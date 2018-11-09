2018/11/09, 藝文

《This is 林布蘭》：林布蘭36歲便成了鰥夫，完成享譽全球的《夜巡》

《This is 林布蘭》：林布蘭36歲便成了鰥夫，完成享譽全球的《夜巡》
Photo Credit: 天培出版
我們想讓你知道的是

此畫最令人迷惑的部分或許是那名年輕女孩，也穿著鮮豔的黃衣，不搭軋地放在一群男人中間，而且還拿著一些東西，其中一樣是隻死雞。

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文：喬蕊拉・安德魯斯（Jorella Andrews）

死神的腳步臨近

林布蘭功成名就，受人敬重，但花無百日紅，接下來他輝煌的生涯也將籠罩悲傷的陰影。1640年夏天，莎絲琪亞第三次分娩：又是女兒，再次取名為葛內莉亞。她在7月29日領洗，但之後沒多久也死了。儘管當時嬰兒夭折是常有的事，但想必還是很難接受。然後，在1640年底，林布蘭的母親過世。資料顯示， 她的總財產不容小覷， 多達9960基爾德，大部分投資地產，部分則放貸（當時銀行業才剛起步，因此人們習慣向彼此借貸）。這些資產是如何分配給她眾多仍存活的孩子們並不清楚，無論如何是不可能解決林布蘭越來越嚴重的財務問題。

將近一年後，莎絲琪亞終於生下一名會存活下來的孩子：他們的兒子蒂塔斯。他是按莎絲琪亞最喜愛的姊姊蒂希亞所命名，同時也為了紀念她——另一樁傷逝：經常來探望凡・萊因一家人的蒂希亞在幾個月前過世。1641年9月22日，蒂塔斯於附近的南教堂（Zuiderkerk）領洗。

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Photo Credit: 天培出版
哀悼莎絲琪亞

令人悲痛地，莎絲琪亞在1642年7月14日過世。蒂塔斯出生未滿一年，她也不到30歲。林布蘭年僅36歲便成了鰥夫。莎絲琪亞的長眠地在阿姆斯特丹素享盛譽的老教堂（Oude Kerk），現在該處設有一塊牌匾，以資紀念。老教堂是阿姆斯特丹已知最古老的教堂，大約興建於1213年。莎絲琪亞的遺囑清楚交代，她一半的財富歸蒂塔斯，一半歸林布蘭，但有一條件，就是林布蘭不能再婚，這對林布蘭的未來，產生長遠影響。

據說莎絲琪亞和林布蘭的婚姻幸福美滿；我們無法想像，失去這位年輕的伴侶，對他的打擊有多大。他替她畫了許多畫像，有些展現她青春盛放時期的如花美貌，許多則是稍晚所畫，但都同樣精緻，畫中的她或臥床睡眠、休憩，或是生病，面容都顯憔悴疲憊。

儘管經歷1640年代初期痛失親人的悲傷，林布蘭仍繼續繪畫和教學。他還創作了他最知名的作品：如今享譽全球的《夜巡》，就在莎絲琪亞過世前數月完成。

《夜巡》（The Night Watch）

林布蘭，1642
油彩，畫布
379.5 × 453.5 公分（149 × 178½ 英寸）
阿姆斯特丹荷蘭國家博物館

p_44《夜巡》
Photo Credit: 天培出版

夜巡人物表

  1. 隊長法蘭斯・班寧克・寇克
  2. 副官威倫・凡・海爾汀柏赫
  3. 火槍手
  4. 少尉讓・威西爾・柯尼內森
  5. 中士魯姆巴特・坎普
  6. 鼓手
  7. 男孩
  8. 穿黃洋裝拿著雞的女孩
  9. 火槍手
  10. 火槍手
  11. 傑柯布・迪克生・德・羅伊
  12. 火槍手
  13. 火槍手
  14. 火槍手
  15. 最老的火槍手
  16. 年輕的火槍手
  17. 火槍手
  18. 火槍手
  19. 火槍手
  20. 與坎普在交談的火槍手

「思想上如此具有藝術性，構圖上如此華麗，而且如此強而有力。」

——塞繆爾霍格斯特拉登（Samuel van Hoogstraten

事實上，此幅名流青史的畫作不是在描繪夜景，它只不過隨著歲月流逝而變黑。這是群像畫，主角是負責維護城內秩序的民兵連隊。連隊成員都是傑出的阿姆斯特丹市民——在本畫中的則是從事紡織業的商人——以擁戴執政者，並保護市民的自由和財產。

