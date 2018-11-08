《奴工島》：繳了16萬仲介費來台，為什麼會落到非法工作的境地？

文：姜雯

上帝遇到體制

如果要把世界劈開成兩半，一半永晝，一半永夜，黑白分明。只有晝夜的交界處是灰，是細如齒縫的吸人深淵，人們紛紛跌入，當我墜落前看這世界最後一眼時，我相信伊登會站在白晝如畫的世界那頭。他為我們禱告，我們不需要禱告。他為我們流淚，可這無法將我們救贖。他會跪在地上求神赦免，可我們仍不相信神。

然我還是心存感激和驕傲，因為他讓我看見白色國度裡，有可愛的人，牽著他心愛的妻子安妮。他們不是亞當和夏娃，他們快樂善良，在山的那邊，海的那邊，永晝的世界那邊，他們唱歌，他們勇敢，他們誠實，他們相愛。

伴隨著南投清晨的鳥鳴，伊登如常和安妮在早上通了電話，講了一些家裡和孩子的事，說了鼓勵的話，傾吐了對彼此的思念。為對方禱告以後，安妮去上班，伊登則繼續躺在床上聽鳥鳴，此起彼伏，一如他的心情。

已經兩個月沒領薪水了，原先工作的自行車廠倒閉了，老闆讓他們去附近的鍍鉻加工廠工作。之前一直被放無薪假的時候，老闆就讓他們去那裡工作過，總共9個印尼工人，大家都不喜歡。鍍鉻廠的工作危險、繁重，只能賺取少量溫飽，而且違法。

已經來台灣工作1年了，卻連債都沒還完，更別說原先打算好的計畫。伊登不想違法，也不喜歡違法，這不是公平正義的事，而且抓到可能會被遣返，可他並沒做錯什麼。他只是需要工作，需要錢。來台灣前，包括機票總共付了16萬台幣給仲介，10萬是自己的積蓄加上東拼西湊向親友借的，另外6萬被偽裝成「銀行借貸」，實質上就是仲介費。來台灣後，每個月還6000，總共要還10個月，仲介會直接從薪資裡扣除。

伊登的基本薪資是20008元，自行車廠沒什麼訂單，所以賺不到加班費，每個月還會被放3到7天的無薪假，連基本薪資都領不到。還要扣掉住宿費2500，仲介服務費1800，銀行借貸6000，勞健保、個人稅收等，每個月淨收入只有5-6千元。

伊登會固定匯2000回去給孩子，剩下的錢是他在台灣的全部生活費。後來工廠愈來愈不景氣，無薪假也愈來愈多，到最後，每個月能領到手的只有3000，有時甚至只有1500。

很久沒給女兒匯錢了，伊登覺得沮喪極了。打開手機看妻女的照片，他們可愛的小女兒，眼睛笑容和伊登、安妮一模一樣，他心裡又升起一些暈眩的幸福感。伊登是那種笑起來笑容佔據三分之一臉頰的人，安妮則是把甜甜的微笑一直掛在嘴邊，兩個人有著同樣漆黑而深邃的眼睛。這雙漂亮的眼睛鑲嵌在小女兒身上，彷若閃閃發光的黑寶石，再帶上一串天真迷人的笑容，真想立刻把她抱起來放到自己的膝上，和她一起彈琴唱歌。

還有這個世界上他深愛的妻子。伊登想起他第一次見到安妮時，他就無可救藥地愛上她了。他之前在臉書上就見過這個女孩，看著照片就覺得好可愛，沒想到還能在教堂遇見她，可能這就是神的安排吧，她是他註定的另一半。不過安妮的版本稍有不同，她說伊登在臉書上認識她才一週就打電話給她，問她要不要做他的女朋友，「要，你就說。不要，你也說。」

「超蠻橫的。」

「那時候他醜死了，又黑又瘦，結婚後才開始變胖。」

安妮嘴上嫌棄著，眼神裡卻是對丈夫滿滿的愛意。

婚後兩個月，安妮去外地求學。和大部分印尼人不同，他們是虔誠的基督徒，丈夫之前就在神學院讀完大學，但她只有高中畢業，她也想繼續念書進修。進修的學校規定一週只能回家一次，於是每次從家裡離開，她就帶著伊登沒洗的衣服，晚上睡覺時放在枕邊，聞著丈夫的味道緩解思念。

後來他們一起在印尼東爪哇省（Jawa Timur）家鄉的教堂侍奉上帝，伊登是牧師，在教會裡講道、彈琴，幫路邊的街友洗澡，給他們食物。生活並不富裕，但內心富足，早就決定把一生都奉獻給神了。其實伊登原先的夢想是成為一名軍人，因為印尼有些地方還常有戰亂，他希望保護自己的家園。但被神感召後，他決定成為一名牧師：士兵只能拯救人的身體，但上帝可以拯救人的靈魂。很多人需要上帝，只是他們不知道如何禱告，所以他要為他們禱告，他要教他們禱告。

