踩著潔淨科技的階梯，新創之國以色列如何扶搖直上？

文：詹世豪

以色列民族天生就流著創新的血液，成長環境也是造就其特質的要因之一，沙漠佈據了將近一半的國土面積，整個國家在嚴峻且極具變化的氣候和地形圍繞下，使以色列人激發出許多前衛、新創、大膽的靈感來面對接續不斷的挑戰。以色列在21世紀的全球科技重點——潔淨技術上的創新與突破，一直受到全世界的矚目，許多國際企業慕名而來學習、設立研發中心或是收購當地新創公司。

氣候變遷的影響遍布全球，永續能源的使用、轉向新的能源經濟、以及潔淨技術產業已經比以往更加蓬勃，也可以說全世界更加著重在這塊領域之中，而以色列擁有一個敢於提出新創思想的經濟體，正是現在這個時代迫切需要的能量。

對於潔淨科技，以色列可以拿出什麼？

以色列有超過600家公司在能源領域裡提出各式各樣的解決方案，包含了能源使用效率、水資源管理、農業科技、廢棄物污水回收等。2014年的Global Cleantech Innovation Index，以色列在潔淨科技創新國家排行第一，持續不斷在該領域成為領導前鋒。就拿幾個公司來說，MercuRemoval在2017年Cleantech Open所舉辦的Global Ideas競賽中拿到冠軍，他們獨特的專利技術能夠處理工業排放的汞廢水並使海洋免於污染，也保護漁產資源避免汞所帶來的傷害。

2017年從全球超過一萬家公司遴選出的全球百大潔淨科技（Global Cleantech 100），以色列就有好幾家新創公司入榜，像是BreezoMeter，它們的空氣品質分析技術涵蓋全球，從個體、居家、交通到城市都有相對應的解決方案，而即時資訊和未來預估能夠提供孩童、居民、運動員來做適合的健康規劃。創立於1965年的Netafim，是農業滴灌技術的先鋒，全世界第一套滴灌系統就是由以色列開始創立，也讓該技術的應用在往後得到急遽的成長。

歐美資金的挹注，代表對以色列表現的期待與肯定

坐擁許多的成功紀錄和卓越技術的以色列，全世界的投資者也不得不將目光轉向這個寶地。歐洲投資基金（European Investment Fund），才剛在最近宣布將有2000萬美元的資金挹注支持發展永續能源的創投公司Israel Cleantech Venture，大力加速以色列新創公司的成長。於此同時，世界銀行的國際金融公司（International Finance Cooperation）正在觀望並評估以色列的潔淨能源市場，也準備出手投資幾個在該領域出眾的頂尖公司。

麻雀雖小，但實力深厚

真的要談出眾、頂尖、創新的公司，在這面積只有約台灣三分之二的國家，實在不勝枚舉。由三星集團所資助的StoreDot，其技術可以說是革命性地改變了未來充電的方式，它們利用有機化合物讓智慧型手機或是電動車輛能夠在5分鐘內快速充電完成，節省每個人每日所需花費的時間成本。GenCell所提出的綠能電力解決方案，能夠給予電信塔足夠的電力來源，也進而幫助一些離市中心較遠的鄉村地區充足的電力供給，同時也可以防範市區突如其來的大停電，成為備用的電力平台。Raycatch利用AI太陽能面板的分析技術，讓太陽能的利用效率得以最大化，其技術應用的發展潛力也得到世界經濟論壇的肯定。

在全球環境的變遷壓力下，以色列於潔淨能源產業的突出表現，不僅僅只是對全球展現創新實力的證明，更重要的是幫助全世界每個角落，都能夠擁有更美好的生活和品質。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