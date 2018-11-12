【長照法律】擔心死後子女揮霍財產，可善用「遺囑信託」

文：吳挺絹律師

最近新聞報導：

有位40多歲的男子工作不穩定，常伸手向父親要錢，而自己離婚後，竟把2個未成年子女丟給老父親扶養，老父親因為是自己的孫子女，自然是盡心照顧，但畢竟年紀大了，近期蒙主召喚、撒手人寰。而男子也因此繼承了33筆房地，價值7000多萬元新台幣。 可是他卻不願意負起照顧子女的責任，不僅拒絕替子女給付學費，甚至還自己另買房搬出去住，生母看不下去，雖然想盡照顧之責，無奈月薪僅1萬6000元，實無力負擔三人的生活費用，只好向這名男子提起給付子女扶養費的訴訟，後來也經過法院判決，男子必須給付孩子每月各1萬2000元生活費，直至2人年滿20歲成年為止。

其實，這個故事中的爺爺，在生前是可以預先為自己的兒子及孫子女們，擁有一個穩定生活的未來，做出規劃的，方法即是「遺囑信託」！

先分享一下，什麼是信託？

「信託」是一種讓有專業財產管理能力的人（受託人），來為自己或其他受益人管理財產的方法，也很常用在照顧一些財產管理能力不好的子女身上，以防止其揮霍財產或是被騙！

而加上「遺囑」兩個字，顧名思義：就是把「信託的架構」寫在「遺囑」裡，成為「遺囑信託」！

因此，像今天這位爺爺的情況，我相信他會願意把自己的一些財產，挪出來用在照顧自己未成年的孫子女上；同時，我也相信他的心裡是希望能將把自己的財富，用在照顧自己的兒子身上。

但兒子很明顯的財產管理能力不足；在完全未有財產規劃的情況下，就會像今天一樣，兒子雖然拿到了遺產，可是他會如何使用呢？

財務管理方式，是否能幫助自己安享晚年？還是會很快的揮霍掉？而未成年孫子女的生活費，又該從哪裡來呢？

為了解決爺爺的上述困擾，其實爺爺可以在生前，透過律師協助訂定「遺囑信託」（本質上是遺囑）。

約定在自己身後，把財產（建議是可以產生收益性的財產，例如：出租的不動產）信託給自己信任的親屬（受託人），讓受託人依據遺囑信託內的條款所賦予受託人的權限，代受益人管理財產，受託人同時也會是財產登記名義上的所有權人。

而爺爺想照顧的親屬（例如：兒子、未成年孫子女）來當受益人，並且訂定一定的信託財產管理期間，例如10年（看需要被照顧的人，大概尚需多少年的照顧）也可以搭配請律師或其他自己信任的親屬，擔任信託的監察人，協助監督受託人是否有按照信託條款為受益人管理財產。並且於需要時，為受益人採取法律行動，來保障受益人的權利！

如此一來，在信託期間內，受益人可以獲得從信託財產而來的經濟照顧（例如：每月的租金，三個受益人各自可取得多少錢？由受託人收取後轉匯，甚至直接代為給付），但是也無法直接變賣財產，防止遺產不會被很快的揮霍掉。

附帶一提，這樣的規劃中，遺囑執行人的指定會是必要的，因為這樣一來，才能真正執行立遺囑人（爺爺）的心願！

其實我們很常見到，長輩們在思考財產傳承時，對於「預防不要被國稅局拿走太多的遺產稅」，是一個考量點！但與此同時，也要思考，如何可以善用法律上的方法，把自己對晚輩的愛，用最合適的方式達成目的，這點也是十分重要的。

「不動產遺囑信託」，在某些個案的需求中，就是個合適的方案，讓自己這份內含信託規劃的遺囑，成為自己對晚輩的「最後一封情書」！

小提醒：規劃傳承，請找律師等專家討論，切忌自己一知半懂，做了自己以為天衣無縫，結果卻無法達成目的的規劃，例如......某些名人案例，歷歷在目啊。

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航