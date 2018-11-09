《This is 林布蘭》：林布蘭36歲便成了鰥夫，完成享譽全球的《夜巡》

文：喬蕊拉・安德魯斯（Jorella Andrews）

死神的腳步臨近

林布蘭功成名就，受人敬重，但花無百日紅，接下來他輝煌的生涯也將籠罩悲傷的陰影。1640年夏天，莎絲琪亞第三次分娩：又是女兒，再次取名為葛內莉亞。她在7月29日領洗，但之後沒多久也死了。儘管當時嬰兒夭折是常有的事，但想必還是很難接受。然後，在1640年底，林布蘭的母親過世。資料顯示， 她的總財產不容小覷， 多達9960基爾德，大部分投資地產，部分則放貸（當時銀行業才剛起步，因此人們習慣向彼此借貸）。這些資產是如何分配給她眾多仍存活的孩子們並不清楚，無論如何是不可能解決林布蘭越來越嚴重的財務問題。

將近一年後，莎絲琪亞終於生下一名會存活下來的孩子：他們的兒子蒂塔斯。他是按莎絲琪亞最喜愛的姊姊蒂希亞所命名，同時也為了紀念她——另一樁傷逝：經常來探望凡・萊因一家人的蒂希亞在幾個月前過世。1641年9月22日，蒂塔斯於附近的南教堂（Zuiderkerk）領洗。

Photo Credit: 天培出版

哀悼莎絲琪亞

令人悲痛地，莎絲琪亞在1642年7月14日過世。蒂塔斯出生未滿一年，她也不到30歲。林布蘭年僅36歲便成了鰥夫。莎絲琪亞的長眠地在阿姆斯特丹素享盛譽的老教堂（Oude Kerk），現在該處設有一塊牌匾，以資紀念。老教堂是阿姆斯特丹已知最古老的教堂，大約興建於1213年。莎絲琪亞的遺囑清楚交代，她一半的財富歸蒂塔斯，一半歸林布蘭，但有一條件，就是林布蘭不能再婚，這對林布蘭的未來，產生長遠影響。

據說莎絲琪亞和林布蘭的婚姻幸福美滿；我們無法想像，失去這位年輕的伴侶，對他的打擊有多大。他替她畫了許多畫像，有些展現她青春盛放時期的如花美貌，許多則是稍晚所畫，但都同樣精緻，畫中的她或臥床睡眠、休憩，或是生病，面容都顯憔悴疲憊。

儘管經歷1640年代初期痛失親人的悲傷，林布蘭仍繼續繪畫和教學。他還創作了他最知名的作品：如今享譽全球的《夜巡》，就在莎絲琪亞過世前數月完成。

《夜巡》（The Night Watch） 林布蘭，1642

油彩，畫布

379.5 × 453.5 公分（149 × 178½ 英寸）

阿姆斯特丹荷蘭國家博物館

Photo Credit: 天培出版

夜巡人物表

隊長法蘭斯・班寧克・寇克 副官威倫・凡・海爾汀柏赫 火槍手 少尉讓・威西爾・柯尼內森 中士魯姆巴特・坎普 鼓手 男孩 穿黃洋裝拿著雞的女孩 火槍手 火槍手 傑柯布・迪克生・德・羅伊 火槍手 火槍手 火槍手 最老的火槍手 年輕的火槍手 火槍手 火槍手 火槍手 與坎普在交談的火槍手

「思想上如此具有藝術性，構圖上如此華麗，而且如此強而有力。」

——塞繆爾・凡・霍格斯特拉登（Samuel van Hoogstraten）

事實上，此幅名流青史的畫作不是在描繪夜景，它只不過隨著歲月流逝而變黑。這是群像畫，主角是負責維護城內秩序的民兵連隊。連隊成員都是傑出的阿姆斯特丹市民——在本畫中的則是從事紡織業的商人——以擁戴執政者，並保護市民的自由和財產。

