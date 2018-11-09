《預見未來的人》：為了獵捕海豹，英國水手意外發現無人知曉的南極

文：彼得・摩爾（Peter Moore）

1825年，海軍大臣梅爾維爾子爵下令進行探勘南美洲的研究行動。這是海軍一系列令人振奮的政策方針之一，另外還包含了極地探險以及定位西北航道的嶄新企圖。剛脫離戰爭時代的海軍部，決心把英國的海上優勢和眾多船艦轉向不同目的。圖資貧乏的南美洲具有強大的吸引力。英國在南美洲的屬地僅有福克蘭群島，然而英國政府打算拓展這份雄心。身為基督教國家的英國，深信自己受到上帝獨一無二的祝福，也把替南美大陸帶來文明，解放它從未開發的天然礦產這件事視為己任。

1760年代，人稱「壞天氣傑克」的約翰・拜倫自火地群島返回英國，帶回許多跟當地風景有關的誘人故事，他這麼寫道：「那兒有我看過最上等的樹木，一定能用來替我國海軍打造全世界最好的桅杆。」拜倫形容火地群島是森林綿延無盡的荒野世界，下雪時成了一片白淨大地，是充滿潛力的地方，還說了許多與「數不清的鸚鵡和各種羽毛最是艷麗的鳥類」有關的故事，替自己的敘述增色。拜倫的見聞尤其撩撥了喬治時代英國貴族的興趣，這群人對血腥打獵的熱愛惡名遠播，而火地群島上充滿各式各樣的獵物。「我每天打下的鵝和鴨，足夠好幾家人吃」，他還表示，「船上每個人恐怕都跟我一樣。」

50年後，英國海軍部才有機會檢視拜倫的敘述是真是假。滑鐵盧一役之後，兩趟大膽的航程更刺激著海軍部趕緊採取行動。首先是來自諾森伯蘭布萊斯地區的威廉・史密斯，在偶然間發現南冰洋一系列露出海面的群島，由他命名為南昔德蘭群島，並主張其為英國領土。

史密斯的發現在歐洲激起興奮的漣漪，如果連庫克或布萊這些優秀的航海家，都沒能發現這些群島，誰知道海洋上還藏著哪些珍寶？當獵殺海豹隨著史密斯的發現，成為蓬勃發展的商業行為後，這樣的信念變得更加根深柢固。接下來的兩年，南昔德蘭群島有10萬隻海豹遭到屠殺，商人覬覦牠們的皮毛和油脂。為了滿足倫敦市場的需求，業者僱請200名水手收穫兩萬噸的海象油。不過，從中獲取龐大利潤的卻是美國商人，這一點最讓英國人惱怒。占有地利之便，美國商船滿載著海豹皮越過印度洋，前往中國市場銷貨，每張海豹皮售價五美元，藉此大發橫財。

另一名受南冰洋吸引前來的是英國水手，詹姆斯・威德爾，他乘著雙桅橫帆船珍號，隨行者是操縱單桅帆船鮑佛依號的馬修・布里斯班。1822年，威德爾完成19世紀最不可思議的一趟航程。他發現南昔德蘭群島附近的海豹獵場已近枯竭，因此繼續南進。他駛入一處黑暗荒涼的世界，四處充滿凍霧和刺骨寒風，為了躲避冰山，船隻必須曲折前行。

說來驚人，一、兩天後，威德爾來到當時尚無人知曉的南極大陸，成為有史以來往南航行最遠距離的人。一如柯立芝《老水手之歌》詩中畫面，威德爾來到閃耀著冰芒奇光的異世界，《白鯨記》裡的伊許梅爾必也會稱這裡為「魅力無窮的極圈，永恆的12月。」1823年2月，威德爾在南緯74.15度停下，周圍是濃霧瀰漫和不斷改變的海景，他歡呼了三聲，在南極大陸插下英國國旗，並發射大砲以茲慶祝。

返家之後，威德爾出版了《航向南極，1822至1824年》一書，書中充滿了有關大翅鯨、豹斑海豹、兀鷲和巨大信天翁的描述。南喬治亞島上有大群模樣像企鵝的動物，遠看有如「一群穿著白色圍裙的小孩」，威德爾深深著迷於眼前此景，他生動有趣的敘述和從險境中游離思緒的能力猶如勝利方程式，1825年此書甫一出版便大獲回響。他證明了南冰島並不存在，又寫下一系列在合恩角周遭地區航行的天氣指南，最後甚至把這本書獻給了梅爾維爾子爵，威德爾誠然榮耀加身，他這趟航行的收穫深得政府歡心。

1829年，費茲羅伊獲派探勘南美洲的任務，並晉升為小獵犬號上的海軍中校。3月27日，小獵犬號完成檢修，費茲羅伊接到金上校的指令，前往麥哲倫海峽繪製未探勘區域的航海圖，這些區域包括：萊歐灣、開斯凱德灣、桑佩卓灣和淡水灣，之後再沿著蜿蜒曲折的水道前往海峽西側。當時航海人員對麥哲倫海峽以西所知甚少，幾乎沒有航海圖可參考，且該區域潮汐流動速度極快，又有許多隱藏的暗流和岩礁，這些危險因素隨時都能讓小獵犬號翻覆沉沒。

