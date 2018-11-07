2018臺灣精選國際運動賽事（下）－美麗臺灣、歷史經典

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2018年體育署特別從百場國際賽事，以「競技實力」、「全民參與」、「美麗臺灣」及「歷史經典」等四個元素，精選12項賽事，突顯舉辦國際賽之附加價值與效益；更希望發揮標竿借鏡的效果，期許各主辦單位質量並重，逐步提升賽事籌辦格局與服務品質，讓世界看見臺灣。