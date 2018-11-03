【圖輯】被「光棍」拱上台的衣索比亞總理，能不負改革眾望嗎？

近幾年，全球各國的政治版圖都面臨大洗牌，其中一股很重要的變革力量來自於年輕人的參政，無論是投票或是直接參選，都讓各國政局邁入新的一頁。位在非洲之角的衣索比亞，更是在今（2018）年選出了年僅42歲的改革派總理阿邁德（Abiy Ahmed）。

不過，衣索比亞過去有很多年輕人，因為政治立場而受到傷害。許多人去（2017）年被維安部隊槍殺、放棄傳統文化，這也是今年會掀起「政治革命」的原因之一。衣索比亞最大的族群奧羅莫人（Oromo，占該國總人口34％），他們的年輕人在描述同族的阿邁德登上總理大位的過程時，相當自豪地說「我們贏得勝利。」

衣索比亞總理阿邁德｜Photo Credit: Reuters/達志影像

在奧羅莫人最集中的奧羅米亞州（Oromiya Region），很多青年都希望阿邁德可以盡快兌現競選承諾，幫助他們改變又老又窮的社區。但奧羅莫人的權益真的會受到尊重嗎？

這些在政治上表現活躍的年輕人，自稱為「Qeerroo」，是奧羅莫語的「光棍」。

阿邁德是否能在回應族人期待，同時又不特別偏袒家鄉之間取得平衡，是他最大的難題。奧羅莫的年輕人已經在過去證明，他們團結力量時可以癱瘓國家的許多地區，甚至把阿邁德前任的總理戴沙略（Hailemariam Desalegn）逼下台。

過去抗爭中被安全部隊殺死的平民之墓｜Photo Credit: Reuters/達志影像

即便如此，年輕人還是對執政聯盟「衣索比亞人民革命民主陣線」（EPRDF）治下的生活感到沮喪。這個主張馬列主義的政治集團，已掌權27年之久，其中人口數很少的提格利尼亞人（Tigrayan，占該國總人口6％），卻長期以菁英寡頭形式壟斷權力，今年才推派出執政聯盟中不同族群、不同政黨的阿邁德。

這些不滿與失望，讓奧羅米亞州的年輕人，開始上街挑戰該州官員的地位，希望他們被開除或是自動辭職。有會計師執照卻失業的26歲青年丹巴爾（Dambal Dejene）說：「我很欣賞阿邁德的改革，但並不滿意他未把政府中那些腐敗的惡人給繩之以法。」

Photo Credit: Reuters/達志影像

當被問及想要政府解決的問題時，許多奧羅莫年輕人說：「自由、正義、經濟、工作、打貪、民主、尊重文化」等各種答案，顯示對政府有很高的期待。然而，阿邁德宣布的諸多改革計畫，卻在近幾個月的種族暴力事件下，陷入停滯。

阿邁德上任以來，族群間的衝突讓100萬人逃離衣國，執政黨奧羅莫民主黨也承認事態嚴重。阿邁德在對國會演講時表示「無法無天似乎是國家日常」，所以在內閣中設立「和平部」。

執政黨發言人說，希望年輕人可以抱持耐心，讓政府一步步推動改革。但奧羅莫的年輕人，似乎沒辦法一直等下去。

Photo Credit: Reuters/達志影像

社會運動者賈瓦爾（Jawar Mohammed）在這樣的背景下，走到眾人面前。這位臉書擁有140萬追蹤人次的32歲年輕人，於今年八月從美國回到衣索比亞，並且主張「奧羅莫優先」的意識形態。

賈瓦爾雖然是用社群網路規劃奧羅莫人的抗議行動，但他也各城鎮有非常實際的「地面網絡」，被視為發起運動的高手。「賈瓦爾是我們驕傲。把奧羅莫人爭取權益提升到新水平，我們就是缺少這樣的領導者。」失業會計師丹巴爾說。

社會運動者賈瓦爾｜Photo Credit: Reuters/達志影像

在某次的集會中。賈瓦爾告訴群眾：「Qeerroo，你們的父親在這！他是阿邁德！我們要幫助他改革，不要激動。」但賈瓦爾在網路上的發言，往往沒這麼克制。他認為，衣索比亞人民的力量正在增加，國家統治的合法性正逐漸崩潰中。

賈瓦爾認為，「人民的力量」就是支持阿邁德的力量，但重建國家卻是緊迫的問題。「如果阿邁德沒有明快的手腕控制國家機器，那這些原本支持他的年輕人將會反對他。」

Photo Credit: Reuters/達志影像

「因為阿邁德跟年輕人來自同一個種族，所以年輕人會認為這就是他們的政府。雖然阿邁德有改革的理想，卻沒有告訴年輕人時程的規劃。」賈瓦爾的說詞，連資深的奧羅莫政治人物也表示同意。

「阿邁德這位年輕的政治人物，把過去50年奧羅莫人的處境向前邁進一大步。」62歲的奧羅莫聯邦黨領袖古迪娜（Merera Gudina）說。

「總理過去給了很多承諾，如果他說話不算話，那他肯定會需要直接面對年輕人。」

Photo Credit: Reuters/達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航