人生織錦圖：學齊柏林從高處俯瞰我們的一生，會有什麼新的體悟？

文：王漪（心靈輔導老師）

2013年11月，高空攝影大師齊柏林的作品《看見台灣》首映，這部紀錄片得到了觀眾廣大的迴響，也榮獲第50屆金馬獎最佳紀錄片。在戲院裡，當第一幕從高空鳥瞰台灣高山的畫面出現，戲院理的觀眾發出讚嘆的聲音可以聽到人們輕聲的詢問著：「這…...真的是台灣嗎？怎麼這麼美！」

隨著影片的進展，我們也進入了「台灣的美麗與哀愁」，看到台灣這麼美，但也被破壞的這麼嚴重，從高處俯瞰我們生活的土地，帶給人全新的視野，啟動著一些新的思維，有驚喜也有驚恐。

我當時就在想：「我們的一生，如果也能從高空鳥瞰的話，會看見什麼不一樣的景觀呢？」

其實，我從高處看日常生活的經驗是比《看見台灣》更早的，規模很小但印象深刻。大約是2012年吧，我帶一個來自國外的友人去北投垃圾焚化爐最頂端的旋轉餐廳吃飯，那個友人也是個攝影師，當時就對關渡平原的美，十分讚嘆。

拉高你的距離 視野不同 想法也改變了

那個高空餐廳很小，可以在一小時之內轉360度，我們是傍晚去的，可以看見整個的淡水河和關渡平原，在夕陽中極為美麗。

其中有一段，應該是經過一個垃圾車集中停泊的地點，從高空看，一排黃色的垃圾車，像樂高玩具般整齊排列著，還有一排排的大垃圾桶，記得是墨綠色的，還有些紅色黃色的小桶，也都顯得小巧可愛，不像我們在地面上看到時，只會感覺到髒和臭，大家迫不急待的把自己製造的垃圾扔出去，也很少人會去體恤那些必須跟垃圾為伍的工作人員。



當餐廳旋轉到比較接近市區的地段，從高空看到的是地面一排排的玩具車，秩序井然的前進著，當我們在地面上的車陣中行走時，我們不是老嫌交通雜亂擁擠發出廢氣嗎？但從高處看，覺得臺北人開車好守規矩喔。



我看著夜幕逐漸低垂，路燈同時一起亮起來，知道這個城市雖然擾擾嚷嚷，但還是有人在管理的，讓人感到心安。



有一個意念浮現腦海：「如果我能從高處俯瞰我的人生，我會看見什麼？我如果想幫助別人也能看到人生的全景，我要設計怎樣的課程呢？」



從高處俯瞰跟從地面看，會看到怎樣的不同呢？

從高處看自己的人生

當天晚上回到家，我拿了一張A4大小的紙，以每10年為一個單位，畫出六個橫條，然後在每個橫條上圖上一個能代表我當時感受的顏色。



在每一條顏色上，還可以用小圓圈帶表重要人物，小三角代表重要事件。



我一向認為自己的童年沒有很快樂（因為父母常爭吵），於是在15歲之前，我選的是灰藍色，15歲以後，遇到一些讓我比較快樂的人，所以後面的色彩比較多一點暖色，但是因為讓我童年不快樂的原因一直都在，所以我堅持那些灰藍色一定都要做為趁底。

這是我畫的第一張「人生織錦圖」。

Photo Credit: 本文作者提供 「織錦」二字取自於我看過有人拍了荷蘭的鬱金香花田，整個是一條一條色彩繽紛的，像織出來的錦繡一樣。

我看著我的第一張織錦圖，心中有個察覺：「咦，奇怪，我不是一直認為自己的生活不夠快樂嗎？為什麼從這張圖裡看不出來呢？」帶著這個問號我把我的圖拿去給其他人看，問他們的感覺？得出來的答案大部分都是：「看起來很平靜」、「很柔和呀！」、「覺得很舒服，很溫暖啊！」......



這些答案讓我驚訝，好像忽然有人拿掉了我佈滿灰塵的眼鏡，我開始想：「難道我的人生跟我本來以為的......不一樣嗎？」如果我本來以為的，並不是事情的真相，那麼更接近於真相的是什麼？



「是什麼原因始我一直帶著不對勁的眼鏡看世界？」如果我後來發現，我真實的人生比我原來以為的還要更幸福得多，這個發現，會把我的未來帶往何處？



從2013年，我們跟我的工作夥伴研發出這個練習，之後的5年當中我們在不同的團體測試過各種不同的人，從10歲到80多歲，從白領到藍領，從台灣到國外，沒有一次失敗的，就連患有自閉症的孩子，都能用他們獨特的方式表達出他們深刻的內心世界。

這些故事的細節和操作方式，我都寫在我於2015年出版的《與孩子心靈有約》當中。大家如有興趣，可以參考。

在本文的最後，我想談談「人生織錦圖」這個練習跟長輩，尤其是患病的長輩有何關係呢？照顧者可以為自己做，或是跟他們一起做這個練習嗎？

通常，人到了老年，絕大多數的人都早已遠離人生的黃金時代，他們的容顏，體力，智力，經濟能力都在逐步消散，如果只看眼前，很多老人會覺得生無可戀，活著只是因為「還沒死」，老人身邊的人也會感到無奈。

如果我們可以用一個類似遊戲的方式，幫助他們從心靈的高處俯瞰自己整個的人生，或許他們可以從沉溺於眼前的晦暗中脫離出來，持平地對自己的一生有個比較不同的看法。

通常，跟老人家做這個練習會有幾個好處，一個是：除了病痛之外，還有些新的話題可聊，老人看到自己的整個人生比他們自己以為得更好、更豐富。

在我做過的數千個個案中，幾乎沒有一個人覺得自己一生比想像中更慘，他們可以快樂一點；如果他們的作品可以透過社群網路分享給其他人，他們會覺得驚奇。

比方說，我有一個朋有看到我在臉書介紹我母親設計的毛線帽子，她覺得我母親織工很棒（那種編織方式叫做「桂花針」），就把那頂帽子放入他在某個博物館的演講中，當我把演講的照片放給我母親看，跟她說：「妳看，好多人在學妳打桂花針的織法喔！」母親是非常高興的，覺得自己不是個廢人，還能幫助別人。



回到我們一開始提到的齊柏林，我覺得一個出色的創作者，無論是攝影師、畫家、音樂家、作者；或是雕刻師、園丁、廚師、木匠等等。



他們所能貢獻的，除了作品本身，還有作品背後的心靈價值，如果我們能夠體會得到，懂得吸取與運用，那麼原創者透過我們舉一反三的再創作，他們的貢獻也就更無可限量了。

作者王漪的「人生織錦圖」，你會有興趣一起畫嗎？拿出紙筆玩看看，看畫出來的圖，跟你原來對自己人生的看法，仔細看，有什麼差異呢？真的有那麼灰暗？還是有許多的光芒。

Photo Credit: 本文作者提供 光仁中學學生的作品。

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航