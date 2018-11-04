文：李忠憲

金庸前幾天過去了，我的臉友很多從小看金庸長大，臉書版面上滿滿的追思、回憶和尊崇，甚至有朋友認為金庸應該拿諾貝爾文學奬。中小學的時代，我很喜歡金庸，看了很多次，念大學的時候又複習了一次；但是去德國回來之後，雖然又買一套金庸的著作，每次拿起來看，往往看了幾頁之後就很難繼續下去，想不到以前對他著迷的我竟然再也看不下金庸的小說。

武俠和功夫是神秘的東方元素，成龍的功夫電影輕快俐落，在影視上面可以媲美金庸的武俠小說。當年人在德國幾乎看不到任何家鄉文化的元素，網路尚未盛行的年代，成龍的電影幾乎是唯一可解思鄉之情的慰藉。每次看成龍講德文配上他滑稽誇張的小丑表情和靈活的武打動作，都讓在異國的我感到快樂和滿足。

武俠小說通常是這樣，武的場面是天馬行空的想像，俠的描寫是儒道佛思想的塑造。武的世界無法用科學解釋，俠的境界不能貼切符合人性。只有深刻描寫人性的作者才是偉大的作家，寫武俠小說當然很難拿到諾貝爾奬。

人性是什麼？我認為大概是這樣，對藍甲很不爽，同學、朋友、親戚之間反甲的聲浪高漲，也曾經被甲騷擾，直覺的反應不是支持反甲公投，不然就冷眼消極以對甲的議題。只有在經過思考對抗情緒之後，才能有同理心採取應該有的選擇。

人性就是常常在邪惡和善良、直覺和深思、退步和進步之間掙扎考量，在內心的小世界充滿激辯，一邊堵爛想著反同可能成為和平協議公投的試金石，一邊同理心的感受高漲，認為同婚才是台灣人權的進步里程碑。就這樣一邊跑步，情緒和理智兩邊一直打架，打到最後還是覺得公投票13、14、15投贊成、其他反對才是正確的選擇，人性就是這樣走在善惡矛盾的鋼索上，勉強得到平衡。

沒有經過深刻思考的選擇不能稱之為核心價值，先不要說社會氛圍、同儕壓力、利益誘惑，光是個人理性就無法克制情緒的操控。核心價值不是一時衝動或突然而來的廉價正義，是由人性關懷出發，同理心再加上深刻的理性思考之後，產生的價值選擇，就是康德哲學中，强調美德需要塑造是同樣的道理。

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如果不是這樣的過程，是無法經得起時間的考驗。這世界沒有好人，也沒有壞人，大家都是好人，也都是壞人，其實好壞都是價值選擇之後的結果。金庸的大俠核心價值養成太過簡單直接，捍衛價值的行為太過堅定，做出選擇衝突掙扎太少，和我真實的人生體驗相去太遠。

這兩天看到有朋友說金庸有毒，那種大一統的華腦思想，君君臣臣、父父子子的角色定位，每一個他所塑造的角色幾乎都可以在儒家思想裏面找到。能夠詳細描寫岳不群和令狐沖的內心是一種才華，但這兩個角色並不是涇渭分明、互斥獨立，而是時時刻刻並存每一個人的腦海當中，彼此拉扯搶佔主導的地位。

選擇當岳不群還是令狐沖是一種智慧，有才華不一定有智慧，很多尤其強調自己從來沒有看過金庸的人，認為金庸於公於私都沒有智慧。有金庸的粉絲朋友表示如果有思想就不會中毒，但是讀書通常是想要能夠得到某些思想，而不是找一些毒來練習自己解毒的功力，我們又不是胡青牛、程靈素或平一指。

雖然我真的再也看不下金庸，但是感謝他給我在年輕歲月那些美好武俠的幻想日子。我不認為金庸是Kitsch ，細細品嚐他所塑造的世界，充滿典故細膩的描述，武俠世界中沒有幾個人可以有他那種想像力。

他的通俗易懂和文字用典的功力無人能比，謮者往往沉迷於他所精心塑造的虛幻武林當中無法自拔，通俗就是一種魅力，感謝金庸提供了一個美好的武俠世界，讓年少的我面對現實的殘酷人生時，得以找到一個躲藏避難的洞穴，如果能夠永遠像這樣不用出來面對現實是有多麼美好。

慧極必傷 情深不壽—— 金庸

本文由李忠憲授權轉載，原文發表於此

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