雖然畫中大部分的個人資料目前都不詳，但每個臉孔清晰可見的人都支付林布蘭一百基爾德左右，才享有此特權。其他人則根據自己在整體構圖上所佔的醒目比例，給予較少量金額。

位於中央，身穿黑色服裝，肩披紅色綬帶的最重要人物是法蘭斯・班寧克・寇克（Frans Banninck Cocq）隊長，他正比出出動的手勢。寇克也是市議會的一員，而且會於1650年代早期擔任市長。他身旁，穿著整套奢華的黃色裝束，並綁有白色腰帶的是他的副官威倫・凡・海爾汀柏赫（Willem van Ruytenburgh）。他鮮亮的服裝形成背景幕，讓寇克前伸的手的影子可以投射其上。另外也很醒目的是少尉，讓・威西爾・柯尼內森（Jan Visscher Cornilissen），他負責掌旗。

解讀

此畫最令人迷惑的部分或許是那名年輕女孩，也穿著鮮豔的黃衣，不搭軋地放在一群男人中間，而且還拿著一些東西，其中一樣是隻死雞。她被看作這夥人的吉祥物。有人指出，那女孩長得有幾分像莎絲琪亞。但此畫最顯著的特色是其反正規的人物排列法——依序站成橫排；法蘭斯・哈爾斯（Frans Hals）和彼特・柯戴（Pieter Codde）早期所畫的民兵連（下圖）就是典型例子——林布蘭有自己的呈現方式，他描繪他們正要出發日間行軍，各有各的輕快動作（可能是刻意設計的）。

如此獨特的構圖，是否能受當時的人所接納？據知有些爭議。部分是因為凡・霍格斯特拉登在首展上的聲明。他說該畫高度動態，甚至混亂的畫面，惹人困惑。凡・霍格斯特拉登斷言，由於「林布蘭太過隨心所欲」，此畫才會側重在戲劇而非肖像畫上。然而也有其他跡象顯示，它是受喜愛的。確實，寇克就至少擁有一幅水彩繪製的複製畫，而且原畫也繼續掛在民兵總部大樓的醒目處展示。

《小連隊》（The Meagre Company）

法蘭斯・哈爾斯和彼特・柯戴，1637
油彩，畫布
209 x 429 公分（82¼× 168⅞ 英寸）
阿姆斯特丹荷蘭國家博物館

p_47《小連隊》
Photo Credit: 天培出版
書籍介紹

本文摘錄自《This is林布蘭》，天培出版

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作者：喬蕊拉・安德魯斯（Jorella Andrews）
繪者：尼克・希金斯（Nick Higgins）
譯者：劉曉米

「繪畫，是自然的子孫，並與上帝相關。」——林布蘭・凡・萊茵

林布蘭，17世紀，荷蘭黃金時代繪畫的主要人物，他的畫運用強烈對比的光影，營造出戲劇效果，為傳統肖像畫注入更深刻的情感表現。

成名甚早的林布蘭，卻揮霍無度，潦倒半生。然而，命運的試煉，未曾打擊他對繪畫的執著，當時創作主流還是以聖經故事與神話為主，但在他筆下，人物栩栩如生，喜怒哀樂自然流露；而他肖像畫，更是奠定西方繪畫史上人物畫法的重要成就。

林布蘭一生大起大落，戲劇化的曲折教人心驚。但他作品所傳達出的內在生命視野，卻敘述著完全不同的故事，見證一名急躁、心靈手巧的早熟年輕人如何蛻變成深思熟慮、有洞察力和思想縝密的男人。

相較於林布蘭逼真寫實的畫法，本書插畫尼克・希金斯則大膽採用較粗糙的筆觸、豐富的色彩來反映林布蘭的不羈，反差效果更彰顯林布蘭的獨特！

本書特色

  • 荷蘭歷史上最偉大的畫家林布蘭，也是歐洲巴洛克繪畫藝術的代表畫家之一。透過林布蘭的圖像傳記《This is林布蘭》，更了解他對光與影強烈對比的創作特色。
  • 深入淺出：從林布蘭的一生跌宕說起，了解大師重要風格養成的關鍵。
  • 詳實解說：林布蘭何以最擅長自畫像，如何表現出栩栩如生的人物，又如何在古典繪畫題材中注入新氣象。
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Photo Credit: 天培出版

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺

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