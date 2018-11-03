「戴奧辛大閘蟹」9000公斤流入市面已追不回，業者遭罰1億破紀錄

（中央社）食藥署今（3）日公布，至今年11月1日止，有42批中國大閘蟹報驗，其中8批、重4萬公斤戴奧辛超標，且逾9000公斤追不回。兩業者被開罰合計逾新台幣1億元罰鍰，創最高紀錄。

衛生福利部食品藥物管理署北區管理中心副主任鄭維智上午在記者會表示，經查截至11月1日為止，計有42批中國大閘蟹報驗，其中8批（輸入量4萬276.5公斤）戴奧辛含量不符規定。

鄭維智說，這8批分屬喬艾舶國際企業有限公司、侑豐企業有限公司及約諮國際貿易有限公司。其中，喬艾舶及約諮不只產品戴奧辛超標，廠商還違法偷賣，喬艾舶短少7844公斤、約諮短少1468公斤。

短少產品的流向，經調查，其中3批為透過喬艾舶公司名義具結至宜蘭縣蕭姓業者及新北市郭姓業者，後續分別銷往基隆市謝姓業者、崁仔頂魚貨批發市場及基隆市簡姓業者；其餘一批為透過約諮公司名義輸入並具結至苗栗縣養殖場，其數量短少原因還在調查釐清。

鄭維智表示，輸入業者尚未取得產品輸入許可前，擅自移動、啟用或販賣，違反《食品安全衛生管理法》具結先行放行的規定，食藥署將裁處違規業者於一年內暫停具結保管申請；另外，針對業者未取得輸入許可即販賣具結產品，依法加重裁處販賣價格最高上限20倍罰鍰。

喬艾舶公司因情節重大，故意違法且產品檢驗不合格，將針對販賣部分加重處分，推估將裁處9840萬元罰鍰；同時，約諮公司如確查有販售情事，同樣得處販賣價格20倍罰鍰，推估裁處1840萬元罰鍰，總計1億1680萬元罰鍰

鄭維智表示，兩業者估計開罰超過1億元，也創下目前最高開罰紀錄。他重申，食品業者切莫抱持僥倖心態，貪圖短利，以身試法，食藥署將依規定嚴辦不肖業者，絕不寬貸。

戴奧辛大閘蟹為什麼會「先偷賣」？

（中央社）不肖業者從中國進口大閘蟹，明明驗出戴奧辛超標卻違規偷賣，有人好奇檢驗既未過，如何進到台灣、甚至偷賣。食藥署解釋是「具結先行放行」政策，強調擬加強不定期稽查、增設保存設備。

衛生福利部食品藥物管理署北區管理中心副主任鄭維智受訪時表示，由於生鮮食品需要冷凍、冷藏設備才能保存，食藥署不可能有這麼大的倉儲，可以替業者保存所有的東西。

鄭維智強調，食品保存設備、管理人力都要花錢，不可能花全國納稅人的錢，幫業者要的食品保鮮，因此凡是生鮮水產、蔬菜、水果、易腐敗、不易取樣或檢驗時間較長的食物，都會採取「具結先行放行」，讓業者的產品先進入台灣，移置指定倉庫冷藏保存，成本也由業者自行負擔。

因此，每當業者要進口生鮮食品時，必須先報備要存放的位置，進入台灣後會由地方衛生單位派員到存放處檢查，確認產品都已經在約定好的倉儲存放，直到相關檢驗合格以後，食藥署的邊境查驗單位才會發給輸入許可通知書，業者才可以開始販售。

以這次的大閘蟹為例，其中一間業者通報將進口的大閘蟹存放到宜蘭縣的「蕭清桂養殖場」，當時衛生局人員也曾到現場檢查過，但邊境查驗結果還未出爐、食藥署也沒發給許可通知書，不肖業者卻已擅自偷賣大閘蟹。

鄭維智說，有了這次經驗，將進一步研議是否加強稽查密度，即便已經確認產品送至指定倉儲，仍要不定期稽查，另外也將檢討是否增設冷藏冷凍設備，避免偷賣事件重演。

鄭維智也強調，此案下週將開罰，而且「一定會重罰」，他並重申，違規偷賣業者，將以市售價格開罰1至20倍；販售有危害人體健康疑慮的食品，也將依法開罰新台幣6萬至2億元罰鍰，情節重大者得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠的全部或部分登記事項，或食品業者登錄。

此外，將可依嚴重程度處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金，情節輕微者處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科800萬元以下罰金。

吃到「戴奧辛大閘蟹」會怎麼樣？

《上下游》報導，有「世紀之毒」之稱的戴奧辛（Dioxins）主要來自工業副產物，例如木材防腐劑五氯酚（PCP）、除草劑三氯酚（TCP）、金屬冶煉、水泥窯、燃煤發電廠、焚化爐、汽機車廢氣、燃燒廢電纜、吸菸等。其特性穩定、不易分解，因此可以藉由風力、水移動，並暫時儲存在土壤、底泥中，再經由食物鏈傳遞到生物體，且食物鏈越頂端、累積量越高。

海洋大學水產養殖系助教黃之暘表示，蟹類攝食以水中有機質、水藻為主，因此環境中若有戴奧辛，也會一併攝入，因此食用這些部位會有一定程度的風險，「而生物會將不易代謝的物質以脂肪的形式包覆，」因此蟹類動物的戴奧辛、多氯聯苯會累積在肝腺、胰腺、蟹黃、蟹膏等部位，其中肝腺、胰腺因油脂含量較高、累積量也較多。

《聯合報》報導，我國戴奧辛標準為3.5皮克／克濕重；戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和為6.5皮克／克濕重，依照檢驗結果，喬艾舶國際企業有限公司從中國進口的兩批大閘蟹，戴奧辛分別超出正常值7倍、6.5倍；戴奧辛類多氯聯苯超出正常值4倍、3.8倍；侑豐企業有限公司進口的一批大閘蟹，戴奧辛超出正常值2.4倍、戴奧辛類多氯聯苯超出正常值1.6倍。

而戴奧辛的每人每日容許攝取量（ADI）為1到4皮克／克濕重，1名60公斤的成人，每天不得超過60到240皮克／克濕重。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，戴奧辛為一級致癌物，9成是透過飲食攝取，被儲存在人體脂肪、內臟中，短時間暴露高劑量戴奧辛，會產生皮膚病變、肝功能異常，長時間低劑量暴露會影響免疫功能，增癌症風險，目前沒有任何解毒劑可消除體內戴奧辛，僅能預防吃到含戴奧辛食物，建議均衡飲食。

《東森新聞》報導，國立台灣海洋大學水產養殖系教授冉繁華則表示，設立「每人每日容許攝取量（ADI）」的目的，是為了把關食品的安全以及維護民眾的身體健康，並不表示「攝取到一隻超標大閘蟹就會致癌」，強調大部分的毒害物質都是經過長期的攝取與累積，才會對人體造成傷害，不會因為今天吃了幾隻超標大閘蟹，便造成終身的傷害，民眾不需要過度恐慌。

冉繁華也說，這次的問題出在「業者進口後就先偷跑」，未來在進口水產品前，都應事先計劃好約7至14天等待期間的應對措施，包括也可以將大閘蟹移至養殖場繼續進行餵養，或以其他不會影響大閘蟹品質的方式進行保存，並且等待政府放行才能進行販賣。冉繁華強調，這是各國都通用的檢驗流程，也是保護民眾食品安全的必要程序。

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核稿編輯：羊正鈺