，對於弱勢孩子來講，甄試和申請都是他們完全無法利用的入學管道。

大學的入學考試，有兩個階段，第一階段是學力測驗，學力測驗成績好的，可以利用甄試和申請入學，成績不夠好的，就要參加指定考試，妙就妙在學力測驗比較容易，功課好的同學只要考這種比較簡單的考試，就大功告成，可憐的功課不好的孩子，反而要去參加相當難的指定考試，往往被羞辱一番。

我們國家在教育上的措施，出發點都是想幫助弱勢孩子，結果受益者往往是家庭環境比較好的孩子。甄試和申請是一個最好的例子。

三、技職體系學校的嚴重問題

我國技職體系的學校曾經有過輝煌的時代，台北工專和高雄工專的學生過去一直是工業界最喜愛的學生，因為他們都能夠動手做，有極好的所謂工程意識，絕不只是紙上談兵的工程師。可惜政府採取了一種政策，在這種政策下，好的專科學校升格為技術學院，好的技術學院升格為科技大學，而好的科技大學甚至會變成一般的大學。

這種政策明顯地表示政府是不重視技職體系的，因為現在如果有一所工專的話，這所工專一定不是很偉大的了，如果它偉大，它就一定已經升格到了技術學院了。在這種情況之下，誰能再認認真真地辦一個非常好的工專呢？

技職學校學生最大的優點是他們能動手做，可是現在的技職體系學校，卻變成了向一般大學看齊的學校，我們可以說，現在的技術學院普遍地都呈現了以下的問題：

（1）因為技術學院想升格，他們的課程往往就會向一般大學看齊，也常用一般大學所採用的教科書，至於學生看不看得懂這些教科書，教授們無法管這個問題。

我曾經和一些科技大學的學生接觸過，他們是電機系的學生，電子學教授用的書是很多大學生最痛恨的電子學教科書，這本英文電子教科書是台、清、交學生所念的書，其難無比，即使台、清、交的學生，也並不一定弄得懂這本書的內容，一般技術學院的學生如何看得懂這種書？在過去，這所科技大學的學生看的電子書比較容易，但是內容都是關鍵性的基本觀念，對於所有學電子學的同學來講，這種書是很好的，在我看來，即使台、清、交的學生，也應該看看這種內容比較淺的電子學教科書，現在科技大學的學生捧了這本非常難的書，根本學不到什麼。

（2）本來專科學校是有它們的特色，但是現在已經升格成了大學，當然就要努力地和一般大學看齊，反而使它們失去了特色。它們其實永遠無法和一般大學在學術上一爭長短的，但是它們現在又已不再重視技術了。技職體系的學校變成了四不像，非常難討好。

我們必須重視技職體系的學校，因為一個國家不能完全靠工程師的，一家工廠當然需要很多極為優秀的工程師，但也需要相當好的技術人員。如果我們要造一架噴射機，恐怕90％的工程人員是技術人員，而非工程師。我國如此嚴重地忽略了技職體系的教育，絕非良策也。

四、對技職教育的建議

技職體系的教育，如果說有問題，也不能完全怪政府，時代一直在變，技職教育本來就應該有所變革，因此，我在此對技職體系教育提出一些建議：

（1）我們必須坦白承認，技職體系教育的優點應該是學生學會了一技之長，但是，這也可能是一大缺點，因為學生可能只學會了「一」技，萬一這一個技術被淘汰掉了，這個學生也就失業了。

茲舉一例，在過去，「打字」是一個很不容易的技巧，我的打字技術很不好，打英文論文時吃盡了苦頭，有時只好找人打，像我這樣的人很多，打字員因此也就很吃香，有很多打字行專門替人打字。可是，現在誰都會用電腦所提供的軟體打字，這種軟體非常容易用，打錯字極容易修改，我現在已經完全不用依賴別人打字了。如果在一所學校裡，花了很多時間只學會了打字，現在一定已經失業了。

在超大型積體電路設計開始的時候，積體電路的布局是要靠人工的，這種工程師也因此非常吃香，因為好的布局是積體電路設計的重要關鍵，可是，現在大家都用電腦輔助設計軟體來布局，布局的結果一定超過人工布局，因此當初的布局專家，一夕之間又要失業了。

所以我的第一個建議，就是請技職學校仍要注意基本課程，所謂基本課程，其實就是國文、英文和數學。為什麼我要大家注意國、英、數呢？道理很簡單，我們之所以能改行，是因為我們的基本學問不錯，我本人就是一個很好的例子。我在大學只學過真空管，畢業後數年內，真空管就被電晶體所取代，如果我不能轉行，畢業即失業。我之所以能夠轉行，還不是因為我的國文、英文和數學，都已不錯，因此可以自學，然後可以轉行。而技職體系的學生，往往在國、英、數上比較落後，因此也就往往不太能夠自學，當然也就很難轉行了。

