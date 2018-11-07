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2018臺灣精選國際運動賽事（下）－美麗臺灣、歷史經典
我們想讓你知道的是
2018年體育署特別從百場國際賽事，以「競技實力」、「全民參與」、「美麗臺灣」及「歷史經典」等四個元素，精選12項賽事，突顯舉辦國際賽之附加價值與效益；更希望發揮標竿借鏡的效果，期許各主辦單位質量並重，逐步提升賽事籌辦格局與服務品質，讓世界看見臺灣。
「美麗臺灣」為透過運動賽事，飽覽臺灣美麗人文與自然風景，展現在地特色。如為期5天的國際自由車環臺公路大賽，首站由臺北市政府前出發，以經典的城市繞圈賽展開，第二站桃園市站可一覽桃園航空城、綠色走廊、原住民文化與石門水庫園區。第三站為首度創設的「浪漫臺三線站」，展現新竹縣堅毅、勤儉的「客家精神」，並將臺三線獨特的鍾靈敏秀、山川壯麗行銷國際。第四站南投縣站，以山線路段為主，最後繞行日月潭環潭公路，於向山遊客中心終點衝刺。第五站屏東縣站，擁有得天獨厚的山海資源，是今年距離最長的賽段。賽事沿途加油觀賽人數逾12萬人次、媒體觀賞達9,500萬人次。
由世界高爾夫積分組織(WWGR)及美國LPGA認證授權在臺灣舉辦之 裙襬搖搖LPGA臺灣錦標賽 ，總獎金220萬美元，吸引全球排名前61的球星參賽，是臺灣觀眾能近距離觀賞頂尖選手的賽事，今年現場觀賽更提升至逾5萬人次入場；賽事結合高球、臺灣文化、視覺藝術、觀光等元素，透過電視轉播向近170個國家地區之收視戶傳送，讓全球觀眾能從賽事及活動宣傳中認識臺灣，增加臺灣觀光景點曝光度，提升臺灣國際能見度。以及世界男子職業網球協會(ATP)授權，融合我國傳統民間文化的華國三太子盃國際男子網球挑戰賽，全球首創以「擲筊」取代「擲幣」開賽決定發球順序，並以三太子為參考，設計賽事吉祥物「火三子」，使賽事具有濃濃臺灣味，充分彰顯在地特色，為我國歷來舉辦最高等級之男子職業網球賽事。
「歷史經典」為歷史悠久、知名度高，經典運動賽事，彰顯成功舉辦國際賽能力。如紀念國際籃球總會(FIBA)秘書長William Jones對臺灣籃壇的友善支持，自1977年起以其個人為名創辦之威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽。40年來，這項深具傳統的賽事，已成為臺灣球迷最期待的年度籃壇盛事，歷屆瓊斯盃國內外優秀球員表現及眾多經典時刻也讓球迷津津樂道，回味無窮。瓊斯盃建立自有品牌及累積知名度，亞洲各國也將瓊斯盃視為備戰國際賽的重要熱身舞臺，藉此得以提升臺灣籃壇競爭力。而今年第21屆、是我國歷史最悠久且專屬女性撞球好手年度盛會的安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，為世界花式撞球協會授權(WPA)正式賽事，今年計有17國近百名選手參賽，且特別以「美麗的傳承」為主題，鼓勵球迷組織賽事應援團，深耕球迷，讓國際看見我國廣大的撞球運動人口。
以及辦理迄今已21屆、為我國年度最大型及最具歷史傳承意義之少棒賽事的諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，每年吸引超過200支少棒隊，自12月中下旬，為期一週於嘉義市立棒球場等10處場地進行，為臺灣年度最盛大的國際少棒嘉年華賽會，並與中華職棒聯盟合作，邀請職棒明星擔任代言人，傳承嘉農精神。每年賽事期間，總吸引全國棒球愛好者齊聚嘉義，帶動棒球熱、促進觀光經濟發展，同時也讓初學棒球的小選手們建立友誼，開拓國際視野；透過賽事交流，讓國內外棒球好手看見嘉義市棒球原鄉的英姿與永不放棄的KANO精神。
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