雖然畫中大部分的個人資料目前都不詳，但每個臉孔清晰可見的人都支付林布蘭一百基爾德左右，才享有此特權。其他人則根據自己在整體構圖上所佔的醒目比例，給予較少量金額。

位於中央，身穿黑色服裝，肩披紅色綬帶的最重要人物是法蘭斯・班寧克・寇克（Frans Banninck Cocq）隊長，他正比出出動的手勢。寇克也是市議會的一員，而且會於1650年代早期擔任市長。他身旁，穿著整套奢華的黃色裝束，並綁有白色腰帶的是他的副官威倫・凡・海爾汀柏赫（Willem van Ruytenburgh）。他鮮亮的服裝形成背景幕，讓寇克前伸的手的影子可以投射其上。另外也很醒目的是少尉，讓・威西爾・柯尼內森（Jan Visscher Cornilissen），他負責掌旗。

解讀

此畫最令人迷惑的部分或許是那名年輕女孩，也穿著鮮豔的黃衣，不搭軋地放在一群男人中間，而且還拿著一些東西，其中一樣是隻死雞。她被看作這夥人的吉祥物。有人指出，那女孩長得有幾分像莎絲琪亞。但此畫最顯著的特色是其反正規的人物排列法——依序站成橫排；法蘭斯・哈爾斯（Frans Hals）和彼特・柯戴（Pieter Codde）早期所畫的民兵連（下圖）就是典型例子——林布蘭有自己的呈現方式，他描繪他們正要出發日間行軍，各有各的輕快動作（可能是刻意設計的）。

如此獨特的構圖，是否能受當時的人所接納？據知有些爭議。部分是因為凡・霍格斯特拉登在首展上的聲明。他說該畫高度動態，甚至混亂的畫面，惹人困惑。凡・霍格斯特拉登斷言，由於「林布蘭太過隨心所欲」，此畫才會側重在戲劇而非肖像畫上。然而也有其他跡象顯示，它是受喜愛的。確實，寇克就至少擁有一幅水彩繪製的複製畫，而且原畫也繼續掛在民兵總部大樓的醒目處展示。

《小連隊》（The Meagre Company） 法蘭斯・哈爾斯和彼特・柯戴，1637

油彩，畫布

209 x 429 公分（82¼× 168⅞ 英寸）

阿姆斯特丹荷蘭國家博物館

Photo Credit: 天培出版

書籍介紹

本文摘錄自《This is林布蘭》，天培出版

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作者：喬蕊拉・安德魯斯（Jorella Andrews）

繪者：尼克・希金斯（Nick Higgins）

譯者：劉曉米

「繪畫，是自然的子孫，並與上帝相關。」——林布蘭・凡・萊茵

林布蘭，17世紀，荷蘭黃金時代繪畫的主要人物，他的畫運用強烈對比的光影，營造出戲劇效果，為傳統肖像畫注入更深刻的情感表現。

成名甚早的林布蘭，卻揮霍無度，潦倒半生。然而，命運的試煉，未曾打擊他對繪畫的執著，當時創作主流還是以聖經故事與神話為主，但在他筆下，人物栩栩如生，喜怒哀樂自然流露；而他肖像畫，更是奠定西方繪畫史上人物畫法的重要成就。

林布蘭一生大起大落，戲劇化的曲折教人心驚。但他作品所傳達出的內在生命視野，卻敘述著完全不同的故事，見證一名急躁、心靈手巧的早熟年輕人如何蛻變成深思熟慮、有洞察力和思想縝密的男人。

相較於林布蘭逼真寫實的畫法，本書插畫尼克・希金斯則大膽採用較粗糙的筆觸、豐富的色彩來反映林布蘭的不羈，反差效果更彰顯林布蘭的獨特！

本書特色

荷蘭歷史上最偉大的畫家林布蘭，也是歐洲巴洛克繪畫藝術的代表畫家之一。透過林布蘭的圖像傳記《This is林布蘭》，更了解他對光與影強烈對比的創作特色。

深入淺出：從林布蘭的一生跌宕說起，了解大師重要風格養成的關鍵。

詳實解說：林布蘭何以最擅長自畫像，如何表現出栩栩如生的人物，又如何在古典繪畫題材中注入新氣象。

Photo Credit: 天培出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