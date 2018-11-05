連續創業家徐旭明：想被收購，先跟有機會收購你的公司合作！

他連續創業四次，讓美國及中國的大公司都願意跟他合作，更有興趣在聲勢看漲時收購他創辦的公司。他是連續創業家、天使投資人徐旭明（Jameson Hsu）。

2010年，休閒遊戲平台商 Mochi Media 被盛大遊戲以 8 千萬美元收購，2012 年，Facebook 收購 iOS App 開發工具新創 Pieceable Software，兩者都是徐旭明所參與創辦的公司。Pieceable Software 更在徐旭明加入的短短半年內，就被 Facebook 併購。

徐旭明發現，很多創業者聚焦在產品開發，但往往未思考長期的願景：「你經營新創公司最終的結果是什麼？想要上市或是被收購？」大部分新創公司都不會上市，所以創業者若想得到好的報酬，往往得被大公司收購。

新創併購策略，與有機會收購你的公司結盟

他指出，「若創業者想被收購的話，初早期就要跟有機會收購你的公司結盟！不要找公司併購你，要讓公司主動想併購你！」

徐旭明創立 Mochi Media 初早期，就知道 Google、Yahoo、微軟可能是潛在併購 Mochi Media 的大公司，所以徐旭明一開始就試著跟這些公司建立合作夥伴關係。併購策略也確實奏效，徐旭明會跟合作夥伴透露別家公司收購的意願，讓合作夥伴對收購 Mochi Media 感興趣。因此，Mochi Media 後續每一輪募資，都有公司前來尋求併購。

Google 在極早期就提出 1 千萬美元的收購條件。然而，徐旭明和共同創辦人伊波利托（Bob Ippolito）希望 Google 至少提高價錢到 2500 萬美元至 5 千萬美元，便在策略上拒絕 Google 收購，繼續募資 A 輪資金。

徐旭明坦言，「我們以為 Google 會再提供更高的收購價格，但他們沒有！而且還對我們說，既然你們不想賣公司，那我們將會跟你們競爭！那一刻我們想說完了，惹上麻煩了！我們太年輕，想要跟 Google 玩策略，但 Google 並不埋單。」

2010 年 Mochi Media 被盛大遊戲併購，接受盛大遊戲併購的原因是 Mochi Media 能維持獨立營運。在併購之後，Mochi Media 營收成長了兩倍。但徐旭明並不後悔當初賣掉公司，他說，「時間點很重要，你只有特定的機會之窗，機會消逝得非常快。」

徐旭明建議創業者思考，「到底多少錢你會願意把公司賣掉？」他指出，大部分創業者很難理解，要把公司從一個階段成長到下個階段有多困難！若有公司想收購你的公司，先把數字寫下來，才能客觀判斷。

徐旭明在盛大遊戲工作兩年期間，一邊尋找想投資的技術，發現波特（Fred Potter）研發的 iOS 開發工具，能讓開發者用瀏覽器展示 iOS App。徐旭明和伊波利托輔導波特建立事業的過程中，看到事業成長潛能，便在 2012 年離開盛大遊戲，成為 Pieceable Software 共同創辦人。

他們加入 Pieceable Software 後，用半年時間重新改變商業模式、行銷、產品、客戶群，找未來有可能併購 Pieceable Software 的公司合作，建立夥伴關係，結果當年就被 Facebook 併購。

徐旭明評估，技術仍有許多挑戰，他們接下來很難募集足夠資金繼續經營 Pieceable Software，加上當時 Facebook 沒有原生 App，極需要行動團隊人才。於是，在 Twitter 和 Facebook 都想併購他們的情況下，他們選擇加入 Facebook 開發團隊，創造更大的影響力。

當天使投資人，因為很多人幫助他創業

近年來，徐旭明除了第四次創業短暫參與 YouTube 創辦人陳士駿所創辦的美食直播平台 Nom 之外，他主要的身份是天使投資人。從 2010 年至今，他已投資 40 個新創公司，不乏併購和上市的案例，像 StemCentRx 已被 AbbVie 收購。

徐旭明也投資台灣新創或來自台灣的創業者，例如，EMQ（財務服務）、Kneron（半導體）、Knowtions Research（AI 醫療科技）、Boba Guys（珍珠奶茶）等新創公司。

問他為什麼投資領域如此廣泛？他笑說，「我沒有特定的投資領域，我投資『人』！我會投資我喜歡、我覺得很有趣、我想跟他一起工作、我所看到有成功創業者特質的人。」他認為成功創業者的特質是，好的問題解決者、好的溝通者，不容易放棄，想證明自己的理念。

徐旭明當天使投資人，是因為深受矽谷創業文化感動，他說，「我投資新創不是為了追求財富，而是因為創業過程中有很多人幫助過我，而且從來不求回報！所以我投資我喜歡的創業者，希望看到他們開心成長。」

接觸不少台灣創業者，他建議，台灣創業者不要只聚焦台灣市場，要把眼光放遠（Think Bigger），前進美國或中國市場發展。其次，華人文化往往害怕失敗，他希望創業者不要害怕冒險，也不要害怕失敗，他說，「在矽谷，失敗是好事，不犯錯的話，就沒辦法成長和學習！」

Photo credit: Nik MacMillan /Unsplash Mochi Media 創辦人徐旭明說，成功創業者的特質是，好的問題解決者、好的溝通者，不容易放棄，想證明自己的理念。

徐旭明對協助台灣新創亦不遺餘力，除了申請國發會就業金卡，常回台參加活動及演講，跟台灣創業者交流。他也與其他「矽谷創業幫」創業家一起投資台灣矽谷創業幫基金（Taiwan Mafia Fund），他說，「台灣有許多人才，我們想看到台灣有更多創業者，也希望看到更多創業者成功！」

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