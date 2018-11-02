是解決缺工還是「開放移民」？日本將修法新增「外籍藍領簽證」

（中央社）日本政府2日通過修法草案，擬開放14個業種外國勞工取得居留資格，盼明年正式上路解決人手不足問題；但政策重大轉變可能為日本社會帶來巨大變化，朝野都有人持慎重態度。

日本《經濟新聞》報導，日本政府內閣會議今天通過《出入國管理法》修正草案，這次修正重點在於放寬過去無法取得居留資格的外國勞工限制。

修正草案接下來將送到眾議院審議，日本政府與執政黨將修法視為重要法案之一，希望能在這個會期審議通過，以便2019年4月能施行；但在野黨認為未經詳細討論不應倉促上路，要求在國會進行充分審議。

Q1：目前有多少外國人在日本工作？

《工商時報》報導，這4、5年來，日本的外國勞工大幅增加，尤其是較難招募到日本勞工的建設、警備業等，日本厚生勞動省統計，2017年10月外籍勞工人數為127萬8,670人，較前1年增加了19萬4,901人，成長幅度為18%。

以國籍來看，在日本的外籍勞工當中以中國人為最多，占29％，第2是越南，占19％，其次是菲律賓、巴西等。以產業來區分，製造業占了30％，達38萬5997人。

《商業周刊》報導，2017年也有8300名台灣人在日本工作，雖然人數遠低於取得永久居留權的2萬821人和留學的9551人，但工作者的成長幅度卻是所有類別中最高的，2014年成長率分別是33%、30%、28%，連續三年成長近30%。

Q2：為什麼要開放外勞？

《工商時報》報導，2000年到2016年，日本勞動人口減少397萬人，雖然293萬老年人和10萬名女性加入勞動市場，彌補了80%的缺口。但根據日本國家人口和社會保障研究所的數據，預計2025年將再減少270萬勞工，屆時老年人和婦女將無法彌補這一缺口。

（中央社）這次修法主要是回應經濟界期待，希望透過增設「特定技能」的居留資格，開放外國勞工到日本工作。

日本法務大臣山下貴司在內閣會議後的記者會上說，目前人手不足的問題相當嚴重，所以修法是「重要且是當務之急」；為了讓修法早日上路，他會仔細進行說明。

但日本目前僅限大學教授等高度專門人才取得日本的工作居留資格，修法將讓一般單純的外國勞工也能取得居留資格，可說是政策一大轉變。

Q3：修法主要內容是什麼？

這次修法增設2種「特定技能」居留資格，分別為「特定技能1號」和「特定技能2號」。

前者是具備相當程度知識或經驗技能的外國勞工，只要完成最長5年的技能實習，或技能及日語能力測驗通過，就能取得這項資格。居留期間合計最長為5年，但不能攜家帶眷。

外國勞工如果通過更高級測驗且擁有熟練技能，日本政府將給予「特定技能2號」居留資格；這項居留資格每1到3年可更新一次，不限次數，可攜家帶眷。

Q4：哪些行業開放外勞？

企業如果已經提升生產力，並盡可能進用日本女性及高齡者勞工，仍面臨人手不足，便可以申請上述2種類別的外國勞工。

但僅限以下14個領域的行業：照護業、大樓清潔業、產業機械製造業、電氣電子機器相關產業、建設業、造船及船用工業、汽車維修、航空業、住宿業、農業、漁業、飲食產品製造業及外食業等。

Q5：對外勞有哪些保障？

《絕望工廠 日本》一書介紹，2008年，日本政府大肆開放留學生以來，就有許多人掮客以打著「留學打工賺大錢」的廣告吸引外籍人士，然而，日本政府規定留學生的打工時數「一週不得超過28小時」，儘管日本人手不足，完全不懂日文的留學生能從事的工作還是有限，全都是日本人不想做的底層工作，薪資水準也最低，加上日本消費水準高，留學生很難存錢。

《工商時報》報導，有的日本企業為了雇用更多的外國實習生，會設法巧立名目，讓他們以學習技能等理由來變相工作，造成這些外國實習生必須忍受低薪、工時長等惡劣的工作環境和待遇，長期積累不滿之下，對日本開始產生反感，甚至引發社會問題。

《共同網》報導，這次的法案也規定外勞與日本人必須同工同酬，並允許在不同領域中跳槽。尤其是雇用「特定技能1號」外國人的公司，必須制定相關計畫，提供外籍勞工住所和日語教育等。

Q6：將開放多少外勞？

（中央社）目前還不清楚開放外勞的規模會到什麼程度，日本政府預定待修法通過後，開始制訂具體的業種及測驗。由於執政黨要求政府明確表示開放規模，所以政府正在加速估算，並在臨時國會中提出概略規模數字。

Q7：修法為什麼引發憂慮？

擁有「特定技能2號」的外國勞工透過不斷地更新居留資格，就能合法長期居留日本工作；而日本目前取得永久居留權的要件之一，就是在日本住滿10年，特定技能2號等於為取得永久居留權開了另一道門。

日本政府一直以來嚴格限制外國勞工，做法一旦轉變，將可能對日本社會產生相當大的變化，朝野陣營都有不少人持慎重態度。

日本政府堅稱這項新的居留資格並非移民政策，現在連執政黨內都有人開始質疑，真的能說不是移民政策嗎？在野黨批評政府在討論修法過於草率，並質疑政府所謂「不是移民政策」的態度。

日本政府顧及執政黨內對修法抱持慎重立場的人士想法，在修法中加入檢討條款，只要人手足夠，這項居留資格就會停止核發，並在修法上路3年後進行制度修正。

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核稿編輯：楊之瑜