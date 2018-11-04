柯文哲並不了解，台灣對於美國的亞太秩序有多麼重要

文：常山七次郎

前幾天柯文哲接受彭博專訪指出：「川普就是一位商人，台灣是川普商品架上的一項產品。」他還提到：「台灣必須清楚地理解自己的定位，而兩岸的爭議僅是美中衝突的一環而已。」

「透過加強民主與經濟的透明度，能夠強化台美的共同價值」柯文哲說，希望藉此來鞏固台美關係。但是被問到，是否認為川普可能出賣台灣時，柯文哲則是很快地回答，「當然。」

我認為柯文哲並不實際了解到台灣對於美國所建立的亞太秩序有多麼重要，首先從空間方面來分析：圖為大日本帝國時期的台灣航線圖，我們可以發現台灣的位置就是亞洲太平洋地區的中心位置，在經濟上是日本取得東南亞原物料（包含石油）的核心，在戰略位置上更是突擊亞洲大陸最好的不沉沒空母。

對自由世界來說，只要維持台灣不受中國控制的現狀，不但能夠維持亞太地區的航行自由，維持經濟繁榮，還能夠在中國共產黨預期對外擴張的時候，給予中國致命的打擊。對美國來說，要是台灣受到中國的控制，中國的軍艦與核動力潛艇，將可以不再受到美日聯軍的監控，直接從台灣的東部進入太平洋，可能重現美國的珍珠港惡夢。

要是自由世界失去了台灣，中國可以隨時對日本採取經濟封鎖，那麼日本國家隨即正常化，日本、美國、紐澳、印度、東協對中國的戰爭將首先以台灣為首要打擊目標，也就是說，要是台灣與中國統一，太平洋戰爭將會必然性的爆發，摧毀台灣的和平與經濟繁榮。

對中國來說，台灣人民的福祉與經濟利益，並無所謂，中國共產黨所需要的是台灣的軍事戰略位置，想要維持台灣人民的福祉與經濟利益，台灣與自由世界靠攏才是最有保障的。

其次是以時間來進行分析，自從美國共和黨川普重新執政之後發生的幾個重大的轉折我們可以看一下最近的新聞，美國對中國已經不再是尊重與友善了。

〈美國推「毒丸條款」：在貿易上孤立中國的重型武器〉2018年10月16日

〈中美台海博弈：美國軍艦近三月內二度駛過台灣海峽〉2018年10月23日

〈美國軍艦行經台灣海峽 賴清德：尊重美國在國際海域通行權力〉2018年10月23日

〈美國沿「一帶一路」鼓勵各國對中國說「不」〉2018年10月25日

〈外商大舉撤出中國，全球製造供應鏈正在移動中〉2018年10月26日

〈葉望輝：美國兩岸政策須反映中國的轉變〉2018年10月27日

〈蓬佩奧：中國的每一個挑釁都會得到美國強有力的回應〉 2018年10月27日

美國共和黨鷹派的抬頭，代表著美國基督教保守主義對共產主義滲透的免疫反應開始起了作用，戰後世界秩序的制定者已經開始著手處理中國共產黨這30多年來對世界的破壞性滲透了。相對應於世界局勢，台灣別無選擇，只能跟著美國與自由世界陣營的腳步前進。

Photo Credit: Reuters/達志影像

我們可以再看看這一則新聞：

2018-10-12〈國際局勢大變 葉望輝：台灣進入聯合國的獨特機會〉

葉望輝10日投書《讀報》指出，美國總統川普在聯合國的演說，代表國際政治局勢的巨大轉變，對於許多人嘲笑川普在聯合國大談美國主權，葉望輝認為，他們未能認識到2016年美國大選、英國脫歐所帶來的趨勢，也就是「擺脫全球主義」，並回歸到「國家主權」「民族愛國主義」，這也帶給台灣新的機會和挑戰。

根據葉望輝的說法，這對於想要加入國際組織卻屢屢遭到中國惡性杯葛的台灣有重要的作用，台灣可以和世界上幾個重要的國家建立國與國之間的關係，而走進國際社會。也許現在假新聞與統派的橫行，會令人焦慮，但是統派政權當政，對美國來是一個非常惡劣的選項。

2018-10-01〈兩岸統一會怎樣？司徒文：除非台灣自願，美國將干預〉

對於台灣人幾十年來的迷思──中國打來，美國到底幫不幫？司徒文強調，如果今天台灣人民是在和平的狀況下，自主選擇兩岸統一，美國不可能反對，但如果是遭受脅迫「被統一」，恐怕就會因為不符合美國、印太區域其他國家的利益而出手「因為只要台灣成為中國的一部分，整個亞洲都會受到中國的控制。」

從葉望輝、司徒文的說法就可以知道，柯文哲對川普的看法，可以說是極其幼稚愚蠢的，但是，為了在台北這個大中華價值充滿的地方勝選，就算聰明如柯文哲也只能表現如此。

因此我們千萬別忘了，柯文哲某些親中反美的言論，是喊給他的選民聽的，實質意義上對台灣民眾是有害的，聽一聽笑一笑就好了。川普對於台灣的看法，還是看看美國國會、美國政府或者是川普本人的發言比較有意義。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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