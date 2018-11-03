全台最危險工作「植物獵人」——他國中畢業，卻被一群碩博士稱之為「介神」

「在社會中，我是很窮困潦倒的，可是到了森林裡面，這些平常人看不到的東西，就好像是我的收藏一樣，有一種又夢幻，又富有的感覺。」——植物獵人，洪信介

在台灣屏東縣高樹鄉，有世界上最大的熱帶植物保種中心——辜嚴倬雲植物保種中心，這裡總共收藏了3萬2587種植物，然而台灣目前有記錄的植物，不過5000多種而已；今年45歲，綽號「阿介」的洪信介，他是保種中心最特別的研究助理和「植物獵人」。

什麼是「植物獵人」？

《東森新聞》報導，洪信介所屬的「植物獵人」團隊，由清華大學教授李家維博士所組成，李家維也是辜嚴倬雲保種中心的執行長，《中國時報》報導，李家維收集非常多種類的植物，彷彿是現代挪亞，保種中心就是植物方舟。他的使命是盡可能保存最多的活體熱帶植物，期望未來可以在野外復育它們。

之前「國家地理頻道」曾紀錄他們在索羅門群島發現英聖龍爪蘭的過程；《中國時報》報導，為了保存瀕危的植物，李家維帶領一群台灣植物學家，深入索羅門群島的熱帶雨林，這裡的熱帶植物物種有台灣的1.7倍之多。索國興盛的伐木業加上極端氣候的壓力，使許多植物面臨滅絕。這群植物獵人必須與時間賽跑，收集他們看到的每個標本。

這趟旅程十分艱辛，大雨、暴漲的溪流、濕滑悶熱的山路，讓他們踏出的每一步更顯困難。他們找到了被記錄在一幅百年前素描中的英聖龍爪蘭。接下來又到原始森林中找尋生長在巨樹上的藍石松，好不容易發現了藍石松的蹤影，但它位在數百英呎的高處，植物獵人得徒手爬上雨林的樹冠層。

當採集工作結束，另一項更難的工作才剛開始，植物獵人的最後挑戰，是把這些活體植物帶回距索羅門群島數千英里的台灣，並且養活它們。

辜嚴倬雲植物保種中心的使命為保育全世界熱帶及亞熱帶植物，以永續地球上最豐富的生物多樣性，這裡擁有幾乎是全台最好的植物照顧條件，給這些植物異地養殖仍能存活的機會；隨著人類開發，熱帶植物的棲息地不斷遭到破壞，估計有1/3的植物物種會在本世紀末消失殆盡；但植物保種中心不但有超過3萬種植物，這裡的蘭花、苔蘚、秋海棠等植物的豐富程度都非常驚人。

熱愛植物，爬樹如履平地的「介神」

《一条 YIT》報導，保種中心有今天這樣的成績，洪信介和他的同事們功不可沒，熱愛採集植物的他其實只有國中學歷，年輕時還曾偷盜植物賣錢，而在保種中心的同事幾乎都是博、碩士生，他們對洪信介卻十分佩服，稱呼他為「介神」。

「介神」的稱號不是浪得虛名，洪信介進入保種中心工作的第1年，就採集了1500種瀕危的植物，並製作了1萬5000份標本，成為台灣採集海外標本最多的人，平時他為了採集，經常爬樹，曾經爬上過上千棵4、5層樓高的樹，他也能輕鬆地從一棵樹跳到另一棵樹，在樹上對他來說簡直像在走平路那麼簡單。

僅有國中學歷，23歲退伍後阿介本來到處打零工維生，比如景觀工程、古蹟修復、森林資源調查，但一直都沒穩定收入，《科學人雜誌》報導，十幾年來洪信介就是一有空就到山裡採集植物，缺錢再去打零工，賺的錢都拿來養他自己建造的巨大植物溫園，困苦的時候曾經連天然氣都付不起，直接在住家附近砍龍眼樹枝當柴燒，煮水煮飯洗澡。

在41歲那年，他因為學歷因素被國際植物採集計畫「索羅門計畫」拒絕，他因此試圖重回學校讀書但終究沒能完成學業，44歲那年，他在幾位經常一起上山找植物的植物學家朋友的極力推薦下，他才開始人生第一份穩定的工作，成為辜嚴倬雲熱帶植物保種中心的植物獵人。

保種中心的執行長李家維教授說，他看到阿介爬上當地土著都不敢爬上去的大樹、摘下馬尾杉、纏繞在身上的時候，就像看到了西方幾百年到熱帶叢林探險的「植物獵人」，他邀請阿介加入保種中心團隊，「阿介對台灣的原野很熟悉——偏遠的島嶼、高山的森林，他都清楚地知道哪些物種長在什麼地方。他最合適來找瀕臨滅絕、很少人見到的物種，來做第一線的搶救工作」。

除了體力和勇氣過人之外，洪信介也非常用功，《東森新聞》報導，他在房間床頭和廁所都放滿植物圖鑑，慢慢一本本背下來，希望自己能夠更了解這些植物的名字以及它們的生存環境，現在的他幾乎只要眼睛一掃，就能辨別出各種植物的種類和狀態。

《一条 YIT》報導，阿介現在的工作主要分為兩部分，一是採集瀕危的植物，帶回保種中心種植，二是採集標本，記錄一個環境有什麼植物。然而這份工作堪稱全台最辛苦、最危險的工作，每年大概有100多天都在森林裡，自己一個人曾遇過毒蛇咬傷、迷路、從樹上摔下來、被虎頭蜂追等，什麼情況幾乎都只能靠自己解決。

如果上山3天，通常要背20公斤行李，採集好植物下山，負重甚至可能有40公斤，每天傍晚還要找地方紮營，處理植物，因為標本越早烘乾品質越好，阿介常常處理到凌晨1.2點，隔天又繼續爬山、採集，但即使如此，阿介依然甘之如飴。

在《一条 YIT》影片中，一直沒結婚的阿介笑著說，「結婚是要負責的，我太愛採集植物了，有一天我絕對是死在山裡的那個人。」他坦言，現在老花眼越來越嚴重了，如果有天老了沒辦法爬山，他考慮成為畫植物描圖的畫家「一直找不到的植物，永遠都在我的腦中裡面，會一直想去找，那個形態甚至不用看照片我都可以畫得很漂亮。」

阿介也說，除了採集瀕危植物並將它們帶回保種中心保育、製作標本外，他也會將植物的器官用零下196度的液態氮急速冷凍，因為這樣做可以保留住植物的基因，未來如果生態系被摧毀，而人類想重建時，這些植物就可以扮演關鍵性的角色。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