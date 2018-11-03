〈終結台化汙染，堅持做對的事〉，魏明谷要在彰化做對的事

近日魏明谷競選總部發佈「終結台化汙染，堅持做對的事」影片，這支一分鐘的影片，由一位八十多歲的彰化老農，以及一位二十歲在外求學的彰化年輕人，分別訴說台化工廠設立前後水果作物生長的好壞，以及在台化停爐後，彰化市空氣再沒有酸臭味的情形。而片尾加入魏明谷縣長對台化停爐的訴求，向民眾傳達魏縣長堅持做對的事。

Photo Credit: 魏明谷競選總部提供。

影片中彰化老農為1932年出生的呂金樹先生，出身彰化花壇的他年輕時曾短暫離開過彰化，但後來又回到家鄉從事水果作物種植，就這樣過了大半輩子的人生。呂金樹說，小時候還沒有台化工廠時，椪柑、龍眼等水果都長得很漂亮，尤其是李子更是年年豐收，那時候都要用牛車一車一車的運送，忙得不可開交。但就在台化工廠設立之後，椪柑、李子這類的水果，接觸到汙染的空氣，都長的不好，甚至死光了，只好改種植較耐污染的鳳梨。直到這兩、三年，台化停爐後，沒有了空氣污染，讓柚柑類作物又可以再次種植生長了。

Photo Credit: 魏明谷競選總部提供。

彰化年輕人顏子軒，高中以前都在彰化生活，對台化最深刻的印象是，就讀離台化工廠不遠的陽明國中時，不時會飄來很濃的臭味，不論老師還是同學，都必須關窗戶、帶口罩，才能繼續上課。後來才知道，那股味道正是台化工廠排放的汙染臭味。這兩年到台北上大學後，偶爾周末假日才回到彰化，發現彰化的空氣真的變好了，也不會再聞到那股濃厚的臭味了。他說台化工廠轉型對彰化來說，真的是一個很大的改變。

Photo Credit: 魏明谷競選總部提供。

魏明谷競選總部表示，這支影片訪問了兩個世代的彰化鄉親，透過他們的觀點，對比台化設立及轉型前後的差異，說出他們切身的經歷和真實的感受。魏縣長當初不畏艱難、終結台化污染，現在的空氣明顯改善，證明魏明谷始終與彰化鄉親站在一起，堅持做對的事。





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