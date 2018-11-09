公投早有「不在籍投票」法源？實施細節還待法律制定

漸漸接近11月底的九合一選舉，關於公投的相關議題持續在媒體版面受到關注。國內首次出現10個公投案成案情形，歸功於去年底公投法的三讀修正；在去年的修法當中，除了被形容為「鳥籠公投」的公投案提案、成案與通過門檻大為降低及廢除公投審議委員會等之外，也涵括了公投年齡從20歲降低為18歲。

但較少人知道的是，在此次公投法修正之後，依據《公民投票法》第25條，首次確立了公投「不在籍投票」的法源依據，重要性不比其他修正的法條小。

《公民投票法》第25條：「主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，其實施方式另以法律定之。」

值得注意的是，在《公民投票法》第25條的法條中，關於不在籍投票的運作方式，條文指出須另以法律定之；而以目前狀況白話而言，就是在還沒有以法律形式制定關於不在籍投票的詳細實施方式之前，這條法條將形同沒有功用，年底選舉也不會有不在籍投票。

筆者認為，相關單位應積極推動相關法條的制定，不在籍投票相關法條的制定對於公投影響十分巨大。據內政部民政司在107年5月25日舉辦的「研議全面實施不在籍投票可行性公聽會」會議紀錄中，吳重禮教授利用近年總統大選的合格選民人數（最低投票年齡較公投高），針對「籍在人不在」（戶籍在A地，而人不在A地）的標的粗略估計約有300多萬人，龐大的數目將得以左右公投結果，不在籍投票也能使通過之公投案更具民意基礎。

再者，公投法將公投年齡限制降低為18歲，18至20歲的區間因修法而能夠行使公投權利的人數，依中選會粗估約有60萬人，此60萬人當中將會有很大多數為不在戶籍地讀書的大學生。實施不在籍投票對於在外求學的大學生，除了免於舟車勞頓的方便性外，亦能替青年族群省下一筆返鄉的費用、增加其投票意願，同為在外讀書的我，身旁也有因為許多因素而無法回家投票的朋友。

而通過公投案需要至少四分之一的票數門檻（約470萬票）與大於反方票數。承上所述，我認為在《公民投票法》下修了年齡限制的同時，當局也應盡速推動《公民投票法》第25條的實施相關法條，使年齡限制下降的修法更具實質意義。

目前中選會面對《公民投票法》第25條的態度，媒體報導〈公投不在籍投票 中選會：選後推動修法〉，中選會主委陳英鈐指出，「公投因綁九合一選舉，會使實務很複雜，關於不在籍投票的法條將於九合一選後和《公投法》修法提出。」，對於日後公民投票不在籍投票法案的推動，還有選務工作的相關配套措施與實務上的技術面，仍需要大眾一起持續觀察與監督。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