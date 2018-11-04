高鐵加開57班車不夠用，48所大學學生發起募資，自雇「民主列車」返鄉投票

11月24日即將舉辦九合一選舉及10個公投案的投票，包括高鐵、離島飛機都已確定加開班次疏運，而過往每逢選舉也都有不少大學學生會、學生自治會等團體，聯繫遊覽車公司，加開「返鄉投票列車」，今年，首度有48所大學的學生團體聯合發起「2018青年民主返鄉列車」募資，讓離鄉大學生只要繳101元就能返鄉投票。

「家鄉需要你」，48所大學聯合募資，加開返鄉遊覽車

《中央社》報導，過去青年返鄉專車多由個別學校的學生會發起，今年首度大規模跨校串聯48所學校的學生團體，組成「台灣青年民主協會」，發起「2018青年民主返鄉列車」募資，目標募得新台幣80萬元，讓2500位青年以101元的價格搭車返鄉投票。

台灣青年民主協會昨（3）日舉辦記者會，該協會秘書長張育萌表示，歷次大選的青年投票率，比65歲以上公民低了將近20個百分點。並非青年不願投票，而是許多人離開戶籍地求學、就業，週末忙著打工，或想省下一筆車費；全台各地學生組織串聯，就是希望協助更多青年返鄉參與重要的選舉。

《中國時報》報導，台大學生會會長吳奕柔說，她來自台南，年底地方選舉結合公投，且公投只要滿18歲就有投票權，期待透過「互揪」的方式，讓更多青年回去投票，「我也會回到台南投下我手中的一票。」

《自由時報》報導，東華大學學生議會議長簡子涵表示，東華大學在東部，交通不便，對外以鐵路最方便，但常搶不到車票，青年民主返鄉列車專案提供東華大學實惠的選擇，透過小額贊助，不但紓解交通不便，也滿足返鄉投票的需求。

政治大學學生會長朱震呼籲，各界應注重青年返鄉投票的權利，不應以考試或輔導為由侵害學生投票權。教育部日前也發函各級學校，要求不得以課業輔導等活動，影響學生行使投票權。尤其這次公民投票年齡門檻從20歲降到18歲，部分高中職學生雖然不能領縣市長選票，但能領公投票。

根據活動募資網站，截至今日傍晚7點45分，已經募集到69萬484元的萬的金額，募資進度已達86.31%，有2318人參與募資，募資計畫預計在11月9日前募集到80萬元，協助2500名學生返鄉投票。

而有10所大學規劃校內發車點，包括：台灣大學、政治大學、台北大學三峽校區、成功大學、台灣師範大學（圖書館校區）、清華大學、中興大學。、東華大學、高雄醫學大學、中正大學

南北陸上運輸：高鐵加開57班列車

高鐵則早於10月25便發布選舉疏運列車，11月23日到11月26日共加開57班列車（南下24班，北上34班），總計4天提供659班次列車，時刻表可參考此網址。

台灣高鐵公司表示，選舉疏運期間「早鳥優惠」適用車次達215班，佔總班次數逾32%，其中114班次適用早鳥65折優惠；旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。同時，選舉疏運期間仍適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「會員平日離峰優惠」、「TGO會員限量指定車次優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

而台鐵表示，在11/10~11/17間會公布加開車次，並公告於台鐵網站。

交通部高速公路局則表示，配合九合一選舉已做好疏運準備，選舉當日交通需求以返鄉投票及旅遊之南向旅次為主，高速公路局預估較平時例假日增加5%交通量。上午南下之壅塞路段為國1新竹、彰化路段，國3桃園、台中路段及國5等，為維持國道主線服務水準，將比照例假日以機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導。

高速公路局也呼籲民眾並多遵循國道分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以利整體行車順暢。

離島運輸：飛機、船班

金門

因應九合一選舉，立榮、華信、遠東3家航空公司11/22～11/25共加開34架次的飛機往返金門及台北，立榮航空加開4架次、華信航空加開4架次加班機、遠東航空則加開26架次飛機，日期時間如下，若有新增將更新於金門航空站網站。

台北往金門

遠東航空11/22（四）13:00 遠東航空11/22（四）14:25 立榮航空11/22（四）17:50 遠東航空11/23（五）07:25 遠東航空11/23（五）13:00 遠東航空11/23（五）14:25 遠東航空11/23（五）17:00 華信航空11/24（六）06:55 遠東航空11/24（六）07:25 華信航空11/24（六）10:25 遠東航空11/24（六）10:50 遠東航空11/24（六）14:25 遠東航空11/25（日）07:25 遠東航空11/25（日）10:50 遠東航空11/25（日）13:20 遠東航空11/25（日）14:25 立榮航空11/25（日）14:30

金門往台北

遠東航空11/22（四）12:45 遠東航空11/22（四）16:00 立榮航空11/22（四）19:40 遠東航空11/23（五）09:10 遠東航空11/23（五）12:45 遠東航空11/23（五）16:00 遠東航空11/23（五）18:40 華信航空11/24（六）08:45 遠東航空11/24（六）09:10 遠東航空11/24（六）10:50 華信航空11/24（六）12:20 遠東航空11/24（六）12:45 遠東航空11/25（日）09:10 遠東航空11/25（日）10:50 遠東航空11/25（日）12:45 遠東航空11/25（日）15:00 立榮航空11/25（日）16:30

澎湖

澎湖飛機目前無增班，但華信航空部分航班24日選舉日當天改換乘載量較高的飛機型號，詳情可參考澎湖機場當月時刻表。而船班方面，澎湖各島嶼間11/24（六）有增開船班，並因應選舉不載貨，11/26（一）則有一班「光正6號」09:00從七美延航高雄，詳細可參考澎湖縣公共車船管理處。

馬祖

根據《馬祖日報》，台灣本島飛往馬祖的唯一航空公司立榮航空，將加開6個架次，協助疏運：

台北往馬祖

11/23（五）14:40

11/24（六）07:50

11/25（日）14:40

馬祖往台北

11/23（五）16:05

11/24（六）09:15

11/25（日）16:05

綠島

飛機加開4班，詳細資訊可以參考台東縣交觀處「台東就醬玩」粉絲專頁以及「蘭嶼綠島船班報馬仔」粉絲專頁。

台東往綠島

德安航空11/25（五）14:25

德安航空11/26（六）14:25

綠島往台東

德安航空11/25（五）15:10

德安航空11/26（六）15:10

蘭嶼

船班及飛機各加開4班，詳細資訊可以參考台東縣交觀處「台東就醬玩」粉絲專頁以及「蘭嶼綠島船班報馬仔」粉絲專頁。

台東往蘭嶼

德安航空11/22（四）14:20

船班11/24（六）09:00

德安航空11/24（六）14:20

船班11/25（日） 09:00

蘭嶼往台東

德安航空11/22（四）15:15

船班11/24（六）14:30

德安航空11/24（六）15:15

船班11/25（日）14:30

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核稿編輯：楊之瑜