日子簡單而充盈，但是隨著女兒的出生，他們開始面臨缺錢的問題。作為牧師，雖然吃住沒有問題，但也不會有多餘的錢，教會的錢是要給更有需要的人的。但他們的孩子長大後要念書，念書也要錢。而且伊登有個心願，他想再靠近神一點，再增加多一點知識和見聞，再多了解些神造的世界和人——他想和妻子一起念神學碩士。沒有錢，沒關係，還有一雙手。於是兩人決定來台灣，出國工作既可以賺錢，也是學習的好機會。

安妮之前就來台灣工作過，原本不想再來了，當時第一份工作在彰化照顧阿公阿嬤，還被叫去種水稻、蔥、高麗菜等農作物，3年都沒休息過。田裡有好多大蚊子和小黑蚊，工作時要把全身包住，只剩兩顆眼睛，安妮想起那場景，還會用手在臉前做趕蚊子狀。

當時「三年出國一日」的法令還沒廢除，她回去之後，繳了仲介費再次來台。第二份工作說是在板橋照顧阿嬤，其實卻是在新北投照顧兩個孩子。早上送孩子上學後，她就在家裡打掃衛生，然後再接孩子回來。3年約滿要回家前，雇主的小女兒還捂著臉啜泣說：「阿姨別走。」

想到這女孩，安妮還是覺得安慰的，但在台灣工作也實在是很累。可既然丈夫要來，她便也決定跟著一起來，因為兩人都離不開彼此。伊登說：「我需要我的妻子，我妻子也需要我。」人在異鄉是會孤獨的，孤獨的人便需要尋求慰藉，需要人來愛。人在此時是脆弱的，會不當心犯錯，他們不要承擔失去彼此的風險，也不要承受思念之苦。

在印尼的時候，仲介說好讓安妮和伊登一起去南投工作的，沒想到一到台灣，安妮卻被帶去花蓮，在好幾個家庭間輾轉，沒有穩定的工作地點。往往都是在一個家工作一個月，然後又被帶去另一個家，仲介每次的說詞都是「他們喜歡前一個人，那我有什麼辦法。」很明顯安妮是被仲介利用，帶去做許可外工作了。

伊登最恨不公不義的事情，更何況這事發生在他心愛的妻子身上，他不管不顧地跑去找仲介理論：「我妻子必須去南投。」可能是他說話邏輯好又擲地有聲，也可能是因為他英文好，不像很多其他剛來台灣的印尼廠工，不懂英文，中文也說不好，無法為自己發聲，仲介自知理虧，最後在彰化幫安妮找了份固定的工作。

還好，彰化和南投不遠，雖然安妮每個月只能休息一天，但是伊登會在那天從南投去彰化找安妮。彰化有一間都是印尼人的教會，兩人會去那裡服務。人在異鄉還能侍奉上帝，又可以見到彼此，即便薪資少，伊登還是快樂滿足的。他天生就是樂觀的人，心懷信仰。

有時候伊登和安妮還會趁著這唯一能見面的一天，去四處走走。工廠生活單調而乏味，舉目四望只有冰冷而油膩的物料和散落在地上的零件，頭頂是明晃晃的白熾燈，到處充斥著冰冷的金屬味。一起做事的印尼人蹲在地上抽菸，吐納出來的煙霧在照明燈下縈繞，有一點像傍晚家裡做飯時的景象。這讓伊登想起安妮在廚房忙碌的樣子，一個小不點，手忙腳亂起來卻像在手舞足蹈，用湯匙舀湯嘗了味，然後招手喚伊登回來吃飯。那時伊登就從自家的地裡起身，離開他們的香蕉樹、咖啡、可可和丁香，西下的太陽照在土地上有一股清甜味，他對這神造的世界充滿愛戀。

但這神造的世界也充滿危機、欺騙和貪婪。這次連工廠都倒閉了，仲介公司也沒打算幫他另覓新工作，鍍鉻加工廠的工作不僅不合法，而且他知道他們的訂單也在逐漸減少中。他是繳了16萬仲介費，簽了合約合法來台灣工作的，台灣的仲介費也一個月沒少給過，為什麼現在要落到非法工作的境地？

想到這裡，伊登又開始沮喪起來，剛才心裡升起的那一點幸福暈眩感，轉而變成了讓人頭暈的迷茫感。一起工作的其他印尼人已經決定去鍍鉻加工廠了，他們同樣需要錢，而且不想惹麻煩，他們害怕被遣送回印尼。隨著鳥鳴聲逐漸減弱，伊登知道自己要做出選擇。

