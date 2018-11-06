2018台灣美術雙年展：「野根莖」開散，藝文場域向外蔓延（下）

文：陳韋鑑

延伸閱讀：2018台灣美術雙年展：「野根莖」開散，藝文場域向外蔓延（上）

Photo Credit：藝術家拉黑子．達立夫提供 拉黑子．達立夫，《海 美／沒 館》，2018，海廢（塑膠、磚、漁線、鋼筋、漂流木、竹）、木、黃藤、陶、石，尺寸，依展出場地而定。

在今年由國立台灣美術館主辦的「台灣美術雙年展：野根莖」（簡稱台雙）中，我們看到策展人努力的讓台雙開始與往年有所不同，而這些改變是回應國美館作為台灣國家級美術館的責任，除了回應台灣美術史以外，也開始走出館外與市區連結。

而在這個過程中，值得注意與讚賞的是在本次參展藝術家中，有著比過去更多的原住民藝術家，相較於過去的各種大型展覽，原住民藝術家在台雙中有一定的分量。所謂的份量不只是在於藝術家人數或是作品的數量，也在策展人龔卓軍的論述中可以看到，在試圖討論台灣、回應台灣藝術史的過程中，原住民藝術家成為無法忽略的聲音，

不過要先說明的是，對一般漢人觀眾而言，當創作者被冠以原住民藝術家之名時，被強調的可能不只是血緣身分，可能更被強調的是主流社會記憶中的原住民藝術或工藝風格。

例如大家熟悉的百步蛇樣式或是其他圖騰，但是並非所有原住民族群都有相關圖騰，更不用說在歷經現代化過程中，凝結出圖騰認同的環境早已逐漸凋零，不管是歷經學院派知識化的學習藝術或是透過社會教育自我成長的原住民藝術家，早就不是一般漢人想像中田園牧歌般的生活狀態，更別提藝術家的身分認同在部落中也是種現代化的撞擊，而這些既定印象正是原住民藝術家要面對的處境。

Photo Credit：藝術家東海岸佑提供 東海岸佑，〈東海岸，佑！ 一起一起，自己自己〉，2018，漂流木、竹子、複合媒材，尺寸依展出場地而定。

從這次參展的幾位原住民藝術家的作品來看，的確也讓我們看到了原住民藝術家以藝術回應主流社會的幾個不同面向，例如東海岸佑的《一起一起，自己自己》，對白浪（漢人）觀眾來說可能只是漂流木搭建的造型空間，但是這裡面所含的「搭麓岸」意涵卻很容易被忽略，在Amis（阿美族）的語境中代表的是臨時搭建供聚會的空間，並延伸為文化傳承之處，而在許多的抗爭場合中，搭麓岸也是很常見的。

事實上東海岸佑呈現的不只是造形藝術美感而已，他們呈現的也包含了Amis的文化、甚至還包含藝術家們在許多議題陳抗場合所搭蓋搭麓岸的經驗，同時也包括了在布展期間於此空間創作與生活的狀態，有趣的是，據傳也因此被到館遊憩的民眾抗議，這的確也正反映了原住民傳統文化在現代化規訓下的處境。

Photo Credit：宜華攝影 張恩滿、楊文山，拉瓦克部落示意照。

在都市長大又受過完整藝術學院派訓練的張恩滿則是以不同的策略來面對，在這次的《近海之處－拉瓦克三部曲》中，她結合拉瓦克部落雕刻家Kuljelie Balasasau（楊文山）呈現的是離開原鄉部落來到都市後的處境。

Ljavek（拉瓦克）是排灣族語「近海之處」，同時也是高雄市區唯一原住民部落，是1950年代在族人為生存遷徙所形成的部落，後因都更而被判為「占用戶」開始長達20年的抗爭。

在展場中除了呈現影片外，也同時有Kuljelie Balasasau的雕塑作品呈現，在此兩位藝術家的合作呈現的是兩種原住民藝術家回應傳統與現代美學的方式，Kuljelie Balasasau離開原鄉後在拉瓦克定居結婚生子，但他依然是以傳統的原住民形象、熟悉的動物與排灣族連杯等做為再現對象，並飾以傳統紋飾。

在這個過程中，Kuljelie Balasasau加入個人的風格與思考，某個程度上可以說是在都市中堅持原住民身份但也映射出漢人對原住民的辨識特徵；而熟悉當代藝術的張恩滿以都原的身分逐步追尋原民認同，但是她沒有立刻簡便的以原住民圖騰作為身分認同並以此作為創作起點，相反的，她謹慎地以自己都原藝術家的身分做為橋樑，一方面以議題來帶出都市原住民的處境，另一方面也藉此展現上述都原藝術家面對漢人辨識下的自我認同。

整體而言，今年的台雙能夠透過大型展覽來大規模地看待原住民藝術家，如此呈現是值得鼓勵的，尤其是在試圖討論「我們」的過程中，能夠更多元地面對彼此是需要一步步嘗試與打開界線的。

以原住民藝術家為主體的展覽，期待未來能夠更具規模並引起更廣範的討論，畢竟，當我們以漢人為主體時，免不了將所有的原住民視為整體，然而不同族群面對藝術、面對現代性的過程中都會有不同的表現，而透過藝術面向來討論時，或許更能理解不同族群的處境與策略。

例如當Amis傳統的撿拾文化遇上當代藝術中的現成物挪用時，其合法性是如何透過藝術場域而生成？與其他族群是否有所不同？或者具有圖騰傳統的族群在象徵與再現的現代美學議題裡有哪些不同的回應與可能？這些都是在未來期待有更多人加入討論與研究的議題，而透過這些討論，我們才能更深刻的認識到我們中的每一個「我」。

展覽資訊

名稱：野根莖－2018台灣美術雙年展

時間：2018/09/22－2019/02/10

地點：國立臺灣美術館（台中市西區五權西路一段2號）

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航