問題是，在技職體系學校裡，國、英、數絕不能教得太難，而是要注意最基本的部分。以國文為例，我們實在不必要求學生會寫非常美的文章，但是一定要要求學生的文章每一句話都是通順的，我個人有時看到一些文章，並無別字，可是句子可能完全不像中文的樣子，學生如果一直寫出這種文章，將來當然吃虧很大。

數學也是一樣，如果學生程度不夠好，就不要教難的部分，但一定要將基本的學會。以微積分為例，大多數的大學都在一年內將微積分教完，在技職體系的大學，其實不妨將微積分在兩年內教完，慢慢地教，但是該教的都教了，而且也要對學生嚴格地要求，每週必定要做習題，每週必定有小考，這種教法，可能會被人笑，但是，兩年下來，這位學生絕對微積分學得不錯了。

英文呢？技職體系同學的英文程度一般都不太好的，如何能提高程度呢？我的建議很簡單，學生每週都念一篇英文文章，下一週就要考這篇文章裡的生字，也要學生能將文章裡的句子譯成中文，如果學生不會翻譯，就表示他根本就沒有搞懂。如果學生的程度不夠好，不妨將目標訂為會看英文書，而不一定會寫很好的文章。這個目標看似簡單，要達成也不容易，但是，任何一個學生，如果每週都讀一篇英文文章，而且每週都被考一次英文單字，四年下來，他一定會看英文書了。

（2）注意學生的人文素養。

技職體系的學校，好像一直沒有注意到學生的人文素養。有一次，我去台中的某音樂廳參加一個古典音樂的音樂會，會場裡大多數是高中生，我問主辦單位，有沒有高職學生參加，他非常驚訝我會問這個問題，因為他根本腦子裡就沒有想到過高職學生，當他們發通知給各所學校的時候，也忘了高職，這究竟是誰的錯，是音樂會的主辦單位，還是高職本身？我必須說，高職往往要負很大責任的，因為的確很多高職不太注意學生的人文素養，總認為一個孩子如果要學修理機車，他怎麼會想聽柴可夫斯基的音樂，他又怎麼會想去看像《單車失竊記》這類的電影，更怎麼會想去看《咆哮山莊》這類的小說。就因為有這種想法，很少高職會鼓勵他們的學生聽古典音樂，看文藝電影或者看經典小說，長此以往，高職學生在這方面吃了很大的虧，他們以後在職場，也會因為拙於言談而無法得到升遷。

人文素養不僅是一個修養的問題，有時我們的職校學生，因為書看得不多而普通常識不夠，因此也就往往缺乏判斷力，這當然是更加嚴重的事。我們不能因為學生對人文素養沒有興趣，因此不注意培養學生適當的人文素養，正因為學生對這些有關人文素養的教育沒有興趣，技職體系的學校更應該注意學生的人文素養。

（3）仍需注意技術。

顧名思義，技職體系學校是應該注重技術的，但是我們的技術學院和科技大學有越來越無法重視技術的趨勢。因此，我要在此提出我對技術的觀念，和工學院學生比較起來，如果說技術學院和科技大學注重技術，絕非不重視學理，而是強調動手做。以機械系學生而言，現在很多機械系學生完全只知理論，而不會動手修任何機械，重視技術，就是要強迫學生不怕機械。電機當然也是如此，很多

學電機的工學院學生對電機沒有什麼感覺，任何事情好像都要求諸理論。技術學院的學生一定要使他們的學生和工學院的學生有所區隔。

書籍介紹

本文摘錄自《李家同談教育：希望有人聽我的話（二版 ）》，聯經出版

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作者：李家同

你以為給孩子快樂就夠了嗎？

孩子因為現在得到快樂而沒有了未來，

你認為這樣的教育出現了甚麼危機？

時代的改變與教育的改革理應是為大家帶來更好的生活與未來，

但是老師對政策感到憂心，

學生不快樂，

大家都看不到未來，

我們的教育到底出現了甚麼問題？

孩子的成績不進反退，學校的素質越來越差，這是甚麼原因？

大學的評鑑與卓越計畫有讓我們的高等教育提升嗎？

李家同對台灣的教育感到非常憂心，

他以最直接懇切的方式，

希望大家來關注這些問題，

只有如此，台灣才有救。

普遍的人對「成功」看得太重要，大家一味的要追求成功，家長們個個摩拳擦掌，要將自己的孩子培養成下一個比爾蓋玆或下一個郭台銘。但是回歸到現實面，孩子成長受到的教育狀況，對人格與學業都將造成極大的影響。我們現在的教育環境與政策，是如此的令人憂心與擔憂，如果我們的教育問題不解決，孩子未來還有甚麼希望可言。

李家同有一顆敏感的心，以及一雙洞察是非的眼睛，這次他將透過本書，將臺灣的教育現況與問題作一個全面性的建議。有很多的狀況或問題一直都存在，但是經常被忽視，李家同秉持著「回歸基本」的想法，將問題一一拋出。他希望作為一個起頭，透過這本書引領大家去正視目前教育的問題。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