共和黨期中選舉苦戰，川普兩招「勝負手」救選情？

11月6日，就是美國期中選舉，民主、共和兩黨的競爭異常激烈。

這次選舉形勢如下。

國會兩院競爭激烈，民主黨有望奪回眾院

美國參議院共100席，現在共和黨以51：49領先民主黨（有兩個「獨立」參議員實際與民主黨同一陣線）。參議員每屆任期六年，每兩年輪著重選約三分一議席，這次重選35席。其中，現任是共和黨人的有九個議席，現任為民主黨的有26個議席。共和黨只要贏得35席位中的八個就可以保持優勢。

現任為民主黨議席的26個中有14個必勝無疑（CA、CT、DE、HI、ME、MD、MA、MN1、NY、WA、VT、VA、NM、RI），現任為共和黨議席的九個中有四個相當穩固（MS1、NE、UT、WY）。剩下的17個議席民主黨佔據較大優勢的有一個（PA），有優勢的是六個（MI、NM2、NJ、WI、OH、WV）；共和黨佔大優勢是兩個（MS2、ND），有優勢的是兩個（TN、TX）。

值得注意的是目前民調看來，共和黨還有優勢的德州（TX），曾經參選總統的克魯玆（Ted Cruz），被民主黨對手追得很緊，不能排除意外。共和黨也有得著，在北達科他（ND）原議席是民主黨人，現在反而是共和黨占較大優勢，看來必定翻盤。

剩下六個相差在5％内的相持州，原議席為共和黨的有兩個州（AZ、NV），民主黨有四個州（FL、IN、MO、MT）。其中亞利桑那州的共和黨現任參議員弗雷克（Jeff Flake）不競選連任，令情況變得極為緊湊。

不過，只要在上述共和黨「穩贏」、「大優勢」、「優勢」的議席都能拿下，已經可以湊足八個議席了。共和黨繼續控制參議院可能性極大。於是，現在舉國看重的，反而是德州克魯玆能否連任，穩穩地拿下「第八票」。

但在所有議席都要重選的眾議院，共和黨情況最近相當不妙。根據民調，民主黨暫時以203：196票領先，另有36個選區依然僵持。但統計網站538分析，民主黨的勝算是84.5％。從它的勝算歷史曲線看，大法官事件中，由於民主黨的醜陋操作，共和黨行情一度有上升趨勢。但隨著10月初股市暴跌，共和黨的行情又打回原型。

共和黨雖然很大機會能保住參議院，一個被民主黨控制的眾議院也足夠給川普（Donald Trump）造成麻煩。比如民主黨可以重新在國會調查通俄案，可以在國會調查剛上任的大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的「性侵案」，也足以阻止川普要推動的其他法案的通過，及以後的財政預算案。

臨近決戰，偶然事件還會影響選情。最近的幾個事件後果還沒有來得及反映在民調上。它們大多有利民主黨，其中最重要的就是炸彈案和匹玆堡槍殺案。

郵包炸彈來自川粉，共和黨假新聞也難擋

10月22日至29日之間共發生13起郵包炸彈案。支持民主黨的富豪索儸斯（George Soros）和斯泰爾（Thomas Fahr Steyer）、民主黨的政要歐巴馬（Barack Obama）、希拉蕊（Hillary Clinton）、拜登（Joe Biden）等、以及自由派傳媒重鎮CNN，都收到含爆炸裝置的郵包。這當即引起廣泛關注。

川普和共和黨起初把它說成是「民主黨賊喊抓賊」的陰謀，又說「主流媒體」應該為此負責。不料，警方很快就從指紋線索找到疑凶，是一個賽約克（Cesar Sayoc）的白人男子，是共和黨人。右翼又迅速發佈假新聞，根據一個人人可以編輯的網站上的資料，說他實際是「民主黨人」。可是，警方不但迅速出示其註冊資料， 還通過社交傳媒的照片發現他是一個不折不扣的川普粉絲。

這對川普相當不利，只能歸咎於這個人精神有問題。但更不利的是，在抓到賽約克之後，11月2日，斯泰爾又收到新的爆炸裝置郵包。斯泰爾是激烈主張國會彈劾川普的人，容易推斷，這又是另一個「支持川普的精神病患者」的所為。

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猶太教堂槍擊案，激出更多民主黨支持者

10月27日發生的匹玆堡猶太教堂槍殺案（Pittsburgh synagogue shooting）更震驚全國。當時正值一個猶太教堂（Tree of Life – Or L'Simcha Congregation）在晨禱，槍手鮑爾斯（Robert Gregory Bowers）對著人群亂槍掃射，釀成11人死，七人受傷的悲劇。