他再一次在心中向神禱告，撫摸胸口的十字架，起床收拾行李，傳訊息告訴安妮自己的決定，打了1955申訴，然後搭車北上。12月的太陽淋在身上，寒一點，暖一點，希望和失望都各占一點。

伊登很快就被安置在TIWA的庇護所，他的案子屬於工廠移工常有的狀況，被放無薪假、關廠欠薪、許可外工作，又或是另一種極端，超長工時、加班費不對、沒有休假。仲介對這些情況通常放任不管，雖然仲介服務費是向勞工收取的：第一年每個月1800，第二年每個月1700，第三年每個月1500，3年合計6萬台幣。

美名其曰「服務費」，但事實上並無服務，一旦發生事情，仲介永遠站在雇主那邊。

這是因為雇主掌握「外勞配額」。配額是移工就業市場的關鍵，是政府在保障本地人就業機會的前提下，開放申請「補充性勞力」的名額；雇主可以聘僱多少移工、聘僱多少年，都由「配額」決定。仲介必須有雇主委託，才有生意可做，所以仲介千方百計地幫雇主保住「外勞配額」，等同於保全自己的業務。工人本身並不重要，不過是買賣的東西，反正東南亞國家多的是大把廉價勞動力，配額在手，誰來都一樣。像伊登這種關廠工人，仲介更加懶得管，丟置一邊，任其自生自滅。

有時候為了爭取雇主，仲介還會與雇主合謀，只要雇主透過仲介公司引入移工，就會得到大約2-3萬的回扣。但羊毛出在羊身上，這回扣往往要從工人身上討回來。

移工永遠在食物鏈的最底端被層層剝削，工人花錢買工作成為一種人們習以為常的弔詭現象。除此之外，移工在母國繳交的仲介費，約有6成以上流向台灣仲介。仲介成為居中買空、賣空的最大利益獲得者。

台灣目前合法登記的移工總共約有70萬人，製造業和營造業就占據了約43萬人。也就是說，與伊登有著同樣遭遇的移工，在台灣不計其數，但知道申訴管道，或者敢於申訴的，卻僅是冰山一角。資源不對等、語言不相同，他們往往選擇忍耐，就像與伊登同個工廠的那些同伴。

全面私人化的仲介，搭配「不能自由轉換雇主」的政策，把移工死死綁住，使得移工在勞動市場中失去自由，無法自由尋找雇主。

「不能自由轉換雇主」的規定，是台灣政府為了管控移工的數量和分布，一個蘿蔔一個坑地把移工綁死在工作崗位上。政府需要這些廉價勞動力，卻不想管理，於是以營利為目的的私人仲介就遍地開花。仲介並非純粹服務，而是一種營利取向的人力買賣，搭配不合理的政策，讓台灣的移工制度，變成一個徹頭徹尾的奴隸買賣制度。

也有人不堪忍受艱辛的工作環境選擇逃跑，但逃跑的代價是喪失一切法律保護，即便生病也不敢就醫，要四處躲藏，擔驚受怕。因為一旦被發現，就會被遣送回國。台灣媒體通常叫他們「逃逸外勞」，仲介會稱之為「小飛俠」，菲律賓叫TNT（Tago ng Tago，躲躲藏藏）。

移工一旦逃跑，就如同亂臣賊子，人人得而誅之。但事實上，移工逃跑並非重罪，不過是違反了與雇主的民事契約，觸犯行政法規而已；被抓後，最嚴重的法律效果也不過罰錢和驅逐出境。然而，有些逃逸外勞卻因此付出生命的代價。

移工逃跑，就意味著雇主失去一個外勞配額，一個好用的廉價勞動力。為了防止逃跑，妥善「管理」這些移工，仲介和雇主往往會聯合防堵，例如設置「強迫儲蓄金」、扣留護照和居留證等私人證件、恐嚇遣返、沒收手機，或是減少移工和外界接觸，以免他們「學壞」。這些都使台灣的奴工制度在仲介和雇主的聯手之下更為穩固。

向勞工局申訴的移工，如果證據充足，又不適合在雇主、仲介提供的處所居住，便會被安置在庇護所。不過，在庇護期間不能工作，除了吃飯、睡覺、自娛自樂，只能等待。等待勞資爭議案解決，等待新的工作許可證，等待轉換工作，等待下一次被選中的希望。而在台灣工作未滿1年的移工，政府會給4個月的時間找工作；如果工作超過1年，就只有2個月，2個月內找不到工作的，那麼走好不送。這也是另一個移工不敢申訴的原因，因為申訴有風險。