小獵犬號在這塊未知世界漫遊的時間正是冬季，對半生投入海事訓練的費茲羅伊而言，這正是他等待的機會，也是一項如烈火般嚴峻的考驗。1829年4月19日，小獵犬號悄悄穿過狹窄的海峽入口，在饑荒港補給糧食。當天，小獵犬號和同行的雙桅縱帆船阿德萊德號分道揚鑣，開始單獨巡航。

費茲羅伊立刻沉醉於周遭的景色：海岸上鉛灰色的岩石和樺樹，閃耀著銀光的海水，以及飽滿的日光。藍色透明的冰河碎塊從山坡上崩落，和山頂上的白雪形成強烈對比。他在日記裡寫下：「今天的壯麗景色，實在叫人無法忽略。」遠方隱約可見薩緬托山的輪廓，猶如一座覆滿冰雪的金字塔，融合了古埃及和北極的風格。費茲羅伊注意到「陸地上的景色不斷變化，當雲朵飄過太陽，無論是耀眼的白雪或深藍色的靜止海水，皆產生各式各樣的色澤變化。」

這般愉悅的感覺一直跟隨著費茲羅伊。他回憶道，「那是我見過最美麗的夜晚。」寂靜夜色中唯有的干擾，不過是海水輕拂木材、船殼咯吱作響、錨鍊撞擊和船鈴搖晃的聲音罷了。當時「幾乎可謂風平浪靜，空中無雲，偶有幾片潔白的大雲團掠過明亮的滿月。月光照耀在周圍覆雪的嶙峋山峰上，和下方深色的大海形成強烈對比，令我永難忘懷。」

開斯凱德灣的海岸上，船員發現「品質尤佳」的帽貝和貽貝，正好可以擴充只剩下苦草和蔓越莓組成的儲糧。時序進入4月，儘管遇上幾次嚴重的暴風雪，費茲羅伊發現氣溫比預期來得高，從沒低過華氏31度（約攝氏零下0.5度）。每天，他率領小獵犬號的船員上岸研究植物，測量數據並採集標本。若有機會，船員會獵捕野禽來吃，其中又以黑天鵝最為美味，總是留到特殊節慶時才享受。費茲羅伊獨自沉醉其中，5月初時，他這麼寫下：「雖然已是這個時節，有些灌木花季仍未結束，其中有一種形如茉莉，具有香甜氣味的灌木，尤為特別。蔓越莓和小檗莓果結實纍纍。我應該在這如此完美的地方消磨幾日，整條海岸線就像一片灌木叢林。」

相關書摘 ▶《預見未來的人》：天氣預報一出現，就成為上流社會賽馬的服裝依據

書籍介紹

本文摘錄自《預見未來的人：氣象預報先驅與天氣實驗》，貓頭鷹出版社

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作者：彼得・摩爾（Peter Moore）

譯者：陸維濃

►第一本詳述200年來氣象預報發展的編年史

►台灣大學大氣系系主任林博雄教授專業導讀

第一顆追風衛星風神發射，氣象預測準確度將大幅增加，但在沒有衛星的年代，又要如何觀測氣象呢？

從「出門要不要帶雨傘」到「颱風來了到底會不會放假」，我們的日常生活總離不開氣象預報。而我們有時也會看到關於一些天氣的數據，比如風速和雨量，還有雲的分類。但是，氣象預報從哪裡來，又是怎麼樣發展出來的？

19世紀以前，風暴等等的惡劣氣候常常影響著旺盛的海上貿易。但是，還沒有人想到可以預測氣象。當時甚至不知道雨雲和風速。這時，有一群醉心大氣的科學家開始致力於研究大氣。

其中也包括了小獵犬號的艦長費茲羅伊。作為一個常常得要和惡劣海相與氣候對抗的水手，他從皇家憲章號的船難獲得啟發，終其一生都在為確立氣象預報的機制而努力。然而，很多人對於這樣意圖「扮演上帝」的做法嗤之以鼻：1854年，一位英國國會議員提出不久後也許就能提前一天預知倫敦天氣的想法時，國會殿堂爆發哄然大笑。

那些大笑的議員們沒看到的是，費茲羅伊的系統加上累積的大量經驗，大大改進了海上討生活的漁民們以及貿易船艦的生活，讓他們得以避免風暴與巨浪的襲擊。這樣的預報系統也成為現今生活中氣象預報不可或缺的基礎。

但是，建立預報系統也不是僅憑一人之力就可以完成的事。在此之前，蒲福建立的風級表、霍華德對雲的分類都為氣象學打下發展的基礎。此外，還有格萊舍這位乘坐熱氣球的先驅——他曾經乘著熱氣球達到約一萬公尺的高空中，只為了量測高空的溼度和溫度。

本書讓讀者理解一門科學誕生的艱辛過程，見證氣象學先驅試圖掌握天候的各種嘗試，還有夢想家為了實現預報的理想而與傳統觀念抗衡的歷史。

Photo Credit: 貓頭鷹出版社

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航