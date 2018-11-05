白人坐擁高薪、原住民被經濟剝削，法屬新喀里多尼亞的「獨立公投」失敗

南太平洋的法屬新喀里多尼亞（New Caledonia）4日舉行獨立公投，最後，56.4%的選民反對脫離法國，但2022年之前，新喀里多尼亞可以再舉辦2次獨立公投。新喀里多尼亞的去留，不僅影響法國與當地居民，也可能影響中國在亞太的佈局。

（中央社）南太平洋法屬新喀里多尼亞4日舉行獨立公投。這次公投的主文為：「你是否希望新喀里多尼亞島獲得完整主權，成為獨立國家？」

根據新喀里多尼亞高級專員辦公室，這次公投投票率創紀錄，約17萬5000名選民中，有高達80.6%的選民出面投票，其中僅43.6%選民贊成脫離法國獨立，56.4%選民反對脫離法國獨立。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，多數新喀里多尼亞選民在公投中還是選擇留在法國。馬克宏在電視演說中誓言，新喀里多尼亞的未來「除了對話之外，別無其他途徑」。法國總理菲力普（Edouard Philippe）將會見新喀里多尼亞官員，討論未來的計畫。

這次獨立公投雖然失敗，但根據法國與新喀里多尼亞訂定的協議，2022年之前，新喀里多尼亞可以再舉辦2次獨立公投。

新喀里多尼亞是法國散布全球的海外領地之一，位於南太平洋，澳洲昆士蘭省東方約1200公里，距離法國本土約1萬8000公里，首都是努美亞（Noumea），總人口數27萬9000人，其中42%是當地原住民卡納克人（Kanak）、30%歐洲人，另外11%是玻里尼西亞人。

新喀里多尼亞位於西太平洋，是法國13個海外屬地之一。圖片右下角紅色圈起處，即為新喀里多尼亞。

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法國人賺飽飽、原住民沒有地，100條人命換來「去殖民化」協議

18世紀時，英國探險家發現後此地後，以蘇格蘭的古羅馬拉丁名，命名為「新喀里多尼亞」，但直到1853年時遭法蘭西第二帝國殖民，才納入法國版圖，淪為流放囚犯的荒地，並在二戰過後正式成為法國13個海外領地之一。

新喀里多尼亞盛產鎳礦，提供全世界約25%的鎳礦，是製造不鏽鋼、鑄幣、電池的重要原料。法國將新喀里多尼亞納入版圖後，在當地積極開採鎳礦，卻不准卡納克人參與，並限制他們只能在保留區內活動，種下日後衝突禍因。

《轉角國際》報導，兩個族群長期爭奪土地、經濟資源之下，以卡納克為主的獨立聲音不斷高漲，族群衝突在1980年代進入暴力化階段。

比如位於首都努美阿東方、車程2小時的蒂奧（Thio），過去曾是法國國營採礦公司（SLN）開挖鎳礦的聚寶盆，在1984年時發生500名卡納克分離主義者佔領城鎮的行動，共造成至少80人死亡。

1988年，又發生「烏韋阿島事件」（Ouvéa cave hostage taking），獨派的「卡納克社會主義國家自由陣線」（FLNKS）挾持多名法國軍人，要求與政府展開獨立對話談判，總共造成19名卡納克人和2名軍人死亡，達到近代武裝獨立的高峰。

烏韋阿島事件後，法國當局與統獨兩派協商，先後簽署1988《馬提翁協議》（Matignon Agreements）及1998《努美阿協議》，將新喀里多尼亞改制為海外特殊集合體（Special Collectivity），具自治政府及屬地自治議會，除國防、外交及司法事務享有相當的自治權，並同意以20年為限，逐步推展去殖民化，並承諾最晚2018年11月前舉辦獨立自決公投。

獨派想要正義，統派想要補助，法國則擔心中國拉攏

《衛報》報導，居住在蒂奧當地的獨派支持者莫安杜（Odette Moindou）氣憤表示，「法國奪走太多，而我們的經濟毫無起色。」長期開採鎳礦的蒂奧，可以說是新喀里多尼亞遭受法國經濟剝削的縮影。

雖然國營採礦公司聲稱有60%的利潤都用來回饋當地，但蒂奧人口外流嚴重，失業率高達30%，97%的居民連高中都沒有畢業。《France 24》報導，尤其，鎳礦價格2011年至2016年期間下跌超過一半，此後，蒂奧居民的生活更加不容易。相較於此，居住在首都的白人坐擁高薪、擁有便利的生活機能，比如法國公務員在努美阿的薪水比在歐洲多出將近2倍。

（中央社）統派則認為，新喀里多尼亞島每年享有法國政府提供的13億歐元（15億美元）補助，獨立後將對經濟造成巨大影響。領取養老金的62歲選民尼巴特（Marc Gnipate）說，獨立後，「我不確定我們能否獲得所需的全部資產」。

《轉角國際》報導，新喀法國企業運動聯盟（MEDEF）的主席丹尼爾（Daniel Ochida）也表示，爭議已久的獨立問題，讓企業及投資方對新喀前景沒有信心，擔心若獨立公投過關，將失去法國政府的經濟補助。

此外有輿論認為，若新喀里多尼亞成功獨立，積極佈局亞太的中國必將拉攏。新喀里多尼亞中小型企業聯盟主席利諾希爾（Chérifa Linossier）向《法新社》表示，「就算我們與法國跟歐洲同在，但我們不需要與中國干戈相對，中國每年可是在太平洋地區挹注了3兆美元。」今年年初，馬克宏出訪新喀里多尼亞時，也曾動之以情對當地人喊話，「沒了新喀里多尼亞，法國將不再一樣。」，並強調新喀里多尼亞有助於遏止中國在該地區的權力擴張。

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核稿編輯：羊正鈺