庇護所平時看起來歡聲笑語，又有各種培力課程，工人們在長期的疲憊工作後，終於有了一個短暫的休息期。但事實上，大家都承受著無形的巨大壓力。

大家都是付了鉅額母國仲介費來台灣的，都簽了合法的合約，也都繳交了台灣的仲介費，但現在出了問題，仲介公司卻沒有要幫忙；明明不是自己的錯，卻面臨要被遣返回國的風險。那欠下的債務誰來償還？家鄉的妻兒、老母誰來贍養？有些人是孤注一擲來賺錢翻身的，現在只能搖搖頭自認倒楣嗎？

酒能解憂，菸能解愁，庇護所內不能喝酒，工人們就常常聚在門口抽菸。門口擺了兩張長凳，大家或坐著，或蹲著，發發呆，和同伴閒聊幾句，耳朵上總是掛著耳機，與家人或愛人聊天，比菸酒更能消愁解悶。大家的不安和寂寞，積累成菸灰缸裡的小山丘，凝結在一起，連風都吹不散。

但伊登不抽菸，也不愛喝酒，他喜歡彈吉他唱歌。他說他不擔憂，上帝會幫他找到出路。賺錢的確很重要，很多人都需要錢，但錢不是所有。錢買不了健康、愛情和快樂，人的內心深處要獲得真心實意的平靜和喜樂，所以在這樣的窘境中，他仍然覺得生活很美，感謝神。他說他的人生就像山丘，有時高聳，有時跌宕，發生過太多太多故事了，但都是美麗的故事，也是艱辛的故事，這讓他的內心更強壯。他只要誠心誠意向神禱告，上帝會幫他解決所有問題，每次都是這樣的，總是這樣的。

第一次見到他時，他也是在彈吉他唱歌，我誇讚他彈得好，他以極流利的英文回應我，印尼工人中英文這麼好的實屬少見。他告訴我，他來自印尼東爪哇省，已婚，育有一女，在印尼是教會的牧師。我好奇，牧師為什麼要來台灣打工？他說他有一個願望，希望繼續念神學院碩士，但他沒有錢，所以他要賺夠錢回去念書。

那時他的頭髮很長很捲，在頭頂綁成一個球，乾淨又特別。不過沒多久後，他就把頭髮剪短了，因為「老闆喜歡長得乖乖的工人」。我說他長得不像牧師，他反問我：「你期待牧師長什麼樣子？」我大笑，「至少要配個十字架吧？」他從胸口掏出一個小小的十字架項鍊。我又問：「牧師見到人就會努力傳道，你怎麼沒跟我傳道？」他說，我傳道，但我懂得分場合。

這個聰明的傢伙。自此我們百無禁忌地聊天，或是辯論。

相關書摘 ▶《奴工島》：10萬元換一隻右手，蓋下紅手印就形同一張賣身契

書籍介紹

本文摘錄自《奴工島：一名蘇州女生在台的東南亞移工觀察筆記》，寶瓶文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：姜雯

「我們心懷想望，體制卻殺人如麻。」

他們是免洗奴隸。

這些比底層還底層的人以靈魂搏鬥，

以血肉之軀與殘暴現世抗衡，

直到命懸一線，被用完即丟。

揭露島上人吃人的社會，一個現代版的血汗奴隸世紀

莘蒂，20歲，沒有足夠的職前訓練，就要硬著頭皮上陣操作沖床機。她失去了右掌，療程未結束，仲介、雇主就找上門，逼她簽立和解書。

帕瓦，境外漁工，過勞工作又遭船長打罵，憤而夥同船員殺害船長，成了轟動一時的海上喋血案主謀。一行人入了獄，還未看過新臺幣。

伊登，受過高等教育的牧師，工廠倒閉欠薪、無休假、被迫做許可外工作。因繳不出高額仲介費而失去工作機會，又因「太聰明」而屢屢求職失敗。他一再問天：我到底做錯了什麼？

空喊人權的外衣底下，是以人為奴的體制，和不把人當人看的荒謬

好不容易湊齊高額仲介費，卻出事了才第一次見到仲介。懷著夢想離家，卻一再落入惡劣的工作環境，遭受不人道對待……赤手空拳來臺的東南亞移工，沒日沒夜做著多數島民嫌惡的工作，來不及禱告，下一場惡夢又迎面襲擊。

在臺灣，每40人就有一名移工。都說寶島最美的風景是人，被制度踩在腳下的移工只能無語。對他們來說，現實比惡夢殘忍，人性是遠超想像的魔幻。

本書作者姜雯深入田野蹲點，與移工訪談、書信往返，甚至探監，而後帶著一股悲憤，以極具文學性的筆法寫成這本觀察筆記。種種荒謬、不真實的情節，卻是移工無盡的日常。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航