首場挺同公投說明會：反方法學教授指同婚硬套民法「怪怪的」

今日，中選會舉辦公投案第14案「支持同性婚姻納入民法」的說明會，正方由立委段宜康代表，反方則由中正大學法律系教授曾品傑代表，曾品傑提出之所以反對同性結合納入民法，是因為民法中有太多與血緣、男女相關的詞彙，且這些詞彙對台灣人民具有情感上的意義，改動可能會造成人民生活用詞上的困擾。正方的段宜康則說，法律的稱謂跟日常的稱謂完全是兩回事，甚至嗆「你會叫你的太太叫『妻』嗎？是在上歌仔戲是嗎？」

11月24日，10個公投案將隨九合一大選展開投票，《公民投票法》規定，公投前，每個公投提案都必須舉辦5場說明會，並請正反方代表都參加。今天，挺同公投中第14案「支持同性婚姻納入民法」的辯論，正方由長期支持婚姻平權的民進黨籍立法委員段宜康代表，反方則由反對同性婚姻納入民法的中正大學法律系教授曾品傑代表。這場說明會聚焦親屬稱謂、少子化和民法法律適用的問題，引起廣大討論。

正方段宜康：通過同婚的法國、荷蘭生育率都上升，同婚不會造成少子化

說明會一開始先由正方的段宜康闡述想法，他先談「憑什麼民法不保障同性婚姻？」

段宜康引述反方「下一代幸福聯盟」的文章，內容指出「台灣應該堅持一男一女一夫一妻的制度，在正常的兩性關係下發展」。段宜康說，這個就意指非一男一女、一夫一妻的家庭關係就是不正常的，「為什麼不正常，因為他們是少數嗎？少數就代表不正常，那在台灣新住民和原住民是少數，跟他們結婚就是不正常的家庭關係嗎？當然不是。」

對於反對同婚者指出「同性婚姻不具自然生育的可能性，恐怕讓少子化更嚴重」。段宜康則反問，「能夠自然生育何時成為成就婚姻的必要條件？少子化跟同性婚姻的關聯有什麼科學根據？」

段宜康提出數據舉例，多個通過同性婚姻的國家，生育率都高於台灣、韓國等未通過同性婚姻的國家。另外，反同婚者也有人擔憂，台灣生育率已經這麼低，可能在同性婚姻通過後繼續下降。對此，段宜康再出數據表示，「法國在6年前同性婚姻合法，從2000年到去年的生育率是上升的；最早合法的荷蘭生育率也維持差不多，2003年通過的比利時十幾年來生育率也持續上升。相對於同婚不合法的台灣，從2000年到現在生育率卻是下降超過30%。」

而也有反同婚者認為，在同性家庭生長的孩子會受到歧視，因此不支持同性婚姻。段宜康則說，在學校看到孩子因為種種因素被歧視，那個叫做霸凌，我們居然不去譴責霸凌別人的孩子，「我們這個社會會往前進嗎？」

段宜康最後呼籲，「同性婚姻跟異性婚姻一樣，不會都是美滿的，家庭都有家庭的問題，家庭都有家庭的困擾，但是讓大家都有機會，去面對克服這些困擾，大家共同享受應該共有的婚姻保障。」

反方曾品傑：說女婿是女的、說媳婦是男的，會造成民間社會生活上的困擾

而反方的曾品傑，上台後先說明，自己是中正大學法學院院長。接著，他開始闡述，為何支持「用婚姻以外的其他形式來加以保障同性二人共同生活結合的權利」。

曾品傑表示，民法婚姻編中，有許多關於生理性別的用詞，比如「男女當事人」、「父母」、「夫妻」、「不能人道」，他說，「這蘊含了台灣人民婚姻與家庭的情感，具有維繫人倫秩序的重要意義」他說，條文的用語文字當然不是不能改，但他認為沒有必要「去性別化」的更動。

另外，他也說，這些稱謂應該要繼續維持不動，比較不會造成台灣人民的日常生活的困擾，比如，「你說女婿是女的、說媳婦是男的，舅媽是男的、姑丈是女的，這個的確會造成民間社會的生活上的困擾與不便。」

