「金錢」與「民意」對決的美國期中選舉

文：約瑟夫．史迪格里茲

隨著11月的國會期中選舉近在眼前，美國成為全世界關注的焦點。這一次的選舉結果，將回答2年前川普當選總統產生的許多令人不安的問題。

屆時，選民是否向世人宣示，川普並不足以代表美國？或是摒棄川普的種族主義、厭女症、排外主義和保護主義的價值觀？選民是否將表明，川普抵制國際法治的「美國優先」主張，不是美國所支持的？抑或選民將清楚告訴世人，川普的勝利並非歷史的偶然，只因為共和黨在初選時派出一名錯誤的候選人，而民主黨也剛好推舉一名川普的理想對手？

革新派崛起 民主黨端牛肉救戰局

美國的前景令人擔憂，對於2016年大選結果原因的激烈爭論，不僅僅是學術問題，還攸關民主黨（以及歐洲左派類似政黨）應該如何自我定位，以求贏得最多選票。它們應該向中間選民靠攏，還是將心力放在年輕、進步和熱情的新選民？

我們有充分的理由相信，後者較有可能帶來選舉勝利，有助於化解川普造成的危險。

美國選民的投票率非常低，尤其是非總統選舉年。2010年投票只有41.8％。《美國選舉計畫》（United States Elections Project）資料顯示，2014年投票率只有36.7％，民主黨支持者的投票率甚至更差，即使在這個選舉週期似乎有所提升。

許多人常說，他們不投票是因為兩大黨沒有差別，根本難以分辨。但川普已證明事實並非如此；那些將所有財政紀律的藉口拋諸腦後、支持富豪和企業大幅減稅的共和黨，也證明事實並非如此；支持卡瓦諾（Brett Kavanaugh）出任美國最高法院大法官、無視他發表誤導性證詞與性侵爭議的共和黨議員，同樣也證明事實並非如此。

選民如此冷漠，民主黨也有責任。民主黨必須克服它與右派勾結的長期歷史：從柯林頓總統降低資本利得稅（嘉惠頂層1％）和解除金融市場管制（這是造成金融危機後經濟大衰退的一個因素），到2008年拯救銀行業的方案（對失業勞工和失去房屋的房貸戶幫助太少），民主黨都有責任。在過去四分之一個世紀，民主黨似乎更賣力爭取既得利益者的支持，而不是勞工階級。許多不投票的選民抱怨，民主黨只會攻擊川普，而不是真正提出替代的方案。

選民對非典型政治人物的渴望，展現在他們對候選人的支持，例如上一屆投入總統選舉的參議員桑德斯（Bernie Sanders），以及28歲的歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio－Cortez）──她在紐約州民主黨黨內初選中，擊敗民主黨在眾議院第四把交椅的議員。

像桑德斯和歐加修－寇蒂茲之類的革新派政治家，已設法向民主黨選民傳達一條具吸引力的訊息。他們希望多數人民可以重新過上中產階級生活，而他們主張的方法包括：提供體面和高薪的工作、重新建立財務安全感，以及確保人人享有優質教育（而且大學畢業生不會像現在，普遍背負沉重的學生貸款）和像樣的醫療（無論已經罹患什麼疾病，都能享有醫療保障）。他們呼籲，提供可負擔的房屋和安穩的退休生活，防止老年人成為貪婪金融業者的獵物。他們也希望藉由抑制過度的市場勢力、金融化和全球化，以及加強勞工的議價能力，建立一種更有活力、競爭力和重視市場公平的經濟體制。

這些中產生活的條件是可以實現的。半個世紀前，美國遠不如現在這麼富裕時，就已經負擔得起這些條件，現在當然也不成問題。事實上，美國的經濟和民主制度已承受不起不去壯大中產階級的代價。政府的政策和方案，包括民眾可以選擇政府提供的健康保險、輔助性退休福利或房貸，對實現這樣的願景事關重要。

一場期中選舉 攸關全球經濟前途

人民對這些政治領袖與改革方案的支持，使我深受鼓舞。我深信，在一個正常的民主國家，這些理念將能勝出。但美國政治已被金錢、種族主義和大規模剝奪公民權的操作腐蝕了。2017年的減稅法案無異於賄賂企業與有錢人，誘使他們投入資金，影響2018年的選舉。統計顯示，金錢的威力對美國政治的影響力實在太巨大了。

即使民主體制有缺陷（包括特定勢力聯手阻止某些選民投票），美國選民的力量仍然重要。我們很快就能看到，這份力量與流入共和黨口袋裡的金錢，到底誰能勝出。美國的政治與經濟前途取決於這問題的答案，整個世界的和平與繁榮很可能也是如此。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航