中國甘肅省高速公路意外：大卡車衝撞排隊繳費的31台車，造成15死、44傷

中華人民共和國應急管理部4日凌晨0:46發布新聞稿表示，3日19時許，甘肅省蘭海高速蘭州至臨夏段蘭州南收費站出口一輛半掛載重牽引車失控，與收費站排隊等候繳費的車輛發生碰撞。《中國新聞網》報導，截至4日5時，事故已造成15人死亡、44人受傷，其中重傷10人。

《ETtoday》今（5）日上午5:29報導，警方表示，肇事司機是遼寧省籍駕駛人李豐，當晚開著重型半掛載重牽引車，沿著蘭海高速公路，從南向北行駛至17公里長下坡路段，於蘭州南收費站50米處前，與至少有31車發生碰撞。司機自述，當時煞車失靈，目前已被警方帶回接受調查。

《中國新聞網》報導，事故發生後，蘭州市公安、消防以及醫療等相關部門趕往現場救援，甘肅省主要領導帶領省市相關部門人員緊急趕赴現場指揮處理。公安部及應急管理部也組成工作組連夜趕赴蘭州。中國應急管理部表示，截至11月3日晚間11時，事故現場救援基本結束，事故調查和善後處置等工作正在進行。

甘肅省委省政府3日夜間召開蘭海高速交通事故處置現場會，要求甘肅省公安廳對全省類似情況進行排查，甘肅省安委會要針對冬季高速公路、危險路段安全，加強司機安全意識教育。

《ETtoday》報導，據悉，該路段曾發生過多次交通事故。2010年10月30日晚間，事發收費站南方500米處，一輛加長聯結車逆向撞上一輛小轎車和機車，之後撞倒路邊高壓電線桿，造成7人死亡，1傷。2005年6月13日晚間，收費站出口約200米處也有一起重大交通事故，一輛冷凍車失控連撞5車，最後衝向在附近餐廳門前吃飯人群，造成4死7傷。

當地交警曾在今年春運期間發布一份提醒中曾提到，蘭海高速新七道梁隧道至蘭州南收費站有17公里長下坡路段，易煞車失控，行經車輛應低檔低速，減速慢行。

《蘋果日報》報導，新聞曝光後，肇事貨車所屬的「瀋陽建華新物流有限公司」在事後表示，稱貨車雖然掛在公司名下，但車主與公司有簽協議，交通事故一律與公司無關，責任自理，又強調肇事貨車與公司「沒有利益關係」。

《中國時報》報導，「瀋陽建華新物流有限公司」負責人指稱，對於靠行車輛，車主與該公司簽有協議，公司要求靠行車輛按時年檢，各種保險辦全，不能有違法違章情事，交通事故與該公司無關，責任自理。

負責人表示，目前暫時未聯繫上車主，現已派人前往公司查詢肇事車輛的GPS定位等資訊，根據行車經驗，如果重型卡車駕駛員發現刹車失靈，若附近有隔離牆，一般會選擇撞隔離牆，以避免重大交通事故發生。

該負責人稱，其物流公司自有「直屬」車輛不超過十部，他暫時還不清楚肇事車輛的具體載重及車上有多少位元駕駛，而其公司自有車輛的自重一般不超過19噸，載重量在30噸左右，在高速上的行駛速度一般不超過每小時80公里。

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核稿編輯：楊之瑜