此事對川普有多重不利。第一，它再次掀起持槍權的爭議。第二，這個教堂是保守派的教堂，本應是川普的爭取者。第三，死亡的是猶太人，頓時掀起猶太社區對「反猶主義」的回憶；猶太人在美國勢力龐大，電視臺主持說一句帶有反猶主義色彩的話也會被炒魷魚，更何況這次是貨真價實的大屠殺？第四，最不利的，這個槍手又是一個川普粉絲，殺人的時候高呼猶太人該死，後來招認，是因為覺得猶太人「欺負川普」，所以憎恨猶太人。

川普不敢怠慢，一面又說那個兇手是「精神病」，一面攜妻子、女兒、女婿（猶太人），及同是猶太人的財長梅努欽（Steven Mnuchin）親自到當地慰問。但這無從平息猶太社區的怒火，多達11個當地猶太社團發公開信譴責川普的仇恨政治是慘案的罪魁禍首。有數千名猶太人在現場抗議川普。

確實，川普這幾年掀起的仇恨政治之風，正顛覆了美國和世界。這兩起事件也必然把更多的民主黨支持者拉出來。

對此，川普也使出兩招勝負手。

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川普出手，兩大招拯救共和黨

第一是「反移民牌」，煽動恐懼和仇視情緒，激發本陣營選民的投票欲。

10月12日，中美洲三國（宏都拉斯、薩爾瓦多、瓜地馬拉）貧民在一個「移民權利組織」（Pueblo Sin Fronteras）的鼓動下，從宏都拉斯出發，乘坐「大篷車」 （caravan）北上，要穿越墨西哥，再進入美國尋求難民身份，開始新生活。「移民」人數不斷增加，浩浩蕩蕩的移民只能靠步行北上，情景震撼，中立人群大概也被嚇怕了。

其實美國要求墨西哥堵截，墨西哥也同意這麽做，很大程度拖慢了移民大軍的行程，很多中美洲人進入墨西哥之後就計劃停留在墨西哥申請避難，剩下的即便要到美國，尚有1000英里。靠走路北上，不知還要走多久才到。

但為了給共和黨拉票，川普唯恐「火不夠大」，不斷沒有根據地指移民大軍有不少「大壞蛋」，又要求國防部調派大軍在邊境堵截。國防部調派5000人已數倍於在敍利亞軍隊。川普還嫌不夠，要求再調派一萬人，又號召「紅脖子」帶槍在邊境協防，製造恐怖氣氛。

最能從大篷車事件中獲益的可能是美墨邊境的德州參議員克魯茲，他也正在大打「反移民牌」，又指責對手給「大篷車運動」提供資金，雖然沒有什麽證據。另一個邊境亞利桑那州的選戰中，共和黨候選人也可能裨益不少。

有了「大篷車」，川普還嫌不夠，趁著反移民情緒，出人意料地宣佈，將通過頒發行政命令，取消移民在美國出生的後代自動獲得的公民權（birthright citizenship）。

這一下子引起軒然大波。因為根據《美國憲法第14修正案》，美國實行出生地公民原則，除了極少數例外（比如外交官和外國占領軍在美國土地上生下的後代），所有在美國土地上出生的人都自動獲得美國公民身份。美國根據這個原則運作已經將近150年。現在川普居然用一個行政命令就要把它廢除，這豈非無視憲法？這非但不可行還肯定會引發訴訟，就連共和黨眾議院議長萊恩（Paul Ryan）也公開反駁川普的說法，兩人引發罵戰。

從共和黨「維護憲法」的立場看，川普此舉當然不符合共和黨人的口味，如果打官司打上最高法院，即便新被川普推上的兩個大法官也不見得會支持。但從競選策略上說，川普此舉能煽動更大的對立情緒，有助共和黨右翼選民出來投票。川普為了期中選舉可謂「搏到盡」。

川普的另一招就是經濟牌。美國經濟其實尚算穩健，但最近股市這麽慘，引發共和黨支持率下降。在股市好的時候，川普自誇是自己的功勞。現在股市下降，他卻歸罪在聯準會升息，聯準會不為所動，他還氣得大罵聯準會主席。但即便他可以怪罪聯準會，主席是他任命的，歸根到底還是逃不過責任。

為了在大選前營造經濟好的氣氛，川普只好又把目光投向中國。11月1日，川普主動邀約中國主席習近平通電話，在推特上說貿易戰談得很好，又放風說正在命令草擬協議。一下子，美國股市大漲兩百多點。當然，這些信息只能短期刺激股市，但對期中選舉，可能已經足夠了。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航