台灣政治傾向兩極化？「緩統」「速獨」比例都創下10年新高

（中央社）陸委會最新民調顯示，主張兩岸廣義維持現狀達83.4%，主張兩岸維持現狀「以後統一」的有16%，是陸委會近10年民調中，維持現狀以後統一支持率最高的一次。值得一提的是，這次的民調也顯示，主張「儘快獨立」的民眾達8.6%，同樣創下10年來新高。

陸委會1日公布最新民調，主張兩岸廣義維持現狀達83.4%，其中主張以後再決定的有31.1%、主張永遠維持現狀的有22.3%、主張以後統一的有16%、以後獨立的14%。主張儘快宣布獨立的則為8.6%、儘快統一的有3.1%。

圖表製作：關鍵評論網 李修慧

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在10月24日至28日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1085份，95%信心水準下，抽樣誤差不超過正負2.98個百分點。

翻查陸委會自2009年12月至今的民調，「主張維持現狀，以後統一」的民意走勢，這次達到16%，是近10年來最高，也是10年內首次高於「主張維持現狀，以後獨立」。這次的民調也顯示，主張「儘快獨立」的民眾達8.6%，同樣創下10年來新高。

對此，大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正下午接受中央社記者訪問時表示，這次民調結構沒有太大變動，廣義的維持現狀沒有改變。不論主張維持現狀以後統一或獨立，大前提都是「維持現狀」，未來要如何都還有很大的變數。

他說，「以後」的定義可能是「半個世紀、一個世紀」，「其實第二概念，有點測不出強度，只能測出傾向」。邱垂正並強調，外界不宜將「主張維持現狀後統一」與「儘快統一」兩個選項相加，解讀為支持「終極統一」，「這樣的解讀有點過度連結」。

兩岸政策協會秘書長、民進黨英系智庫王智盛下午接受中央社記者訪問時指出，這次的陸委會民調，主張「維持現狀以後再決定」者為31.1%，較8月下降了5.3個百分點，下降幅度較大；主張「永遠維持現狀」、「儘快統一」者也有所下降，這些意見可能遞移到主張「維持現狀後統一」與「儘快獨立」。

他認為，雖然整體民調結構沒有太大變動，但一部分民意漸漸傾向統一，另一部分民意卻趨向「儘快獨立」，代表台灣社會漸漸走向兩極化。王智盛分析，這種「兩極化」並不是因為「身為台灣人」的認同差異，而是對中國大陸的想像有所變化。

他研判，這次的民調趨勢，代表中國大陸近年崛起，以及對台政策，在台灣內部已經產生撕裂效果，「有些人覺得中國大陸越來越好，以後要跟它統一；有些人卻越來越討厭中國」。王智盛警告，這是台灣社會新一輪兩極化趨勢的起點，如果沒有好好處理，撕裂可能持續擴大。

然而，美國紐約州立大學科特蘭分校政治系助理教授翁履中2015年於《菜市場政治學》發表文章，他分析2002年到2014年12年間的民調發現，比起「世代差異」，台灣民眾面對統獨議題的態度受到「生命週期」的影響較大。比如，在大學時期，抱持著對中國極度排斥的態度，結果出了社會卻被公司派到中國工作，慢慢的因為生活條件變化而改變了自己的立場。

他因此推論，台灣民眾其實沒有那麼分歧的意見，造成統獨立場上的態度差異最根本的原因不是因為藍綠，也不是因為世代的差異，而是台灣的整體發展帶給我們每一個人什麼樣的生活：民眾會基於個人的生活條件變化，來決定他們的政治態度。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