美國持續打台灣牌，是向盟邦傳達「印太地區」自由開放的承諾

文：陳冠甫

國防部22日罕見主動公布兩艘美國軍艦駛進台灣海峽，隨即挑動兩岸緊張情勢的敏感神經，外界多在意美國此舉是否為回應中國至今以來的挑釁，包含上月底中美兩國軍艦在南海的不安全航行和中美貿易戰所衍生的意識形態戰爭。除此之外也是向印太地區盟邦傳達一同「挺台灣、嗆中國」的立場。

而美國總統川普24日在白宮接受媒體訪問時，被問及美軍行經台海是否會擔心任何來自中國的負面反應時，強調「我不擔心任何事情，我不擔心。」某種程度代表未來美軍行經台海的任務可能會趨向常態化，實現美國國防部長馬提斯上週在新加坡會晤區域國家國防部長時強調的「美軍將在任何國際海域自由飛越與航行」。

美軍向來都是以捍衛國際海域「航行自由」作主張行經台灣海峽，同樣的情形近來頻頻發生在南海爭議區域，而現在也發生台海，不難看出南海及台海未來將會是美國地緣戰略的主軸，雖然「國際海域」並非海洋法公約用詞，但一般指的是公海和專屬經濟區。

按照1982年《聯合國海洋法公約》第58條和第87條，公海和專屬經濟區對所有國家開放，包括「航行自由」「飛越自由」等權利。美軍不時以軍艦、軍機航行或飛越都是於法有據。特別台灣海峽對於美軍行使航行自由權有不同的意義。長久以來中國一直企圖把台海「內海化」希望掌握上東海下至南海，這條亞洲其他國家的生命線。

中國《領海及毗連區法》更是明擺的把台灣納入領土，從內國法層面實行統一。再透過先前中國海、空軍遠海常訓的繞台任務，有意無意的向國際釋出兩岸同屬「一個中國」的訊號，逐步實行國際法上實踐，達到合法併吞台灣的目標。這當然是台灣及美國等民主同盟無法忍受的，勢必需要作出回應，以平衡現狀的變動。

為反制中國的不當擴張，美國持續的打台灣牌是要維持對「印太地區」自由與開放的承諾，也因為如此越來越多盟邦，如澳洲或日本已經借道或準備未來通過台海。這不只是協同美國重回亞洲的主張，而是維護自身國家利益。對台灣而言，除了回應美國善意，更要小心中國異於平常的反應，不給中國任何藉口，替內部經濟和鬥爭找到出路，才是明哲保身之道。

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