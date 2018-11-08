《MIT面試官教你進美國名校》：面試官提出這些問題，背後想了解的是什麼？

文：湯瑪麗

不可迴避的面試

美國大學的入學申請過程中，學生需要準備歷年在校成績、SAT或ACT的聯考成績、課外活動、自傳、推薦信與面試這6個項目。

坊間的升學顧問分析，這6個項目有討價還價的空間，根據這類顧問公司的分析，基本上在校成績、SAT或ACT的聯考成績總占比約為30％，課外活動紀錄總占比約25％，自傳占比約25％，推薦信占比約15％，面試的占比則是5％左右。

一直以來，MIT的做法是當學生在MyMIT設個帳戶之後，學校方面會視學生所在區域，分配一位面試官。學生必須主動寄email聯絡面試官，來安排面試時間。可是從2018年開始，MIT大幅改變方式，就是收到申請表格的Part1和Part2之後，安排一位面試官用email跟學生聯絡。最新的面試資訊可以參考網頁的內容。

許多學生對面試心懷恐懼，誤以為面試官手上有一堆刁鑽的難題，專程要來考倒學生；或是認為面試的主觀成分太強，並相信以自己的成績與其他條件，足以申請上心目中的理想大學。

面試的目的

事實上，面試對大學申請的結果越來越重要。一部分原因是新經濟體的崛起，這些變得富庶的國家留學生大增，因為競爭變得激烈，申請書充斥灌水與造假現象，不乏學生在申請文件中羅列很多成就，比如做了得獎的研究，可是在面試時卻張口結舌，連自己有哪些貢獻都含糊其辭。

網路上已經有許多常見的面試題庫，面試官提出這些問題時，最想了解什麼？我大致整理分類如下：

一、了解學生的志向、專長：

「告訴我你如何克服一個困難。」

「談談你是怎樣的人。」

「描繪一下你10年後在做些什麼？」

「大學畢業後你想從事怎樣的工作？」

「你在閒暇時間的休閒？」 「講一件你做得最棒的事情。」

「告訴我你的特點。」

二、評估學生個人特質與大學的合適度：

「你為何對我們學校有興趣？」

「未來你能為我們的大學做出哪些貢獻？」

「你對我們學校有什麼好奇的問題？」

「進入這間大學後，你有什麼課餘活動計畫？」

「為什麼應該錄取你而不是別人？」

三、澄清問題、解釋個人履歷的弱點：

「高中學科中哪一科對你而言最有挑戰？」

「你的在校成績是否忠實反映你的努力與能力？」

「如果要做一件事情改變你的高中生活，你會做些什麼？」

四、探究學生的學習深度、廣度與緯度：

「為什麼你想上大學？什麼事物是你非在大學裡學習不可的？」

「你對最近的頭條新聞有什麼看法？」

「與我分享一件你高中生涯中最重要的事。」

五、理解學生的德育、品格養成：

「你會如何定義『成功』？」

「談談你做過的社區服務。」

六、為了深入聊天的開場白與話引：

「請談談你自己。」

「今年暑假你有什麼計畫？」

面試發揮了重要的篩選功能，而且是跳脫數據與資料，讓大學認識你這個「人」本身的最好辦法，同時是深入了解雙方是否適合的關鍵，所以我強烈建議有志申請美國大學的學生，絕對不要迴避面試！

全力準備、配合面試

面試無論對學校、面試官還是學生三方，都是非常正式且慎重的。以MIT而言，如果要面試的學生人數非常多，現有的人力負荷不了，就會調度別區的面試官用Skype來幫忙視訊面試。

現在雖然可以選擇視訊面試，但我強烈建議，除非在極度特殊的狀況下，比如說你居住的區域是非洲的索馬利亞，方圓千里都沒有面試官，否則請務必與面試官見上一面。

華人有一句俗語「見面三分情」，除此之外，與人真實面對面，也能從更多角度去了解彼此。曾有一位學生寫email告訴我：他住在高雄，希望以Skype視訊面試。這就顯示他錯估了面試的重要性，比起世界上許多國家，台灣幅員小、大眾交通便利，從高雄到台北距離不算遠，如果這位學生真的把進入MIT放在第一位，他就會安排好時間現身面試了。

我遇過正面積極、令人激賞的態度，就是另一位學生在email上寫：「任何時間地點，您方便我都能配合，謝謝您給我這個寶貴的機會跟您見面。」面試官看到這麼有禮貌的email，第一印象已經是100分。

最後總結一句話──千萬別迴避面試！

MIT面試官的提醒 美國大學面試官最想了解學生的是：一、志向、專長；二、個人特質與大學是否合適；三、澄清問題、解釋個人履歷的弱點；四、學習深度、廣度與緯度；五、德育、品格養成。

除非狀況極特殊，否則不要選擇視訊面試，務必與面試官見上一面！

面試往往跳脫申請資料，由面試官面對面認識你，深入了解你是否適合該所大學。

相關書摘 ►《MIT面試官教你進美國名校》：面試前踩點，父母不要陪同

書籍介紹

本文摘錄自《MIT面試官教你進美國名校》，商周出版

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作者：湯瑪麗

她，一位MIT媽媽，教養3個子女，2個進MIT，1個進普林斯頓大學；擔任MIT在台面試官15年，將許多高中生送入MIT。專家中的專家祕笈大公開，讓你成為名校爭取的人才！

給家長，協助孩子規劃未來的教養良方；給學生，申請美國名校的留學指南；給老師，輔導學生升學最佳教材。

長期而言，在國小或國中階段，養成自主學習與良好的閱讀習慣，有效學習英語。除了學業表現，透過參與課外活動，探索自己的興趣與熱情，培養出專長，並練習面對壓力、學會待人接物、鍛鍊領導能力。這些都是日後進入名校的基礎，更是個人成長歷程中值得追求的目標。

短期而言，高中階段要擬訂完整的申請計畫與策略，拚高SAT或ACT成績，完成精彩自傳，請老師寫有力的推薦信，面試時展現自己，讓理想學府看見你獨一無二的特質，肯定你就是他們想要的人才。

進入美國名學是淬鍊自我，成為世界未來先驅者、領導者的重要歷程。有志於此的年輕學子、有心助他們一臂之力的師長，本書能在升學選擇多元開放的今天，為您指引方向，提供最務實的建議。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航