接著，他也以法學角度說明，民法中有許多詞彙，是以「是否是自然生育、自然形成天然血親」為基準，在法律上很難適用於同性伴侶身上。他說，「法律中以分娩者為母親，婚生推定、準正、認領制度」這些在男女與同志間的規定都很不同，「忽略生理結構上的不同，只是張冠李戴。」（準正，指非婚生子女之生父母結婚，法律上將非婚生子女視為婚生子女。）

因此他說，用婚姻以外的其他形式、或是專法方式，來保障同性別二人共同生活的權益，「這樣比較可以兩全其美，兼顧多數人的婚姻現況，及少數人的保護需要。」

正方段宜康：你會叫你的太太「妻」嗎？是在唱歌仔戲？

對於反方代表曾品傑表示，不可修民法婚姻章，但可另立專法來保障同性二人的結合。段宜康指出，他所說結合「不是婚姻」，同性二人「不是配偶」，結合之後的生活單位也「不叫家庭」。

接著他反問，「為何民法不能修？」段宜康說「好像民法是很神聖的」，但他說，從他出生以來，民法修了30多次，超過一千多條。他說過去夫妻結婚後太太要跟著丈夫住，婦女是要冠夫姓，沒有財產權，都是修改民法後才改正的，他強調「民法當然可以修。」

接著，段宜康回應曾品傑說，更動民法稱謂，會造成人民生活上的困擾。他說，法律的稱謂跟日常的稱謂完全是兩回事，「曾品傑教授說法律修改日常稱謂也會稱改，怎麼教授也會騙人，我以為候選人才會騙人，我今天算開了眼界。」他說，「法律裡面規定的稱謂叫做『父母』，你在生活中會叫『父』、『母』嗎？不會嘛，你叫爸爸媽媽、叫爹地媽咪嘛。」段宜康說，「法律規定叫夫、叫妻，你出去跟別人介紹你的太太，會說『這是我的妻』嗎？你是在唱歌仔戲喔？」

段宜康說，平等權中最可怕的，就是跟大家講說「我保護你了，你也有，但不能跟我一樣」，「因為這是專屬的，配偶、夫妻和家庭『都是我專屬的』」，段宜康批評，這就像早期白人和黑人的候車亭要分開，這就是隔離、就是歧視。

反方曾品傑：婚生推定、認領、準正都跟父母與小孩的血緣有關，同性戀無法適用

曾品傑則回應段宜康，「同性結合是不是個家庭？在我國同性結合在台灣當然是個家庭。」他說，民法早就保障了，這個沒有問題。他說，不管黑人、白人、台灣人、美國人的婚姻權都要予以保障，但因為同性跟異性的結合，在生理上的不同，「我國民法規定，都是以生理上的男女做為預設基準，同性結合要去套婚生推定，就是怪怪的、怪怪的。」

他說，包括「婚生推定」、「認領」都跟血緣有關，「『準正』也是以子女跟生父有血緣關係作為認定基準，很多同性結合是會沒有辦法用，不知道怎麼用。」

而關於日常生活的稱謂，曾品傑說，「我在這裡要講，法律用語的修正的確會對於日常稱謂造成很多不必要的困繞，『父母』、『夫妻』在台灣話來說是有溫度的用語，當然可以改成去性別化的『當事人』、『雙親』，但把台灣生活中這樣有溫度的話拿掉，多數台灣人會覺得沒有必要。」

接著曾品傑解釋，大法官釋字也同意，用其他形式，只要賦予同性別二人永久結合關係。他說，這是大法官針對台灣社會的民情，有裁量空間，無論哪個選項，都符合大法官說的婚姻自由。」最後，他說，「民法不是不可以修，是我們國家的法律，要怎麼修比較好的問題，我們認為維持現有民法，限於ㄧ男一女，用特別法或其他形式，來保障同性別二人共同生活的權益，比較能兩全其美，對於台灣社會衝擊較低，這樣的立法制策也比較適合目前台灣對於婚姻與家庭的法律情情感。」

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核稿編輯：楊之瑜